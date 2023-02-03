«Мечтаю выиграть больше Серены». Вчерашняя юниорка в шаге от топов мирового тенниса

На взрослом Australian Open — 2023 Полина Кудерметова впервые зашла в основную сетку, преодолев, правда, три круга квалификации. Она оступилась в первом раунде дебютного «Шлема», но, признаëтся, увезла домой в Казань главное — опыт.

Победительница нескольких 60-тысячников и турниров серии W25 теперь готовится к новой победной серии: за месяц она сыграет в Португалии, Германии и на двух турнирах в Астане. Так что перед отъездом в интервью «Чемпионату» 166-я ракетка мира рассказала о первом опыте в основной сетке ТБШ, гастрономическом шоке на АО, отношениях с сестрой — №11 в туре Вероникой Кудерметовой — и масштабных планах на карьеру.

«Удивляло, как топовые игроки набирают еду — всё в одну тарелку»

— Полина, что тебе дал этот АО в понимании себя, игры?

— Дал возможность посмотреть на профессионалов: как они работают, как ведут себя, чем питаются. Не скажу, что плохо работаю, но, когда ты смотришь на звёзд, что-то подмечаешь — как тебе это делать. Это большой шаг, чтобы прогрессировать, нельзя же стоять на месте.



— За кем «подглядывала»?

— В одной очереди стоишь, видишь, что заказывают.

Полина Кудерметова Фото: Из личного архива

— Что Надаль ел?

— Видела, как он только фрукты кушал. А так, порой удивляло, как топовые игроки набирают еду: рыбу, рис, а рядом же — ягоды, маракуйя. А помимо этого лежат овощи. Для меня это было немного шокирующе.



— Такой микс.

— Будто несовместимо на самом деле для нас. Сестра (Вероника Кудерметова. — Прим. «Чемпионата») тоже самое сказала.



— В России, наверное, первое, второе, третье?

— Да, а у них всё в одну тарелку.



— А в плане игры. За кем получалось понаблюдать?

— В зале просто смотрела. Не жалуюсь на свою физическую подготовку, тренера по ОФП, но новому надо же учиться. Там же много народу — все в одном зале. Честно, никто не удивил. Всё стандартно: что я делаю, там все делают.

«Рекорд у женщин 23 «Шлема»? Хотелось бы выиграть больше»

— Давили собственные ожидания на этом АО?

— Да, было очень волнительно. Попала на самый значимый турнир, выше него или параллельно, наверное, только Олимпиада. Но справлялась.



— А с успехами сестры Вероники как справляешься? Вас же, наверно, постоянно сравнивают?

— Многих приводят в пример. Я же радуюсь за сестру, за её успехи: переживаю, болею, всегда за неё.

— Часто слышишь — «по стопам» Вероники?

— Из-за того что я в теннис пошла, так могут говорить. Всегда этим занималась, нравилось, как мячики летают. И тоже в теннис пошла. Всегда хотела: что у Вероники, то и у меня должно быть.



— Это, например, попадание в топ-10?

— Пока не хочу говорить такое, но к этому стремлюсь.



— А из максимальных целей?

— Странно говорить, но хотелось бы побить рекорд: у женщин же 23 «Шлема»? Хотелось бы выиграть больше. Но спорт прогрессирует с каждым годом, не стоит на месте. Столько выиграть тяжело. Из реальных же целей: взять по одному турниру «Большого Шлема» на взрослом уровне и быть первой.



— Выиграть больше Серены Уильямс?

— Да, такая мечта! Но будет очень тяжело.

Серена Уильямс и Мария Шарапова Фото: Julian Finney/Getty Images

— Как прогрессирует женский теннис?

— Каждый год прибавляется всё больше игроков. По своему году могу судить: приходят теннисистки 2003 года, а также — 2004-го, 2005-го. Приходит много поколений новых игроков, которые играют в активный теннис. И, соответственно, конкуренция в туре больше. Когда такие игроки встречаются, получается заруба. Так же, как у Соболенко с Рыбакиной. Смотрела фрагментами матч. Обе играют в активный теннис — каждая их них могла выиграть.

«Идеал теннисистки? Серена Уильямс»

— Ты говоришь об активном теннисе сегодня. А смотрела ли игры 2000-х, 2010-х? Те же битвы Шараповой и Серены?

— Да, раньше скорости были пониже. Сегодня они возрастают. Не могу сказать, что тогда было выигрывать проще — обе играли в активный теннис, возможно, в отличие от других. Тут я и о скорости передвижения говорю.



