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Рейтинговые расклады в ATP-туре после Australian Open: Медведев, Рублёв и Хачанов могут оказаться в топ-10 после Майами

Впервые три россиянина в топ-10? Рейтинговые расклады в ATP-туре на ближайшие пару месяцев
Даниил Сальников
Рейтинговые расклады в ATP-туре
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Медведев, Рублёв и Хачанов имеют шанс одновременно оказаться в десятке уже после «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Завершился первый в сезоне турнир «Большого шлема». И после Australian Open в рейтинге ATP произошли глобальные изменения – как в сотне лучших, так и в топ-10. Например, юный американец Бен Шелтон благодаря выходу в 1/4 финала в Мельбурне поднялся сразу на 45 мест и стал 44-й ракеткой мира. А вот Аслан Карацев откатился на 16 мест и оказался рядом с другим россиянином – Романом Сафиуллиным – на границе первой сотни. Оба наших парня рискуют к старту «Ролан Гаррос» выпасть из числа участников основной сетки, если не начнут прибавлять. И тогда им придётся снова пробиваться через квалификацию.

Самое большое падение в топ-10 рейтинга ATP произошло у прошлогодних финалистов АО Рафаэля Надаля и Даниила Медведева. Испанец опустился со второго места сразу на шестое, а россиянин и вовсе выпал из десятки – с восьмого на 12-е. Напомним, с 12 октября 2020 года в топ-10 входили два россиянина – Рублёв и Медведев. В августе 2022 года на несколько недель Андрей откатился на 11-е место, но потом вернулся. И вот теперь десятку покинул Даниил. Зато Новак Джокович разом взмахнул с пятого места на верхнее. И это рекорд ATP-тура — ранее такого не было никогда! До этого было четыре случая, когда теннисисты поднимались с четвёртого на первое место: Карлос Мойя (март-1999), Андре Агасси (июль-1999), Пит Сампрас (сентябрь-2000) и Карлос Алькарас (сентябрь-2022).

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Отдельно отметим второй подряд выход Карена Хачанова в полуфинал ТБШ – в сентябре он впервые в карьере добрался до четвёрки сильнейших на US Open, а теперь отличился и в Мельбурне. Благодаря этому успеху россиянин резко поднялся с 20-го места на 13-е и пристроился позади Медведева.

Рейтинг 52 недель ATP на 30 января 2023 года:

1 (+4). Новак Джокович (Сербия) – 7070 очков
2 (-1). Карлос Алькарас (Испания) – 6730
3 (+1). Стефанос Циципас (Греция) – 6195
4 (-1). Каспер Рууд (Норвегия) – 5765
5 (+1). Андрей Рублёв (Россия) – 4200
6 (-4). Рафаэль Надаль (Испания) – 3815
7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3715
8 (+1). Тейлор Фритц (США) – 3410
9 (+1). Хольгер Руне (Дания) – 3046
10 (+1). Хуберт Хуркач (Польша) – 2995
11 (+1). Кэмерон Норри (Великобритания) – 2760
12 (-4). Даниил Медведев (Россия) – 2750
13 (+7). Карен Хачанов (Россия) – 2515.

Теннисисты уже покинули Зелёный континент. Эта неделя у мужчин посвящена Кубку Дэвиса, а с 6 февраля на разных материках и в разных странах пойдут соревнования категории ATP-250 и ATP-500, и весь этот сезон завершится двумя мартовскими американскими «Мастерсами» в Индиан-Уэллсе и Майами. Некоторым из ведущих теннисистов в ближайшее время предстоит защищать внушительное количество очков, набранное год назад на турнирах. Посмотрим рейтинговые расклады в ближайшие два месяца.

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Новак Джокович, получивший травму во время победного для себя Australian Open, заявился пока только на «пятисотнике» в Дубае, который стартует в последние дни февраля. И в ближайшие недели, пока серб отдыхает, его лидерству ничего не угрожает. В относительной близости от него находится лишь бывший лидер Карлос Алькарас – 340 очков отставания. Но ему ещё защищать 500 баллов за титул в Рио-2022. А вот на мартовских «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами разыгрывается по 1000 очков, но там серба не будет. Американское правительство отменит ковидные ограничения для въезда иностранцев только к маю, так что Новак уже четвёртый год подряд пропустит так называемый Солнечный дубль. В 2020-м турниры не проводились из-за паузы в теннисном календаре, Майами-2021 серб пропустил из-за травмы мышц живота, полученной на АО, на Индиан-Уэллсе-2021, перенесённом на осень, Новак не играл после болезненного поражения в финале US Open от Медведева, ну а в 2022-м Джокович не мог попасть в США, как и сейчас, из-за своей позиции по вакцинации.

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После вычета очков за турниры прошлого сезона к концу Майами обогнать Джоковича будут шансы у трёх теннисистов – Алькараса, Циципаса и Рууда в случае их успешного выступления на этом отрезке 2023 года. На пятое место имеет неплохую возможность попасть Феликс Оже-Альяссим, а на шестое – Хольгер Руне. А вот россияне впервые в истории могут оказаться в топ-10 сразу втроём. После вычета очков за все эти турниры 2022 года Рублёв будет на промежуточном седьмом месте, Хачанов – на девятом, а Медведев – на 10-м. И чтобы подтвердить эти виртуальные позиции, нашим парням надо на ближайших неделях выступить не хуже главных конкурентов – Рафаэль Надаль (условно восьмое место), Хуберт Хуркач (11) и Тейлор Фритц (12). Не стоит забывать и тех теннисистов, которые на данный момент в рейтинге ATP находятся за Хачановым – это Зверев, Тиафо, Карреньо-Буста и так далее.

Место в рейтинге на 30.01.23123456...1213
Drop DateДжоковичАлькарасЦиципасРуудРублёвНадаль...МедведевХачанов
Рейтинговые очки707067306195576542003815...27502515
Монпелье06.02.23...
707067306195576542003815...27502515
Роттердам/Буэнос/Даллас13.02.2330045180...45
707067305895572040203815...27502470
Рио/Марсель/Делрэй/Доха20.02.2350045250...90
707062305895572037703815...27502380
Дубай/Акапулько27.02.2390180500500...18045
698062305715572032703315...25702380
Индиан-Уэллс20.03.2303604545360600...4510
698058705670567529102715...25252370
Майами03.04.2310009060010...18010
698048705580507529002715...23452360
Места в рейтинге после Майами142378...109

Добавим, что Медведев и Рублёв заявились на ближайших неделях в Роттердаме (пройдёт с 13 по 19 февраля), Дохе (20–25 февраля) и Дубае (27 февраля – 4 марта), Хачанов – в Роттердаме, Марселе (20–26 февраля) и Дубае. Ну а на Индиан-Уэллс (8–19 марта) и Майами (22 марта – 2 апреля) приедут все, кроме Джоковича и тех, кто не оправится от травм.

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