Кто не испугался проклятия Netflix? Соболенко и Циципас снялись в новом шоу и не пожалели

Весь прошлый сезон теннисный мир ожидал появления в свет документальной картины о жизни тура, которую по ходу всего года снимала компания Netflix. 13 января на телеэкранах вышли первые пять серий «Брейк-пойнта» (Break Point), снятые Мартином Уэббом. Они охватывают промежуток от Australian Open до «Ролан Гаррос». Вторая часть, состоящая также из пяти эпизодов, описывает оставшуюся часть теннисного сезона, включая Уимблдон и US Open. Она выйдет в преддверии Уимблдона-2023.

Исполнительным продюсером стал Джеймс Гэй-Рис, который ранее работал над сериалом Formula 1: Drive to Survive («Формула-1. Драйв выживания»). Документальная история оправдала все ожидания. Уже в конце февраля на стриминг-платформе Netflix выйдет пятый сезон этого проекта.



Каждый эпизод теннисной драмы вращается вокруг одного или двух игроков. Когда создатели «Брейк-пойнта» начинали работу над документалкой, они осознавали, что теннис – это необычный вид спорта, которому не присущ такой драйв, как, например, автогонкам. Поэтому и было принято решение сконцентрироваться на проблемах в области психологии игроков. В сериале рассказывается об эмоциональном напряжении, ставшем убедительной иллюстрацией истощения психики в соревновательном спорте.

Центральные фигуры проекта

В съёмках «Брейк-пойнта» приняли участие игроки как из WTA, так и из ATP-тура с акцентом на турниры «Большого шлема». Паула Бадоса, Онс Жабер, Айла Томлянович, Арина Соболенко и Мария Саккари были в главных ролях со стороны представительниц слабого пола. Среди мужчин в проекте присутствовали Тейлор Фритц, Маттео Берреттини, Феликс Оже-Альяссим, Каспер Рууд, Фрэнсис Тиафо, Стефанос Циципас, Танаси Коккинакис и Ник Кирьос.



Сериал открывается главной звездой из вышеупомянутого списка, а именно Кирьосом. Тем самым австралийцем, который привык попадать в заголовки газет по всему миру, и не всегда из-за качества своего тенниса. 27-летнего уроженца Канберры описывают в теннисной картине как самого талантливого игрока своего поколения, который до сих пор не выиграл мэйджор в одиночном разряде, несмотря на свой талант. Но всё же дебютный «Шлем» покорился местному любимцу, пусть и в парном разряде со своим давним другом Танаси Коккинакисом (создатели проекта показали дружбу австралийцев, а также их совместное времяпрепровождение). Все эмоции яркой победы австралийцев не ускользнули от внимания продюсеров «Брейк-пойнта».

Ник Кирьос Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Во второй серии создатели решили показать реакцию фанатов на депортацию знаменитого серба Новака Джоковича, всё же принявшего решение не вакцинироваться от нагрянувшего на планету COVID-19. Однако главную часть этой 53-минутки занимает Маттео Берреттини. Продюсеры подчёркивают, что итальянец является одним из тех, кто стремится вытеснить с теннисного трона «Большую тройку», но, как и Кирьос, ещё не знает вкуса побед на «Шлемах». В серии прослеживается весь прошлогодний мельбурнский путь Маттео, где он уступил будущему чемпиону турнира Рафаэлю Надалю на стадии 1/2 финала. Интересно то, как была показана линия взаимоотношений Берреттини и его бывшей подруги Айлы Томлянович: зрители могли увидеть мельчайшие детали быта топ-игроков, а также их живые реакции, снятые под объективами камер, те редкие моменты, когда теннисисту удавалось провести время в кругу своих близких на родине.

Центральными фигурами в двух последующих эпизодах являются Тейлор Фритц, Мария Саккари, Паула Бадоса и Онс Жабер.



Калифорнийский мальчик, который всегда мечтал выиграть «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, сумел сделать это, одолев непобедимого на том отрезке Рафаэля Надаля (к моменту финала у испанца было 14-0 в сезоне). Свой путь к главному титулу в карьере Тейлор прошёл буквально через тернии. Но раскрывать подробности не будем: к чему эти спойлеры?

