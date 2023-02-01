Впервые три россиянина в топ-10? Рейтинговые расклады в ATP-туре на ближайшие пару месяцев

Завершился первый в сезоне турнир «Большого шлема». И после Australian Open в рейтинге ATP произошли глобальные изменения – как в сотне лучших, так и в топ-10. Например, юный американец Бен Шелтон благодаря выходу в 1/4 финала в Мельбурне поднялся сразу на 45 мест и стал 44-й ракеткой мира. А вот Аслан Карацев откатился на 16 мест и оказался рядом с другим россиянином – Романом Сафиуллиным – на границе первой сотни. Оба наших парня рискуют к старту «Ролан Гаррос» выпасть из числа участников основной сетки, если не начнут прибавлять. И тогда им придётся снова пробиваться через квалификацию.

Самое большое падение в топ-10 рейтинга ATP произошло у прошлогодних финалистов АО Рафаэля Надаля и Даниила Медведева. Испанец опустился со второго места сразу на шестое, а россиянин и вовсе выпал из десятки – с восьмого на 12-е. Напомним, с 12 октября 2020 года в топ-10 входили два россиянина – Рублёв и Медведев. В августе 2022 года на несколько недель Андрей откатился на 11-е место, но потом вернулся. И вот теперь десятку покинул Даниил. Зато Новак Джокович разом взмахнул с пятого места на верхнее. И это рекорд ATP-тура — ранее такого не было никогда! До этого было четыре случая, когда теннисисты поднимались с четвёртого на первое место: Карлос Мойя (март-1999), Андре Агасси (июль-1999), Пит Сампрас (сентябрь-2000) и Карлос Алькарас (сентябрь-2022).

Отдельно отметим второй подряд выход Карена Хачанова в полуфинал ТБШ – в сентябре он впервые в карьере добрался до четвёрки сильнейших на US Open, а теперь отличился и в Мельбурне. Благодаря этому успеху россиянин резко поднялся с 20-го места на 13-е и пристроился позади Медведева.

Теннисисты уже покинули Зелёный континент. Эта неделя у мужчин посвящена Кубку Дэвиса, а с 6 февраля на разных материках и в разных странах пойдут соревнования категории ATP-250 и ATP-500, и весь этот сезон завершится двумя мартовскими американскими «Мастерсами» в Индиан-Уэллсе и Майами. Некоторым из ведущих теннисистов в ближайшее время предстоит защищать внушительное количество очков, набранное год назад на турнирах. Посмотрим рейтинговые расклады в ближайшие два месяца.

Новак Джокович, получивший травму во время победного для себя Australian Open, заявился пока только на «пятисотнике» в Дубае, который стартует в последние дни февраля. И в ближайшие недели, пока серб отдыхает, его лидерству ничего не угрожает. В относительной близости от него находится лишь бывший лидер Карлос Алькарас – 340 очков отставания. Но ему ещё защищать 500 баллов за титул в Рио-2022. А вот на мартовских «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами разыгрывается по 1000 очков, но там серба не будет. Американское правительство отменит ковидные ограничения для въезда иностранцев только к маю, так что Новак уже четвёртый год подряд пропустит так называемый Солнечный дубль. В 2020-м турниры не проводились из-за паузы в теннисном календаре, Майами-2021 серб пропустил из-за травмы мышц живота, полученной на АО, на Индиан-Уэллсе-2021, перенесённом на осень, Новак не играл после болезненного поражения в финале US Open от Медведева, ну а в 2022-м Джокович не мог попасть в США, как и сейчас, из-за своей позиции по вакцинации.

После вычета очков за турниры прошлого сезона к концу Майами обогнать Джоковича будут шансы у трёх теннисистов – Алькараса, Циципаса и Рууда в случае их успешного выступления на этом отрезке 2023 года. На пятое место имеет неплохую возможность попасть Феликс Оже-Альяссим, а на шестое – Хольгер Руне. А вот россияне впервые в истории могут оказаться в топ-10 сразу втроём. После вычета очков за все эти турниры 2022 года Рублёв будет на промежуточном седьмом месте, Хачанов – на девятом, а Медведев – на 10-м. И чтобы подтвердить эти виртуальные позиции, нашим парням надо на ближайших неделях выступить не хуже главных конкурентов – Рафаэль Надаль (условно восьмое место), Хуберт Хуркач (11) и Тейлор Фритц (12). Не стоит забывать и тех теннисистов, которые на данный момент в рейтинге ATP находятся за Хачановым – это Зверев, Тиафо, Карреньо-Буста и так далее.

Место в рейтинге на 30.01.23 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 Drop Date Джокович Алькарас Циципас Рууд Рублёв Надаль ... Медведев Хачанов Рейтинговые очки 7070 6730 6195 5765 4200 3815 ... 2750 2515 Монпелье 06.02.23 ... 7070 6730 6195 5765 4200 3815 ... 2750 2515 Роттердам/Буэнос/Даллас 13.02.23 300 45 180 ... 45 7070 6730 5895 5720 4020 3815 ... 2750 2470 Рио/Марсель/Делрэй/Доха 20.02.23 500 45 250 ... 90 7070 6230 5895 5720 3770 3815 ... 2750 2380 Дубай/Акапулько 27.02.23 90 180 500 500 ... 180 45 6980 6230 5715 5720 3270 3315 ... 2570 2380 Индиан-Уэллс 20.03.23 0 360 45 45 360 600 ... 45 10 6980 5870 5670 5675 2910 2715 ... 2525 2370 Майами 03.04.23 1000 90 600 10 ... 180 10 6980 4870 5580 5075 2900 2715 ... 2345 2360 Места в рейтинге после Майами 1 4 2 3 7 8 ... 10 9

Добавим, что Медведев и Рублёв заявились на ближайших неделях в Роттердаме (пройдёт с 13 по 19 февраля), Дохе (20–25 февраля) и Дубае (27 февраля – 4 марта), Хачанов – в Роттердаме, Марселе (20–26 февраля) и Дубае. Ну а на Индиан-Уэллс (8–19 марта) и Майами (22 марта – 2 апреля) приедут все, кроме Джоковича и тех, кто не оправится от травм.