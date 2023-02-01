Впервые три россиянина в топ-10? Рейтинговые расклады в ATP-туре на ближайшие пару месяцев

Завершился первый в сезоне турнир «Большого шлема». И после Australian Open в рейтинге ATP произошли глобальные изменения – как в сотне лучших, так и в топ-10. Например, юный американец Бен Шелтон благодаря выходу в 1/4 финала в Мельбурне поднялся сразу на 45 мест и стал 44-й ракеткой мира. А вот Аслан Карацев откатился на 16 мест и оказался рядом с другим россиянином – Романом Сафиуллиным – на границе первой сотни. Оба наших парня рискуют к старту «Ролан Гаррос» выпасть из числа участников основной сетки, если не начнут прибавлять. И тогда им придётся снова пробиваться через квалификацию.
Самое большое падение в топ-10 рейтинга ATP произошло у прошлогодних финалистов АО Рафаэля Надаля и Даниила Медведева. Испанец опустился со второго места сразу на шестое, а россиянин и вовсе выпал из десятки – с восьмого на 12-е. Напомним, с 12 октября 2020 года в топ-10 входили два россиянина – Рублёв и Медведев. В августе 2022 года на несколько недель Андрей откатился на 11-е место, но потом вернулся. И вот теперь десятку покинул Даниил. Зато Новак Джокович разом взмахнул с пятого места на верхнее. И это рекорд ATP-тура — ранее такого не было никогда! До этого было четыре случая, когда теннисисты поднимались с четвёртого на первое место: Карлос Мойя (март-1999), Андре Агасси (июль-1999), Пит Сампрас (сентябрь-2000) и Карлос Алькарас (сентябрь-2022).
Отдельно отметим второй подряд выход Карена Хачанова в полуфинал ТБШ – в сентябре он впервые в карьере добрался до четвёрки сильнейших на US Open, а теперь отличился и в Мельбурне. Благодаря этому успеху россиянин резко поднялся с 20-го места на 13-е и пристроился позади Медведева.
1 (+4). Новак Джокович (Сербия) – 7070 очков
2 (-1). Карлос Алькарас (Испания) – 6730
3 (+1). Стефанос Циципас (Греция) – 6195
4 (-1). Каспер Рууд (Норвегия) – 5765
5 (+1). Андрей Рублёв (Россия) – 4200
6 (-4). Рафаэль Надаль (Испания) – 3815
7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3715
8 (+1). Тейлор Фритц (США) – 3410
9 (+1). Хольгер Руне (Дания) – 3046
10 (+1). Хуберт Хуркач (Польша) – 2995
11 (+1). Кэмерон Норри (Великобритания) – 2760
12 (-4). Даниил Медведев (Россия) – 2750
13 (+7). Карен Хачанов (Россия) – 2515.
Теннисисты уже покинули Зелёный континент. Эта неделя у мужчин посвящена Кубку Дэвиса, а с 6 февраля на разных материках и в разных странах пойдут соревнования категории ATP-250 и ATP-500, и весь этот сезон завершится двумя мартовскими американскими «Мастерсами» в Индиан-Уэллсе и Майами. Некоторым из ведущих теннисистов в ближайшее время предстоит защищать внушительное количество очков, набранное год назад на турнирах. Посмотрим рейтинговые расклады в ближайшие два месяца.
Новак Джокович, получивший травму во время победного для себя Australian Open, заявился пока только на «пятисотнике» в Дубае, который стартует в последние дни февраля. И в ближайшие недели, пока серб отдыхает, его лидерству ничего не угрожает. В относительной близости от него находится лишь бывший лидер Карлос Алькарас – 340 очков отставания. Но ему ещё защищать 500 баллов за титул в Рио-2022. А вот на мартовских «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами разыгрывается по 1000 очков, но там серба не будет. Американское правительство отменит ковидные ограничения для въезда иностранцев только к маю, так что Новак уже четвёртый год подряд пропустит так называемый Солнечный дубль. В 2020-м турниры не проводились из-за паузы в теннисном календаре, Майами-2021 серб пропустил из-за травмы мышц живота, полученной на АО, на Индиан-Уэллсе-2021, перенесённом на осень, Новак не играл после болезненного поражения в финале US Open от Медведева, ну а в 2022-м Джокович не мог попасть в США, как и сейчас, из-за своей позиции по вакцинации.
