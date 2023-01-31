В погоню за лидерами! Где сыграют в феврале Медведев и Рублёв, пока Джокович отдыхает

Завершился Открытый чемпионат Австралии, герои корта покидают Зелёный континент и разъезжаются по всему миру. Февраль будет богат на теннисные турниры. У мужчин пройдёт несколько «пятисотников», в том числе в Роттердаме, где ожидается появление Медведева, Рублёва и Хачанова. А у женщин стоит отметить связку крупных турниров в Дохе и Дубае, где в прошлом году началась феноменальная серия побед Иги Свёнтек.

Триумфатор Australian Open и новый старый лидер мирового рейтинга Новак Джокович, судя по всему, весь февраль будет восстанавливать силы после четырёхнедельного марафона. Во всяком случае, ни на один ближайший турнир он не заявился. Напомним, у серба уже накопилась с учётом прошлогоднего Итогового и январских турниров в Аделаиде и на АО серия побед из 17 матчей. К тому же он играл в Мельбурне с травмой ноги, и наверняка ему ещё потребуется пройти дополнительное медобследование. Маловероятно, что до конца февраля в турнирах примет участие и Рафаэль Надаль. В матче второго круга Australian Open с Маккензи Макдональдом он играл через боль, и после поединка выяснилось, что он получил растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. И для восстановления ему понадобится от шести до восьми недель.

WTA-250. Лион (Франция). 30 января — 5 февраля

Список участниц: Каролин Гарсия (четвёртая ракетка мира на момент заявки), Чжан Шуай (25), Ализе Корне (36), Петра Мартич (38), Анастасия Потапова (43) Маяр Шериф (52), Гарбинье Мугуруса (55/WC), Анна Богдан (56), Анна Блинкова (73), Эрика Андреева (135/Q).



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В Лионе уже стартовал турнир серии WTA-250, сетку которого возглавила француженка Каролин Гарсия. В первый же день грянула сенсация – с дистанции сошла бывшая первая ракетка мира и чемпионка двух «Шлемов» Гарбинье Мугуруса. Испанка уступила юной Линде Носковой, пробившейся в основу через квалификацию. Для Мугурусы это уже шестое поражение подряд с турнира в Токио-2022.

WTA-250. Хуахин (Таиланд). 30 января — 5 февраля

Список участниц: Бьянка Андрееску (46/WC), Сиюй Ван (50), Юлия Путинцева (51), Анна Калинская (58), Татьяна Мария (68), Марта Костюк (69), Линда Фрухвиртова (79), Чжу Линь (84), Анастасия Захарова (171/LD), Екатерина Макарова (230/Q), Валерия Савиных (278/Q).



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WTA-500. Абу-Даби (ОАЭ). 6–12 февраля

Список участниц: Онс Жабер (2), Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (9), Паула Бадоса (11), Белинда Бенчич (13), Даниэль Коллинз (14), Беатрис Хаддад-Майя (15), Анетт Контавейт (17), Людмила Самсонова (19).



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Ведущие российские теннисистки возвращаются в тур на связку из трёх турниров на Ближнем Востоке. Первым будет «пятисотник» в Абу-Даби, где заявлены Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова, которые не очень удачно выступили на Australian Open. Причём Кудерметова по итогам соревнования вылетела из топ-10. Это один из относительно новых турниров, который появился в 2021 году, и тогда чемпионкой стала Арина Соболенко.

WTA-250. Линц (Австрия). 6–12 февраля

Список участниц: Мария Саккари (6), Екатерина Александрова (20), Ирина Бегу (28), Петра Мартич (37), Ангелина Калинина (40), Бернарда Пера (44), Анастасия Потапова (45), Катержина Синякова (48), Анна Блинкова (72/LD).



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ATP-250. Монпелье (Франция). 6–12 февраля

Список участников: Хольгер Руне (10), Пабло Карреньо-Буста (15), Янник Синнер (16), Борна Чорич (23), Роберто Баутиста-Агут (26), Григор Димитров (29), Алехандро Давидович-Фокина (32), Ботик ван де Зандсхулп (34), Аслан Карацев (52).



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Аслан Карацев с момента заявки на турнир до сегодняшнего дня откатился на границу первой сотни рейтинга. Полуфиналисту Australian Open – 2021 необходимо набирать очки, иначе очень рискует уже не попадать в основу ТБШ.

ATP-250. Даллас (США). 6–12 февраля

Список участников: Тейлор Фритц (9), Фрэнсис Тиафо (17), Миомир Кецманович (28), Райлли Опелка (37), Джон Иснер (42), Адриан Маннарино (43), Брэндон Накашима (47), Дженсон Бруксби (48).



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ATP-250. Кордова (Аргентина). 6–12 февраля

Список участников: Диего Шварцман (25), Франсиско Серундоло (30), Альберт Рамос-Виньолас (38), Себастьян Баэс (41), Корентен Муте (51), Фабио Фоньини (57), Педро Мартинес-Портеро (58), Педро Качин (59).



