Разрыв сухожилия в 3 см! Тренер Джоковича объяснил, как серб смог выиграть АО с травмой

Когда Новак Джокович говорит, что на Australian Open — 2023 временами демонстрировал лучший теннис в карьере, в этом нет ни капли преувеличения. Серб говорил, что его новый титул входит как минимум в личный топ-3. И дело здесь не только в том, что игра Новака близка к совершенству — за долгие годы успешной карьеры теннисист отточил уже буквально каждое движение, а возрастной спад ещё не наступил (в 35-то лет, представляете?!). Джокович выступал с травмой, причём с травмой серьёзной. Как стало известно со слов директора Australian Open Крейга Тайли, у спортсмена был трёхсантиметровый разрыв подколенного сухожилия на левой ноге.

«Не думаю, что кто-то может усомниться в атлетизме Джоковича. У этого парня был разрыв подколенного сухожилия. Я видел снимки, врачи скажут вам правду. Было много предположений о том, правда ли он травмирован или нет. Трудно поверить, что он может делать то, что обычно не делают с такими травмами. Он смог справиться с этим чрезвычайно профессионально», — сказал Тайли в эфире SEN Sportsday.

В том, что этот титул для Джоковича особенный, не сомневается и его тренер, чемпион Уимблдона 2001 года Горан Иванишевич. «Должен согласиться с тем, что он сказал. Это определённо лучшая его победа. Не только в свете того, что было в прошлом году, после чего он вернулся. Я думал, что видел уже всё в 2021-м, когда он победил здесь с разрывом брюшной полости. Но эта победа просто невероятна», — сказал Иванишевич на пресс-конференции после победы подопечного на Australian Open.

Новк Джокович Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

Как же Джокович проводил дни между матчами? «Знаете, когда президент посещает другую страну, ему дают список из 37 000 дел, которые нужно сделать — так у Новака было 37 000 видов терапии и процедур. Все эти эмоции выплеснулись, когда он победил. Он провёл больше времени в машине, чем на предыдущих 16 АО вместе взятых. Невероятная медицинская бригада, невероятная. Доктор Марияна [Ковачевич] — я не могу описать, что она сделала, чтобы получить визу и прилететь...» — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.



По словам Горана, больше всего он опасался, что Новак снимется по ходу матча третьего круга с Григором Димитровым. «В первых двух кругах соперники были попроще, и мы подумали, что всё будет в порядке. Но Димитров играл неправильно, у его тренера и его самого не было нормального плана, правильной тактики. Новак не мог двигаться, а Димитров сделал всего два-три дропшота. Я бы сделал 300! Но он наш балканский брат, он помог». (Смеётся.) Даниэль Вальверду, тренер Димитрова, даже удивился, правильно ли передали слова Иванишевича. «Точная ли это цитата?» — написал он в своих соцсетях, комментируя соответствующий материал.

Тем удивительнее, что такого триумфа Джоковичу удалось добиться именно на «Шлеме», где надо играть пятисетовые матчи, то есть минимум по три партии. С другой стороны, именно это и подстёгивает теннисиста сражаться с соперниками и обстоятельствами — мотивация на ТБШ у таких спортсменов, как Новак, просто зашкаливает. Настолько, что серб отказался сниматься с турнира, хотя вероятность этого была высока. «Скажу вот что. Не говорю 100%, но 97% игроков в субботу [перед турниром], узнав результаты МРТ, пошли бы к дирекции и снялись с турнира. Но только не он. Он из другого мира. Его мозг работает иначе. Я с ним работаю уже четыре года, однако всё равно порой удивляюсь, как работает его мозг. Он отдал всё. 77 процедур в день. С каждым днём ему становилось всё лучше и лучше. Я не ожидал этого. Я был шокирован, откровенно говоря. Да, в первых двух кругах всё было нормально, но матч с Димитровым напугал. Однако он прошёл через это. И выиграл турнир», — говорил Иванишевич.

По словам Горана, он всё время узнаёт о Новаке что-то новое. Не стал исключением и нынешний Australian Open. «Он всё более и более безумен, нет предела его безумию — в положительном смысле, разумеется. (Улыбается.) Этот парень невероятен. Не знаю, как описать это словами. Я думал, что видел всё, а потом вижу такое. Вероятно, меня ещё ожидает нечто подобное. Невероятно. Как он выиграл турнир, как играл — был хороший теннис, бывал и плохой, — не имеет значения. Он 10 раз выиграл Australian Open», — поведал тренер.

Более того, травма, как ни странно, в чём-то даже сделала Джоковича лучше. Вновь слово Иванишевичу: «Меня весь последний год впечатляет его форхенд. Мы действительно много работаем, в том числе на предсезонке. В Аделаиде всё было неплохо. Но когда он травмировался, ему надо было стать ещё агрессивнее. Он прибавил и невероятно лупил форхендом. Лучшие две недели в плане форхенда, которые я видел в его исполнении. Никогда не видел, чтобы он лучше бил форхендом».

Новак Джокович Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

В предвкушении битвы с Надалем

Теперь Джокович может спокойно восстановиться. Ближайшие крупные турниры — американские «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, но на них Новак заведомо не мог играть, несмотря на грядущее ослабление антиковидных ограничений в США. Так что после восстановления можно планомерно готовиться к грунтовому сезону, в конце которого, как обычно, будет «Ролан Гаррос». Иванишевич уже предвкушает битву Джоковича с Рафаэлем Надалем: «Битва Испании с Сербией — это как гандбольный матч. Сейчас счёт 22:22. Будет интересный год». Лучше и не скажешь.