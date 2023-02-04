Зачем Джокович прикладывал хлеб к животу? Новак знает, как ему уйти в отрыв от Надаля

У 35-летнего серба есть свои секреты, в том числе и чемпионская диета. Расскажем об этом подробнее.

10-кратный чемпион Australian Open Новак Джокович только что выиграл свой 22-й мэйджор в карьере и догнал рекордсмена Рафаэля Надаля. Битва за «Шлемы» продолжается. Кто же выйдет из неё победителем? Кажется, что у серба есть небольшое преимущество. И не только в том, что он на год моложе испанца, но и ещё кое в чём другом.

«Не новая программа тренировок сделала меня из очень хорошего теннисиста лучшим в мире всего за полтора года. Не новая ракетка, не новый метод подготовки и даже не новые порции еды помогли мне похудеть, добиться психологической концентрации и ощутить себя непривычно здоровым», — такое громкое заявление сделал Новак Джокович в 2014 году, когда уже было трудно отрицать, что серб является одним из величайших теннисистов в истории. В книге «Вкус победы» спортсмен рассказал, что выигрывать матч за матчем ему помогла особая диета, навсегда изменившая его жизнь.

По признанию Джоковича, он начал есть продукты, подходящие для его организма, и результат не заставил себя ждать. За первые три месяца Новаку удалось похудеть на четыре килограмма, что серьёзно отразилось на его самоощущении.

«Я чувствовал себя свежее, живее, проворнее и энергичнее, чем когда-либо. Я стал более быстрым, гибким, мог брать мячи, которые не могли отбить другие игроки, и при этом не терял сил и сосредоточенности — никакого тумана в голове. Я не уставал и не сбивал дыхания. Аллергические реакции значительно ослабли, астма отступила, страхи и сомнения сменились уверенностью в себе. Уже почти три года я не знаю серьёзных простуд или гриппа», — признавался теннисист.

Так какой же важный секрет питания познал Джокович? И почему ему пришлось прикладывать хлеб к животу?

Новак Джокович Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Странный тест с хлебом — ключ к успеху

История поразительного преображения Джоковича началась в 2010 году, когда на турнире в Хорватии Новак повстречал доктора Игоря Четоевича. Врач убедил теннисиста, что знает причину его неудач, и посоветовал ему изменить рацион. Однако перед этим попросил спортсмена сделать нечто странное.

«Мне надо было положить левую руку на живот, а правую вытянуть в сторону. Затем он дал мне ломоть хлеба. Мне что, его съесть? «Нет, — засмеялся Четоевич. — Прижми его к животу, а правую руку снова вытяни». Он ещё раз надавил на вытянутую руку, пояснив, что этот предварительный тест покажет, есть ли у меня повышенная чувствительность к глютену — белку, содержащемуся в пшенице, овсе, ржи и других хлебных злаках. Эксперимент показался мне бессмыслицей. Однако я ощутил заметную разницу. Когда я прижимал к животу хлеб, правая рука с большим усилием выдерживала давление Четоевича. Я действительно стал слабее!» — делился воспоминаниями Джокович. Так он узнал, что у него есть аллергия на глютен, и решил исключить его из своего рациона.

За годы эксперимента Новак тщательно изучил тему и поделился своими открытиями с широкой публикой. Подробно описал он последствия целиакии — резко выраженной аллергической реакции на глютен. Воспаления тонкого кишечника, утомляемость, кожные высыпания, болезненное похудание, анемия и остеопороз — всё это симптомы неправильного питания.

Какие продукты ест сербский теннисист

Продуктов, в которых есть глютен, много — в основном это хлеб и другие мучные продукты, однако теннисист не говорит избавляться от них «на веки вечные». Он советует попробовать отказаться от них на две недели, а затем посмотреть на реакцию вашего организма. Кроме того, Новак доказывает, что даже на безглютеновой диете можно вкусно и полноценно питаться.

