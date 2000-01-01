Соперница Курниковой до сих пор сияет на ТВ. Где сейчас австрийская Барби

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Где сейчас теннисистка Барбара Шетт
Где сейчас теннисистка Барбара Шетт
Уйдя с корта, австрийская красавица построила карьеру в журналистике. Её грамотная аналитика радует фанатов, а ещё она болеет за русских!
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Свой путь в большой теннис спортсменка начала в 1992 году и медленно, но верно шла к успеху. Через 7 лет ей удалось пройти в четвёртый круг Australian Open и третий — French Open.
Свой путь в большой теннис спортсменка начала в 1992 году и медленно, но верно шла к успеху. Через 7 лет ей удалось пройти в четвёртый круг Australian Open и третий — French Open.
Кроме того, тогда Шетт добралась и до четвёртого круга на Уимблдоне, но по-настоящему большим достижением стал четвертьфинал US Open, где она проиграла Винус Уильямс.
Кроме того, тогда Шетт добралась и до четвёртого круга на Уимблдоне, но по-настоящему большим достижением стал четвертьфинал US Open, где она проиграла Винус Уильямс.
В 2001 году австрийская Барби прошла в финал микста на Открытом чемпионате Австралии. Множество классных выступлений на турнирах помогли ей занять седьмое место в мировом рейтинге.
В 2001 году австрийская Барби прошла в финал микста на Открытом чемпионате Австралии. Множество классных выступлений на турнирах помогли ей занять седьмое место в мировом рейтинге.
Превзойти этот результат она, увы, не смогла и задумалась о завершении спортивной карьеры. Уходя с корта, Шетт имела в своём арсенале 13 побед на турнирах WTA (три — в одиночном разряде).
Превзойти этот результат она, увы, не смогла и задумалась о завершении спортивной карьеры. Уходя с корта, Шетт имела в своём арсенале 13 побед на турнирах WTA (три — в одиночном разряде).
В 2005 году Барбара официально попрощалась со спортом, через два года вышла замуж, а затем родила сына. Жизнь австрийской красавицы, которая соперничала с Анной Курниковой за любовь публики, изменилась.
В 2005 году Барбара официально попрощалась со спортом, через два года вышла замуж, а затем родила сына. Жизнь австрийской красавицы, которая соперничала с Анной Курниковой за любовь публики, изменилась.
Когда-то эффектная внешность Шетт вызывала бешеные споры среди фанатов. Кто-то отдавал предпочтение ей, а кто-то продолжал считать «королевой Уимблдонской обложки» россиянку.
Когда-то эффектная внешность Шетт вызывала бешеные споры среди фанатов. Кто-то отдавал предпочтение ей, а кто-то продолжал считать «королевой Уимблдонской обложки» россиянку.
Тем не менее Барбара по-прежнему сияет на ТВ. Изящная блондинка радует поклонников качественной аналитикой в эфирах Eurosport.
Тем не менее Барбара по-прежнему сияет на ТВ. Изящная блондинка радует поклонников качественной аналитикой в эфирах Eurosport.
Тепло относится экс-теннисистка к нашим спортсменам. Шетт поддерживала Марию Шарапову, с восторгом говорила о бывшей россиянке Елене Рыбакиной и защищала Даниила Медведева во время скандала с фанатами.
Тепло относится экс-теннисистка к нашим спортсменам. Шетт поддерживала Марию Шарапову, с восторгом говорила о бывшей россиянке Елене Рыбакиной и защищала Даниила Медведева во время скандала с фанатами.
«Думаю, Даниил из тех людей, которые всё принимают близко к сердцу. Ему действительно было больно, когда люди назвали его неудачником. Поэтому он и хотел всё прояснить. Я горжусь им за то, как он держал себя в руках. Не думаю, что я смогла бы сохранить такое хладнокровие», — говорила она.
«Думаю, Даниил из тех людей, которые всё принимают близко к сердцу. Ему действительно было больно, когда люди назвали его неудачником. Поэтому он и хотел всё прояснить. Я горжусь им за то, как он держал себя в руках. Не думаю, что я смогла бы сохранить такое хладнокровие», — говорила она.
Сейчас Барбара находится в Линце и транслирует всё, что происходит на турнире. Как бывшая теннисистка она отлично понимает чувства участников и старается помочь им справиться с волнением.
Сейчас Барбара находится в Линце и транслирует всё, что происходит на турнире. Как бывшая теннисистка она отлично понимает чувства участников и старается помочь им справиться с волнением.
Соперница Курниковой до сих пор сияет на ТВ. Где сейчас австрийская Барби
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