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WTA-500. Доха (Катар). 13–18 февраля

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Онс Жабер (2), Джессика Пегула (3), Каролин Гарсия (4), Арина Соболенко (5), Кори Гауфф (7), Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (9), Екатерина Александрова (18), Людмила Самсонова (20).



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На втором турнире короткой ближневосточной серии турниров должны собраться уже практически все ведущие теннисистки мира во главе с первой ракеткой мира Игой Свёнтек и свежеиспечённой чемпионкой Australian Open Ариной Соболенко. В заявке значатся и четыре россиянки – Касаткина, Кудерметова, Александрова и Самсонова.

ATP-500. Роттердам (Нидерланды). 13–19 февраля

Список участников: Стефанос Циципас (4), Андрей Рублёв (6), Феликс Оже-Альяссим (7), Даниил Медведев (8), Хольгер Руне (10), Хуберт Хуркач (11), Александр Зверев (13), Пабло Карреньо-Буста (15), Карен Хачанов (20).



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На «пятисотнике» в Роттердаме должны появиться три сильнейших россиянина – Рублёв, Медведев и Хачанов. Причём Андрей был чемпионом турнира в 2021 году, а действующий победитель соревнований Феликс Оже-Альяссим тоже есть в заявке.

ATP-250. Делрэй-Бич (США). 13–19 февраля

Список участников: Тейлор Фритц (9), Денис Шаповалов (22), Миомир Кецманович (27), Йосихито Нисиока (33), Томми Пол (35), Дженсон Бруксби (39), Райлли Опелка (40), Джон Иснер (42).



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ATP-250. Буэнос-Айрес (Аргентина). 13–19 февраля

Список участников: Карлос Алькарас (1), Кэмерон Норри (12), Лоренцо Музетти (19), Диего Шварцман (26), Франсиско Серундоло (29), Альберт Рамос-Виньолас (37), Себастьян Баэс (44), Алекс Молчан (53).



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На этом турнире должен провести первый официальный матч испанец Карлос Алькарас, только что потерявший звание первой ракетки мира, которое он удерживал 20 недель с момента триумфа. В ноябре Карлос получил травму в 1/4 финала «Мастерса» в Париже и теперь наметил участие в февральской грунтовой серии турниров в Южной Америке.

WTA-1000. Дубай (ОАЭ). 19–25 февраля

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Онс Жабер (2), Джессика Пегула (3), Каролин Гарсия (4), Арина Соболенко (5), Мария Саккари (6), Кори Гауфф (7), Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (9), Екатерина Александрова (18), Людмила Самсонова (20), Анастасия Потапова (44/LD), Анастасия Павлюченкова (364/SR).



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Венчать ближневосточную серию турниров будет «тысячник» в Дубае, где обязаны играть все сильнейшие теннисистки. Это и первая ракетка мира Ига Свёнтек, и чемпионка АО-2023 Арина Соболенко, и все ведущие российские спортсменки, включая Касаткину и Кудерметову. Дарья входит в топ-8, но сезон начала неровно. Сначала она проиграла на старте Аделаиды-1 юной чешке Линде Носковой, затем дошла до финала в Аделаиде-2, но с треском провалилась в матче за титул с Бенчич. В первом круге Australian Open Дарья тоже разгромно проиграла – Варваре Грачёвой. В каждом из этих матчей Касаткина взяла лишь по два гейма.

WTA-250. Мерида (Мексика). 20–26 февраля

Список участниц: Слоан Стивенс (36), Магда Линетт (45), Катержина Синякова (46), Элизабетта Коччаретто (48), Элисон Риске (49), Лючия Бронцетти (52), Сиюй Ван (53), Маяр Шериф (54).



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ATP-500. Рио-де-Жанейро (Бразилия). 20–26 февраля

Список участников: Карлос Алькарас (1), Кэмерон Норри (12), Лоренцо Музетти (19), Диего Шварцман (26), Франсиско Серундоло (29), Альберт Рамос-Виньолас (37), Себастьян Баэс (44), Алекс Молчан (53).



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ATP-250. Доха (Катар). 20–25 февраля

Список участников: Рафаэль Надаль (2), Андрей Рублёв (6), Феликс Оже-Альяссим (7), Даниил Медведев (8), Александр Зверев (13), Марин Чилич (18), Борна Чорич (23), Роберто Баутиста-Агут (25).



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На этом турнире заявлен Рафаэль Надаль, но, скорее всего, он снимется с турнира из-за травмы, полученной на Australian Open. Отметим, что среди участников есть и чемпион-2020 Андрей Рублёв и победитель US Open – 2021 Даниил Медведев.

ATP-250. Марсель (Франция). 20–25 февраля

Список участников: Хольгер Руне (10), Хуберт Хуркач (11), Пабло Карреньо-Буста (15), Янник Синнер (16), Карен Хачанов (20), Алекс де Минор (24), Григор Димитров (28), Александр Бублик (36).



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