— Идеал теннисистки?

— Всегда нравилась Серена Уильямс.



— На сестру ты не равняешься?

— Нет-нет, я равняюсь. Но это ещё до того момента, когда сестра начала играть турниры «Большого шлема». Безусловно, на сестру равняюсь.

— Какие её удары хочешь повторить?

— Наверное, первую подачу.



— Она признавалась, что хотела бы выступить с тобой в паре на Олимпиаде. А ты?

— Очень хотелось бы, конечно. Олимпиаду в Париже мы не обсуждали. Говорили о том, чтобы сыграть пару. Но дату или год ещё не назначили.



— Теннисисты следят за повесткой в ожидании новостей о допуске на Уимблдон или Олимпиаду?

— Чтобы туда поехать, нужно в рейтинге подняться. Уже, наверное, если и буду попадать, то ближе ко времени — тогда и будут волновать такие вопросы. Тем более лишь первые четыре человека от России едут на Игры по рейтингу.



— Думаешь, когда-нибудь ещё в своей карьере услышишь российский гимн?

— Конечно, думаю, ещё услышу. На самом деле, неописуемые ощущения, когда выигрываешь турнир, играет ещё гимн, ты на пьедестале и с медалями, прям мурашки по коже. На тот момент осознаешь, какой ты проделал этап работы и что будет следующий турнир, где ты должен себя показать. Это здорово.



— Ну, и причастность к чему-то большому.

— Да, естественно.

Полина, Эрика Андреева и Диана Шнайдер Фото: Из личного архива

— Пробовала играть пару? Какие успехи там?

— Конечно, пару играла на турнирах, но склоняюсь к одиночке. Просто этот вид забирает много сил и эмоций, ведь на следующие матчи нужно выложиться в личке. Ну, и в одиночке ты сам за себя ответственен. В техническом плане есть свои элементы, которые надо тренировать. Обычно это выход к сетке, свечка, два удара кроссом, ты перебегаешь, и напарник на твоё место. У всех свои нюансы.

«На Australian Open немного подзажало — не смогла показать свою игру»

— В квалификации ты обыграла некогда почти игрока топ-100 Настю Гасанову и девушек, стоящих выше. Однако проиграла в первом круге Гадеки, которая ниже рейтингом. Как так?

— Расстроилась, но это первый опыт в карьере на таком турнире. Уверена, в следующий раз будет лучше. Потому что я получила свой урок — что и как надо на матчи такие готовить, какие нюансы. Естественно, будет лучше. К тому же я не играла такие большие турниры на уровне WTA. Мне лишь давали уайлд-кард — и то тогда была маленькой, совершенно другой теннис показывала. Сейчас взрослею, буду играть «высокие» турниры, чтобы набираться опыта и подниматься в рейтинге.

— О каких нюансах ты говоришь?

— В том матче сковало, потому что очень волновалась — думала: «Большой шлем», основа, я сама сюда попала». Не могла показать даже ту игру, что была в квалификации.



— Испугалась?

— Не то чтобы испугалась. Я же играла юниорские ТБШ. Немного подзажало, не смогла показать весь свой арсенал тенниса.



— Как опыт хоккеиста помогает отцу Эдуарду в такие моменты?

— Папа с Вероникой очень много времени провёл на кортах. Практически 24/7: дом — корты, дом — корты. Естественно, когда из года в год ты это слушаешь, видишь, каждый день учишься, тем более он читал книжки, советовался. Со мной попробовал, пошло-пошло — и вот такой результат получился.

— Не задумывалась при переходе уже в профессионалы о смене тренера?

— Папа (Эдуард Кудерметов — двукратный чемпион России по хоккею, играл за «Ак Барс», «Металлург», ЦСКА и «Спартак». — Прим. «Чемпионата») всегда будет присутствовать. Приглашать коучей будем. Но папа всегда будет оставаться главным тренером.



— И главным фанатом.

— Да!



— Сейчас работаете с внешним специалистом?

— Мне в Казани помогает тренер — Вадим Рафаилович Хамидуллин. Он не ездит на «Шлемы», дистанционно.



— С кем бы хотели попробовать? Чья фигура особенно впечатляет?

— Пока не задумывалась о такой кандидатуре. Не знаю всех тренеров. Да и пока что никто не обращался.



— Профессиональный теннис не мешает в личной коммуникации?

— Порой бывает. Но уже стало естественным процессом. Это жизнь, которой я живу. Так что нет.



— Хочется же, наверное, чтобы папа был папой, а не тренером?