«Основа нашей жизни — сбалансированность и умеренность во всём: в питании, тренировках, работе, любви и сексе (ладно, согласен, секс заслуживает исключения, но в целом вы меня поняли). Есть старая поговорка о четырёх «белых смертях»: белом хлебе, белом сахаре, соли и белом жире. Лучше всего, независимо от типа вашего организма, избегать вышеозначенную четвёрку, а когда всё же позволяете себе полакомиться, то ешьте умеренно. Вообще, я стараюсь любую пищу есть понемногу, даже полезную. Куда бы я ни приехал, ищу следующие продукты: мясо, рыбу и яйца. Самый очевидный выбор для того, кто отказался от хлеба и сахара», — писал Джокович.

Помимо этих продуктов, серб налегает на овощи — основной природный источник практически всех питательных веществ: витаминов, минералов, клетчатки, антиоксидантов. Единственное, он не ужинает овощами, в которых много крахмала и углеводов, — свеклой, картофелем, кабачками и тыквой. Новак предпочитает их заменять салатами, брокколи, цветной капустой, зелёной фасолью и спаржей.

Фруктами себя балует теннисист, когда хочет сладкого. Полезные жиры он черпает в орехах и семечках, а также разнообразных маслах — оливковом, кокосовом, льняном. Чтобы еда не была пресной, Джокович добавляет в неё приправы, но только те, в которых нет избытка сахара, — горчица, хрен, уксус, васаби и другие.

Правила чемпионского питания Джоковича

Но не только от состава блюд зависит качество питания, заявляет Новак. Есть ещё правила, которые необходимо соблюдать. У теннисиста их четыре.

«Правило номер один: ешьте медленно и осознанно. Как спортсмен я обладаю быстрым метаболизмом. Моё тело требует много энергии, особенно во время матча, поэтому я хочу переваривать пищу как можно эффективнее и получать максимум энергии. Вспомните уроки биологии: для переваривания пищи необходим прилив крови. Но мне эта кровь тоже нужна, когда я выступаю на корте. И если я добьюсь, чтобы пищеварительная система работала быстрее и лучше, то смогу раньше вернуться к физической активности с новыми силами.

Новак Джокович Фото: AP/TASS

Второе правило: давайте организму чёткие указания. Наш организм использует пищу для двух основных целей: во-первых, ради получения энергии — чтобы ноги двигались, сердце билось, ракетка летала в руках. Во-вторых, для восстановления, чтобы исправить ущерб, нанесённый за день, будь то от долгих тренировок или целого дня в офисе. Протеин и другие питательные вещества помогают восстанавливать мышцы, вырабатывать новые кровяные клетки и восполнять уровень гормонов. Вот почему основное количество калорий, которые я съедаю в первой половине дня до ланча, заключено в углеводах. Употребляя углеводы и очень мало белка, я говорю организму: «Мне нужна энергия, перерабатывай по мере необходимости». Ночью энергия мне не нужна. Я устал и хочу хорошо выспаться. Поэтому за ужином я говорю организму: «Нужно, чтобы ты исправил всё, что я натворил. Пожалуйста, бери протеин и делай, что надо».

Правило номер три: оставайтесь позитивными. Я считаю, что еда способна передавать организму позитивную или негативную энергию. Если вы едите, испытывая страх, беспокойство или гнев, вкус еды и энергия, которую вы от неё получаете, нормальными не будут.

Правило номер четыре: ставьте целью качество, а не количество. В мире спорта спортсмены всегда боятся, что им не хватит сил, жидкости, питательных веществ. Как большинство спортсменов, я раньше беспокоился, что мало съел. Что, если у меня кончатся силы, постоянно спрашивал я себя. Хватит ли у меня энергии выдержать целый день тренировок? Я всегда ел с запасом, даже когда уже и не хотелось, а на тренировках то и дело подбрасывал в топку «энергетические батончики», в которых одни консерванты и сахар. Получается, я отправлял в желудок слишком много еды, слишком много информации для обработки».

Представляя читателям собственный рацион, Новак отмечал, что это не стандартный пищевой план и каждый человек должен подстраиваться под особенности своего организма. Тем не менее если вы хотите питаться как чемпион, то можете почерпнуть для себя несколько идей из диеты Джоковича, секретами которой поделился сам теннисист.