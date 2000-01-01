Ещё не лучший в истории. Какие рекорды может побить Новак Джокович

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Какие рекорды может побить Новак Джокович
Какие рекорды может побить Новак Джокович
Великому сербу покорились ещё не все достижения. Рассказываем, до каких высот он пока не добрался.
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В январе Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open. Это его 22-й титул на турнирах «Большого шлема». Оба показателя — рекорды (второй — совместно с Рафаэлем Надалем).
В январе Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open. Это его 22-й титул на турнирах «Большого шлема». Оба показателя — рекорды (второй — совместно с Рафаэлем Надалем).
Титулы ATP
Титулы ATP
Но по общему количеству титулов Новак не входит даже в тройку. Он 93 раза побеждал на турнирах под эгидой ATP.
Джоковича опережают такие теннисисты, как Джимми Коннорс (109), Роджер Федерер (103) и Иван Лендл (94).
Джоковича опережают такие теннисисты, как Джимми Коннорс (109), Роджер Федерер (103) и Иван Лендл (94).
Титулы на ТБШ
Титулы на ТБШ
В мужском одиночном разряде, как уже было сказано, первую строчку делят Джокович и Надаль (по 22). У Роджера Федерера, который идёт третьим, 20 побед на мэйджорах.
Однако если включить в таблицу и женщин, Новак упадёт на две строчки. У Маргарет Корт 24 титула на ТБШ в одиночном разряде, а у Серены Уильямс — 23.
Однако если включить в таблицу и женщин, Новак упадёт на две строчки. У Маргарет Корт 24 титула на ТБШ в одиночном разряде, а у Серены Уильямс — 23.
Недели лидирования в рейтинге
Недели лидирования в рейтинге
У мужчин Джоковичу нет равных. 6 февраля серб начал свою 375-ю неделю в ранге первой ракетки мира. На счету Федерера 310 недель лидерства в рейтинге ATP.
А вот легендарная Штеффи Граф 377 недель лидировала в рейтинге WTA. Таким образом, 20 февраля Новак может повторить её рекорд, а 27 февраля — побить.
А вот легендарная Штеффи Граф 377 недель лидировала в рейтинге WTA. Таким образом, 20 февраля Новак может повторить её рекорд, а 27 февраля — побить.
Ещё не лучший в истории. Какие рекорды может побить Новак Джокович
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