— Папа дома — это папа, на корте — тренер. Мы стараемся разделять. Но иногда папа, получается, и дома бывает тренером. Есть вроде разделение, но не всегда получается. Вечно дома о теннисе разговариваем.

«Тайны Веронике доверяю — мы очень дружные»

— Вероника проиграла американке Кэти Волынец во втором круге АО. Шокировал результат?

— Да, расстроилась. Конечно, хотелось бы, чтобы она выиграла. Смотрели её матч первого круга тогда всей семьей. А встречу с Волынец не смогла, так как уже летела с Australian Open. Тогда с ней общалась, но она была очень расстроена. Так что решила не затрагивать эту тему, чтобы лишний раз не вспоминала.



— Не сыграла ли роль травма Вероники в 1/4 финала в Аделаиде?

— Ну, естественно, да, подустала.

Полина Кудерметова Фото: Из личного архива

— Обычно за какими советами обращаешься — в личном или теннисном плане?

— Честно, пока не спрашивала. Бывают вопросы, например, как заявиться на турнир WTA. Там немного другая регистрация, не такая, как в ITF. За такими более личным советами не обращалась.



— У вас близкие отношения? Делишься переживаниями?

— Да, близкие, тайны доверяю! Когда маленькими были, ссорились, уже когда постарше стали — ни разу.



— По-сестрински: пережить расставание с мальчиком, ментально подготовиться к сессии?

— Мы очень дружные, стараемся друг друга поддерживать. У любого спортсмена бывают неудачи, переживания. Стараюсь всегда поддержать, написать, чтобы ей было приятно, или позвонить.



— Часто проводите время вместе?

— До этого нет — не попадала на те же турниры, что и она играет. Но теперь, надеюсь, будем больше времени проводить — если буду попадать на эти же турниры.

«Сыграла бы микст с Рублевым»

— Как совмещаешь теннис с учёбой?

— Учусь в Казани в Поволжской государственной академии на втором курсе, а школу окончила в Москве. Учусь на теннисного тренера дистанционно и очень редко появляюсь в вузе. С одногруппниками практически не общаюсь, но те, с кем пересекаюсь, спокойно реагируют на меня — фамилия Кудерметовых на них «не действует». Автографы пока не просят! Конечно, больше думаю и переживаю о теннисе, сессию закрываю спокойно. Вполне легко даются пары: там и биология, и гимнастика, и психология.

Сёстры Кудерметовы открывают матч казанского «Ак Барса» Фото: ХК «Ак Барс»

— В последнее время вы стали более публичны: открываете хоккейные матчи.

— Это какие-то новые эмоции, другая сторона тенниса, очень понравилось. Теннис вообще открывает и даёт много новых знакомств.



— Например, с кем общаешься в туре?

— Подруга Маша Тимофеева, Соня Лансере — с ними общаемся. С иностранками — если только встречаемся на турнирах, а так не переписываемся и не общаемся. На самом деле, со многими я уже давно знакома, общаемся. Я это люблю, но не всегда могу: кого-то не знаю, когда-то надо сосредоточиться перед матчем, а после — поговорить с папой о теннисе. В первую очередь свои дела, а потом уже всё это общение. Порой даже эмоциональных сил нет сближаться.



— Как расслабляешься?

— Хожу в кино, с близкими время провожу в Казани. Я почти всё время в России, не в академии.



— Почему? Это принципиальная позиция?

— Чтобы хорошо играть, должен быть личный тренер. Но тренер — папа — у меня есть, а базироваться можно, где угодно — в академии или нет. Без коуча тяжеловато.



— Ты же фанатка Роджера. Уже находишь новых кумиров в туре в его отсутствие?

— Всегда остаётся Роджер, других кумиров пока нет. Покорил меня движениями — как красиво всё делал, разнообразно играл. Запал мне в душу с детства. С семи-восьми лет мне так больше никто и не нравился. Раздражали ли Надаль и Джокович? Спокойно! Они же тоже молодцы. А вот с Рублёвым сыграла бы микст. Мне нравится, когда мужчины и женщины играют в активный, атакующий теннис, иногда выходят к сетке. А Андрей как раз так и играет, видела, как он микст провёл на Олимпиаде. Мне понравилось. Мне бы хотелось тоже сыграть.

Встречалась с ним в Австралии. Мы ведь все знакомы с детства — и с Андреем, и с Кареном Хачановым. Просто они ездили на одни и те же турниры, что и сестра. И я заодно. Так что с маленького возраста задружили. Парни все скромные, такие спокойные и хорошие в обычной жизни.