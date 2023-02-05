Соболенко обошла Джоковича по заработкам в сезоне, хотя взяла те же титулы! Как это вышло?

Позади уже месяц нового теннисного сезона, и самое время рассмотреть ситуацию с призовыми, которые спортсмены успели заработать в 2023 году. Очевидно, как у мужчин, так и у женщин список возглавляют победители Открытого чемпионата Австралии, первого мэйджора сезона. У мужчин титул завоевал 35-летний Новак Джокович. Для серба это уже 10-я победа в Мельбурне и 22-я на всех турнирах «Большого шлема».
Джокович обновил принадлежащий ему же рекорд по титулам на Australian Open, а по общему количеству побед на ТБШ догнал Рафаэля Надаля. У женщин лучшей на AO стала 24-летняя Арина Соболенко. Белоруска завоевала свой первый титул на мэйджорах. До этого она трижды проигрывала в полуфиналах.
Интересно, что Джокович и Соболенко синхронно идут по сезону. В январе Новак и Арина добились успеха на первом турнире в Аделаиде. Несмотря на это, призовые, заработанные с начала 2023 года, у них разные, причём белоруска опережает серба! И на довольно существенную сумму. Как это вышло? Объясняем. Организаторы Australian Open определили одинаковые призовые в мужском и в женском одиночных разрядах. Победители заработали по 2 млн 975 тыс. австралийских долларов. Однако официальная статистика ведётся в долларах США, и при переводе возникло расхождение, связанное с курсом валют на день пересчёта. Получилось, что Джокович за победу на Australian Open заработал $ 2 074 277, а Соболенко — $ 2 080 771, то есть на $ 6494 больше.
Новак Джокович обнимает Арину Соболенко
Фото: Sarah Reed/Getty Images
Ещё большая разница образовалась на турнире в Аделаиде, и здесь дело уже не только в колебаниях курса валют. Джокович за титул заработал $ 94 560, а Соболенко — $ 120 150, то есть на $ 25 590 больше. Наконец, серб и белоруска на том же турнире выступили и в парном разряде. И если Новак, игравший вместе с Вашеком Поспишилом, выбыл из борьбы уже в 1/16 финала, заработав за это $ 785, то Арина, выступавшая вместе с Лидией Морозовой, добралась до полуфинала, за который получила $ 6950, то есть на $ 6165 больше. Суммируем все числа — и получаем, что текущий заработок Джоковича за сезон составляет $ 2 169 622, а на счету Соболенко $ 2 207 871 — на $ 38 249 больше!
В то же время по общей сумме призовых за карьеру Соболенко значительно уступает Джоковичу. И, честно говоря, почти наверняка никогда его не догонит. У белоруски «всего лишь» $ 14 382 781 призовых, а на счету серба $ 166 861 716. Новак возглавляет историческую таблицу, и в ближайшее время его никто не сдвинет с первой строчки. У Надаля, идущего вторым, $ 134 640 719 заработанных призовых, а третьим идёт Роджер Федерер, который уже закончил карьеру, — у него $ 130 594 339. Что касается лидеров у женщин, то здесь в первых рядах сёстры Уильямс: Серена заработала $ 94 816 730, а Винус — $ 42 406 778. Мария Шарапова ($ 38 777 962) совсем немного уступает Симоне Халеп ($ 40 203 437).
Мария Шарапова
Фото: Thomas Niedermueller/Getty Images
Однако теннисисты, как известно, могут зарабатывать даже тогда, когда совсем или почти совсем не играют, как это было в прошлом году с теми же сёстрами Уильямс, Наоми Осакой или Федерером. Спонсорские и рекламные контракты никто ведь не отменял. По данным Forbes, в 2022 году Уильямс-младшая заработала $ 45 млн на деятельности, непосредственно не связанной с теннисом, Осака — $ 58 млн, а Федерер — все $ 90 млн!
Так кто же из всех этих персон самый богатый? По данным специализированного издания Celebrity Net Worth, и здесь первенство за Федерером. Его общее состояние оценивается в $ 550 млн. У Серены $ 250 млн, у Джоковича и Надаля — по $ 220 млн, у Шараповой — $ 180 млн. Важное уточнение: речь идёт именно об общем состоянии спортсменов. Доходы же их гораздо выше — так, известно, что общий заработок Федерера уже перевалил за отметку в $ 1 млрд. Однако это до вычета всяческих налогов, съедающих немалую долю заработанного. Одно можно утверждать наверняка: никто из них и близко не подобрался бы к таким суммам, если бы не прошлые спортивные успехи, принёсшие узнаваемость и славу.
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