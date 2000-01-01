«Уходить из-за травмы — не вариант». Индийская принцесса прощается со спортом

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Как Саня Мирза прощается с большим спортом
Как Саня Мирза прощается с большим спортом
Индийская принцесса выиграла шесть турниров «Большого шлема», а теперь ставит точку в своей славной карьере. В Дубае она сыграет в последний раз.
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Саня Мирза — эпохальная фигура в теннисе. Самая успешная спортсменка Индии завоевала немало наград за свою карьеру, включая шесть титулов «Большого шлема» в парном разряде и миксте.
Саня Мирза — эпохальная фигура в теннисе. Самая успешная спортсменка Индии завоевала немало наград за свою карьеру, включая шесть титулов «Большого шлема» в парном разряде и миксте.
В начале своего пути Мирза показывала хорошие результаты и в одиночном разряде: была в топ-30 мирового рейтинга, выигрывала турнир WTA в Хайдарабаде в 2005 году и доходила до 1/8 финала US Open.
В начале своего пути Мирза показывала хорошие результаты и в одиночном разряде: была в топ-30 мирового рейтинга, выигрывала турнир WTA в Хайдарабаде в 2005 году и доходила до 1/8 финала US Open.
Но затем Саня сконцентрировалась на парных выступлениях. Отличный дуэт получился у неё с Мартиной Хингис, с которой они за один сезон-2015 взяли Уимблдон, US Open, Итоговый чемпионат WTA и не только!
Но затем Саня сконцентрировалась на парных выступлениях. Отличный дуэт получился у неё с Мартиной Хингис, с которой они за один сезон-2015 взяли Уимблдон, US Open, Итоговый чемпионат WTA и не только!
Сотрудничала Мирза и с россиянкой Еленой Весниной. В 2011-м они победили в Индиан-Уэллсе и Чарльстоне, а также дошли до финала «Ролан Гаррос».
Сотрудничала Мирза и с россиянкой Еленой Весниной. В 2011-м они победили в Индиан-Уэллсе и Чарльстоне, а также дошли до финала «Ролан Гаррос».
На Олимпийских играх спортсменка была трижды. В 2008 году она была близка, чтобы завоевать медаль вместе с Роханом Бопанной. В 2012-м за неё сражались сразу три игрока: Бопанна, Махеш Бхупати и Леандер Паес.
На Олимпийских играх спортсменка была трижды. В 2008 году она была близка, чтобы завоевать медаль вместе с Роханом Бопанной. В 2012-м за неё сражались сразу три игрока: Бопанна, Махеш Бхупати и Леандер Паес.
Федерация тенниса Индии настояла на последнем, но ошиблась: пара выбыла в четвертьфинале микста. Зато в 2016 году Мирза вновь с Бопанной остановились в шаге от пьедестала, проиграв матч за третье место.
Федерация тенниса Индии настояла на последнем, но ошиблась: пара выбыла в четвертьфинале микста. Зато в 2016 году Мирза вновь с Бопанной остановились в шаге от пьедестала, проиграв матч за третье место.
Всего Саня завоевала 43 титула в женском парном разряде. Она почти два года подряд была первой ракеткой мира — с 13 апреля 2015-го по 8 января 2017-го. Это 91 неделя.
Всего Саня завоевала 43 титула в женском парном разряде. Она почти два года подряд была первой ракеткой мира — с 13 апреля 2015-го по 8 января 2017-го. Это 91 неделя.
Теперь теннисистка прощается со спортом, чтобы посвятить себя семье. В 2018 году у неё родился сын Ижаан Мирза-Малик, и, по признанию Сани, теперь он — главный её приоритет.
Теперь теннисистка прощается со спортом, чтобы посвятить себя семье. В 2018 году у неё родился сын Ижаан Мирза-Малик, и, по признанию Сани, теперь он — главный её приоритет.
«Мне сейчас 36, и, говоря по правде, моё тело изношено. У меня больше нет душевных сил так давить на себя. Я человек, которому нравится делать всё на своих условиях, так что уходить из-за травмы — не вариант для меня», — написала Саня.
«Мне сейчас 36, и, говоря по правде, моё тело изношено. У меня больше нет душевных сил так давить на себя. Я человек, которому нравится делать всё на своих условиях, так что уходить из-за травмы — не вариант для меня», — написала Саня.
Спортсменка заявила, что турнир в Дубае станет последним в её карьере. Но она ни о чём не сожалеет. Любить Индийскую принцессу и дальше будут как минимум 11 миллионов человек (столько подписчиков у неё в соцсетях). Это больше, чем у Марии Шараповой (4,4 млн) — подумать только!
Спортсменка заявила, что турнир в Дубае станет последним в её карьере. Но она ни о чём не сожалеет. Любить Индийскую принцессу и дальше будут как минимум 11 миллионов человек (столько подписчиков у неё в соцсетях). Это больше, чем у Марии Шараповой (4,4 млн) — подумать только!
«Уходить из-за травмы — не вариант». Индийская принцесса прощается со спортом
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