После вычета очков за турниры прошлого сезона к концу Майами обогнать Джоковича будут шансы у трёх теннисистов – Алькараса, Циципаса и Рууда в случае их успешного выступления на этом отрезке 2023 года. На пятое место имеет неплохую возможность попасть Феликс Оже-Альяссим, а на шестое – Хольгер Руне. А вот россияне впервые в истории могут оказаться в топ-10 сразу втроём. После вычета очков за все эти турниры 2022 года Рублёв будет на промежуточном седьмом месте, Хачанов – на девятом, а Медведев – на 10-м. И чтобы подтвердить эти виртуальные позиции, нашим парням надо на ближайших неделях выступить не хуже главных конкурентов – Рафаэль Надаль (условно восьмое место), Хуберт Хуркач (11) и Тейлор Фритц (12). Не стоит забывать и тех теннисистов, которые на данный момент в рейтинге ATP находятся за Хачановым – это Зверев, Тиафо, Карреньо-Буста и так далее.
|Место в рейтинге на 30.01.23
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|...
|12
|13
|Drop Date
|Джокович
|Алькарас
|Циципас
|Рууд
|Рублёв
|Надаль
|...
|Медведев
|Хачанов
|Рейтинговые очки
|7070
|6730
|6195
|5765
|4200
|3815
|...
|2750
|2515
|Монпелье
|06.02.23
|...
|7070
|6730
|6195
|5765
|4200
|3815
|...
|2750
|2515
|Роттердам/Буэнос/Даллас
|13.02.23
|300
|45
|180
|...
|45
|7070
|6730
|5895
|5720
|4020
|3815
|...
|2750
|2470
|Рио/Марсель/Делрэй/Доха
|20.02.23
|500
|45
|250
|...
|90
|7070
|6230
|5895
|5720
|3770
|3815
|...
|2750
|2380
|Дубай/Акапулько
|27.02.23
|90
|180
|500
|500
|...
|180
|45
|6980
|6230
|5715
|5720
|3270
|3315
|...
|2570
|2380
|Индиан-Уэллс
|20.03.23
|0
|360
|45
|45
|360
|600
|...
|45
|10
|6980
|5870
|5670
|5675
|2910
|2715
|...
|2525
|2370
|Майами
|03.04.23
|1000
|90
|600
|10
|...
|180
|10
|6980
|4870
|5580
|5075
|2900
|2715
|...
|2345
|2360
|Места в рейтинге после Майами
|1
|4
|2
|3
|7
|8
|...
|10
|9
Добавим, что Медведев и Рублёв заявились на ближайших неделях в Роттердаме (пройдёт с 13 по 19 февраля), Дохе (20–25 февраля) и Дубае (27 февраля – 4 марта), Хачанов – в Роттердаме, Марселе (20–26 февраля) и Дубае. Ну а на Индиан-Уэллс (8–19 марта) и Майами (22 марта – 2 апреля) приедут все, кроме Джоковича и тех, кто не оправится от травм.
- 1 февраля 2023
-
19:38
-
19:15
-
18:27
-
18:03
-
17:34
-
17:16
-
16:43
-
16:19
-
15:25
-
15:20
-
13:57
-
13:37
-
13:32
-
13:13
-
11:51
-
11:31
-
11:10
-
10:56
-
10:46
-
10:15
-
09:33
-
09:14
- 31 января 2023
-
22:14
-
21:18
-
20:18
-
19:52
-
17:50
-
16:50
-
16:34
-
16:00
-
15:41
-
15:33
-
15:20
-
15:13
-
15:00