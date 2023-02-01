Для Джоковича снова открывается Америка. Но там он появится не скоро — объясняем почему

Начало 2023 года складывается для Новака Джоковича гораздо лучше, чем год назад. В сезоне-2022 серба со скандалом депортировали из Австралии ввиду его нежелания прививаться от коронавируса, а в этот раз его приняли в стране с распростёртыми объятиями. Как следствие, в прошлом году Джокович лишился возможности выступить на Australian Open — а в этом году продемонстрировал невероятный теннис и завоевал 10-й титул в Мельбурне. Это уже 22-я победа Новака на мэйджорах — по этому показателю он сравнялся с Рафаэлем Надалем, своим извечным соперником.

И это не единственная позитивная новость в январе для Джоковича и его поклонников. В конце месяца президент США Джо Байден выпустил указ, в соответствии с которым государство, в частности, отменяет правило, запрещающее посещать страну непривитым иностранцам. Это означает, что сербский теннисист наконец-то сможет выступить на Открытом чемпионате США, проведение которого, как обычно, запланировано на август — сентябрь. При этом Новак заведомо не мог выступить на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и в Майами. Проведение этих турниров запланировано на март, а ведь было известно, что ограничение для иностранцев в США уже продлено до 11 апреля. В последнем же указе речь идёт о том, что соответствующее ограничение продлят до 11 мая, а потом снимут.

После победы на Открытом чемпионате Австралии Джокович говорил, что надеется услышать позитивные новости. «Надеюсь, я смогу сыграть в Индиан-Уэллсе. Это моё желание. Это по-прежнему запрещено, но, возможно, в ближайшие несколько недель мы узнаем лучшие новости», — говорил серб. Что ж, новости действительно хорошие. Но, как говорится, не сейчас.

Джокович с 2021 года не играл на крупных турнирах в США. Собственно, его последний матч — финал US Open, в котором он в трёх сетах проиграл россиянину Даниилу Медведеву. В 2022 году в стране уже действовали коронавирусные ограничения, и Новак пропустил не только американский мэйджор, но и все три «Мастерса»: Индиан-Уэллс, Майами и Цинциннати, а также аналогичный по категории турнир в соседней Канаде. На первых двух «Мастерсах», кстати, серб не играл уже очень давно — с 2019 года. В 2020 году турниры не проводились из-за пандемии, а в 2021-м Новак снимался с них. Что же до третьего «Мастерса», перенесённого в Нью-Йорк, то в 2020-м Джокович его выиграл, одержав в финале волевую победу над подзабытым уже канадцем Милошем Раоничем.

Матч Новака Джоковича Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Таким образом, в 2023 году Джоковича вряд ли ожидает такое падение в рейтинге, как в прошлом сезоне. Да, ближайшие «Мастерсы» он пропустит, но и только. А в прошлом году серб из-за всей этой круговерти опустился к ноябрю аж на восьмое место в рейтинге ATP, что никак не соответствует ни его статусу, ни, что ещё более важно, уровню игры. В конце концов, за Уимблдон-то ему очков тоже не дали!