Тейлор Фритц Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Надежде греческих болельщиков Марии Саккари, которая являлась одной из главных фавориток Индиан-Уэллса, также уделили внимание в проекте. Камеры смогли уловить едва ли не каждый шаг теннисистки: начиная от общения с командой в гостиничном номере до моментов поддержки бокса уроженки Афин в решающем матче турнира с грозной Игой Свёнтек.

Испанка Бадоса, бывшая вторая ракетка мира, в следующей серии «Брейк-пойнта» откровенно рассказывает о том, как спорт повлиял на её психическое здоровье, о том, как стремление добиться успеха, победить, подняться в рейтинге стало для неё невыносимым.



«Люди говорили обо мне так, будто я следующая Мария Шарапова. Я подумала: «Вау, теперь я должна стать легендой». Может быть, в следующем году у меня получится войти в топ-10. Так что для меня это было большим давлением», — рассказывает Паула в шоу, прямо указывая на трудности, с которыми ей пришлось столкнуться в 2019 году. В четвёртой 45-минутке отводится большое значение надежде тунисского тенниса Онс Жабер, которой удалось выиграть главный титул в карьере – тысячник в Мадриде.



В заключительной на сегодняшний день части интересным видится сюжет о неловкости в команде Феликса Оже-Альяссима в преддверии встречи с Королём грунта Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос». В данном эпизоде зрители также видят и всегда спокойного Каспера Рууда, которого разгневан тем фактом, что его выгнали с тренировочного корта из-за ещё не начавшегося дождя.

Так в чём же прелесть «Брейк-пойнта»?

Занимательный поворот событий документальной картины заключается в том, что никто из вышеупомянутых игроков не сумел проявить себя на Открытом чемпионате Австралии 2023 года — первом ТБШ, который прошёл с момента выхода сериала. В то время как трое теннисистов — Бадоса, Кирьос, Томлянович — получили травмы в преддверии старта турнира, остальные семь игроков вылетели на ранних стадиях мэйджора. Болельщики даже в шутку назвали эту ситуацию «Проклятием Netflix на Australian Open».



Документальный фильм подвергся критике за повышенное внимание к терминологии. Правилам подсчёта очков уделено максимум внимания на старте картины. Из-за этого в одном из киносообществ первые две серии даже назвали «рудиментарными». Однако новички в теннисном мире в соцсетях похвалили создателей «Брейк-пойнта» за то, что смогли увидеть то, как ведётся счёт в этом виде спорта большими буквами в сочетании с красивой картинкой. Проект получил отклик как среди нового круга, так и среди старожилов тенниса благодаря тому, что многие узнали о понятии «психологическое здоровье» – безусловно, важной теме, о которой необходимо говорить.

Вот что сказали игроки, не принимавшие участие в съёмках документалки, по поводу этой документальной драмы:



«Проект не только о теннисе, но и обо всем, что вы делаете вне спорта. Я знаю пару друзей, которые учатся в школе, и они всё ещё пытаются понять что-то из того, чем они хотят заниматься в жизни. Это тяжело морально — не только эмоционально или физически, но и морально. Это как бы ломает тебя, потому что ты не знаешь, что произойдёт», — сказала финалистка US Open — 2022 Лейла Фернандес в своём недавнем интервью.



«Только что закончила «Брейк-пойнт» на Netflix!!! Мне это действительно понравилось. Даёт хорошее представление о жизни в туре; трудностях, радостях, командном аспекте, показано также множество откровенных моментов!



Кое-что новое, что я узнала… За всю свою карьеру Рафа всего третий раз играл пять сетов на «Ролан Гаррос». Что?!?!» — написала победительница Открытого чемпионата США 2019 года, канадка Бьянка Андрееску в своём «твиттере».

Отметим, что одним из главных героев прошедшего австралийского мэйджора – Арине Соболенко (чемпионке турнира в женском одиночном разряде) и Стефаносу Циципасу (финалисту в мужском) – создатели нашли место во второй части проекта. Эти спортсмены стали единственными, кто преодолел так называемое «проклятие Netflix», добравшись до решающих стадий АО-2023.



«Мне повезло оказаться одним из главных участников. Я не уверен, в каком объеме в итоге покажут, потому что правда не знаю, но этот сериал откровенно показывает жизнь игроков. Я счастлив, и мне интересно увидеть проект, потому что он собирается показать людям, как трудно быть теннисистом. Всё, что видят люди – это гламур и успех, но это гораздо больше, чем то, что видят все», – признался грек.