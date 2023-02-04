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Тест: угадай звёзд тенниса по детским фото, как выглядели маленькие Джокович, Соболенко и другие герои Australian Open

Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! И не перепутайте героев Australian Open
Пётр Дубровский
Тест: угадай звёзд тенниса по детским фото
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Пройдите тест, чтобы узнать чемпионов по семейным ретрокадрам. Будет весело.

Все мы родом из детства. Чемпионский характер закладывается в самом раннем возрасте. Юные теннисисты почти с пелёнок начинают много тренироваться, постигать азы мастерства. И если посмотреть на старые семейные фото звёзд тенниса, то можно заметить, как горят глаза этих, казалось бы, простых мальчишек и девчонок.

Лучшие образы чемпионок Australian Open! Выбираем самые интересные фотосессии — рейтинг Лучшие образы чемпионок Australian Open! Выбираем самые интересные фотосессии — рейтинг

«Чемпионат» подготовил для вас забавный тест – мы постарались подобрать 10 интересных ретрофотографий. На них изображены будущие чемпионы, в том числе и герои прошедшего Australian Open – 2023. Интересно, узнаете ли вы в этих милых открытых детских лицах известных сегодня на весь мир теннисистов и теннисисток? Попробуйте угадать, как выглядели в детстве Новак Джокович и Арина Соболенко. В любом случае будет весело.

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:

Тест: Звёзды тенниса на детских фото

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