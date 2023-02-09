Хет-трик за минуту! Бублик безжалостно уничтожал ракетки одну за другой — что это было?

На этой неделе в Монпелье (Франция) проходит хардовый турнир ATP-250. В 2022 году победителем соревнований стал казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий ныне 30-е место в рейтинге. В финале-2022 он неожиданно обыграл немца Александра Зверева. Запомнился Бублик зрителям и в этот раз. Но вовсе не так, как хотелось бы.

В первом круге турнира Бублику, посеянному под шестым номером, достался в соперники ничем не примечательный француз Грегуар Баррер, 75-я ракетка мира. Первый сет Александр проиграл со счётом 4:6, а вторую партию взял на тай-брейке, отыграв три (!) матчбола. Первые признаки срыва начали проявляться уже тогда: Бублик не сумел удержаться от матерных слов в адрес соперника, который, дескать, выступает только на челленджерах и не добирается до турниров ATP.

В третьем сете уроженец Гатчины вёл с брейком, но всё же позволил сопернику довести дело до второго тай-брейка. Дальше началось и вовсе нечто невообразимое. Бублик проиграл первые шесть розыгрышей — вот так у француза оказалось сразу шесть матчболов. Тут Александр впал в ярость и принялся крушить свои ракетки одна за другой. Сперва он расколотил ту ракетку, которой играл…

… а потом отправился на скамейку, достал ещё две ракетки и разбил и их:

Следующие три розыгрыша остались за Бубликом, но после этого соперник наконец реализовал матчбол. В итоге Александр проиграл встречу со счётом 4:6, 7:6 (14:12), 6:7 (3:7).

О причинах такого срыва Бублика мы можем лишь догадываться. В последние дни у него было весьма напряжённое расписание. В конце прошлой недели Александр защищал цвета сборной Казахстана на Кубке Дэвиса, причём матчи проходили аж в Чили, то есть на другом конце планеты. Да ещё и не на харде, как обычно бывает в это время года, а на грунте! От такой резкой смены обстановки у кого угодно может снести крышу. Также, возможно, на Бублика давит его ужасная серия. Это уже его девятое поражение подряд. Александр не побеждал с октября 2022 года.

Кто ещё крушил ракетки?

Теннисисты нечасто ломают инвентарь, но и не настолько редко, как, возможно, хотелось бы им самим. В этом были замечены даже такие легенды, как Борис Беккер и Джон Макинрой. Ну а Маркос Багдатис как-то расколотил четыре ракетки за 25 секунд, установив неофициальный рекорд!

Есть чем «похвастаться» и победителю Открытого чемпионата США 2021 года Даниилу Медведеву. Это сейчас Медведев повзрослел и ведёт себя на корте относительно спокойно. А вот раньше Даниил так часто срывался, что мы даже составили хит-парад его разбитых ракеток.

Последний же срыв случился у Медведева в ноябре 2022 года, когда он неожиданно проиграл австралийцу Алексу де Минору во втором круге «Мастерса» в Париже. Тому самому де Минору, которого до этого он всегда обыгрывал, одержав четыре победы в четырёх матчах.