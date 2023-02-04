Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! И не перепутайте героев Australian Open

Все мы родом из детства. Чемпионский характер закладывается в самом раннем возрасте. Юные теннисисты почти с пелёнок начинают много тренироваться, постигать азы мастерства. И если посмотреть на старые семейные фото звёзд тенниса, то можно заметить, как горят глаза этих, казалось бы, простых мальчишек и девчонок.

«Чемпионат» подготовил для вас забавный тест – мы постарались подобрать 10 интересных ретрофотографий. На них изображены будущие чемпионы, в том числе и герои прошедшего Australian Open – 2023. Интересно, узнаете ли вы в этих милых открытых детских лицах известных сегодня на весь мир теннисистов и теннисисток? Попробуйте угадать, как выглядели в детстве Новак Джокович и Арина Соболенко. В любом случае будет весело.

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:



Тест: Звёзды тенниса на детских фото