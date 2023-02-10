«Не забанили благодаря Медведеву». Украинка вскрыла причины допуска россиян до турниров

Скоро стукнет год, как российские и белорусские теннисисты балансирует между баном и допуском на турниры. Ещё в марте 2022-го — вслед за дисквалификацией почти всего российского спорта на мировой арене — появилась надежда, что запрет обойдёт теннисистов — чуть ли не единственных спортсменов.

Не забанили из-за №1 АТР

Тогда же WTA, ATР и ITF выступили с заявлениями: мол, исключать из рейтингов игроков из-за гражданства они не планируют — дискриминация в любой форме неприемлема. Среди других возможных аргументов: отсутствие спонсоров в лице Федерации тенниса России, европейский стиль жизни и даже статус экс-№1 в мире Даниила Медведева, который тогда стал лучшим — впервые со времён Марата Сафина в 2000-х. Ведь сложно представить мужскую сетку без первых номеров АТР. Третья догадка оказалась полноценной причиной, что накануне и подтвердила украинская теннисистка Элина Свитолина.

Элина Свитолина Фото: Aurelien Meunier/Getty Images For Global Sport Week

«Мы все пытались убедить руководство WTA в необходимости срочного бана теннисисток из России и Беларуси. Ходили в офисы, общались лично. Но вы же понимаете, что крайне сложно чего-то добиться, когда через несколько дней в ATP-туре первой ракеткой мира становится игрок из России. Кто решится его отстранить? А WTA самостоятельно идти на этот шаг тоже не рискнула.



Мы написали бесчисленное количество обращений, совершали конференц-звонки, общались с руководством туров, ITF и всех турниров «Большого шлема» – результат вам известен. Мы вели переговоры о финансовой помощи для тех украинских игроков, которые больше всего в этом нуждались. На самом деле, в эту борьбу было вложено очень много сил и нервов, и для меня очень странным кажется слышать, что украинские теннисисты не проявили свою позицию», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».



Теннис — это всё же бизнес: туры принадлежат частным организациям, а международной федерации – ITF – молодёжно-юношеские турниры, отчасти ТБШ, которые, в общем-то, в руках стран – США, Австралии, Франции, Великобритании. А на этих турнирах решение того или иного вопроса зависит от личностей – по сути, четырёх директоров «Шлемов». Поэтому Уимблдон во главе с LTA и британским правительством по собственным соображениям отказался принимать игроков в Англии, а Амели Моресмо как босс «Ролан Гаррос» выступила против бана — им банально невыгодно убирать спортсменов, которые делают кассу и добавляют престижа турниру.

Российские теннисисты после победы в Кубке Дэвиса — 2021 Фото: Juan Naharro Gimenez/Getty Images for Lexus

Лишь в 2021-м россияне выиграли три кубка (ATP Cup, Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг), а также Олимпийские медали Токио в разных разрядах, Медведев взял US Open. Помимо того, что впечатляют результаты, в теннисе зрители ходят на конкретных людей — а фанатская база у игроков этих двух стран огромна.

Лидеры туров

Ещё сложнее забанить россиян в 2023-м, когда сразу трое впервые в истории могут оказаться в топ-10. После вычета очков за все турниры 2022 года Рублёв будет на промежуточном седьмом месте, Хачанов – на девятом, а Медведев – на 10-м. И чтобы подтвердить эти виртуальные позиции, парням надо в ближайшие недели выступить не хуже главных конкурентов – Рафаэля Надаля, Хуберта Хуркача и Тейлора Фритца. Не стоит забывать и тех теннисистов, которые в рейтинге ATP находятся за Хачановым – это Зверев, Тиафо, Карреньо-Буста.

В WTA-туре Арина Соболенко благодаря первому «Шлему» в карьере на Australian Open разом взлетела с пятого на второе место. Конечно, Вероника Кудерметова выпала из топ-10 (стала 11-й), но Дарья Касаткина осталась в десятке: она — восьмая. И в 2023-м борьба за первую строчку рейтинга будет особенно ожесточённой — лидеру тенниса Иге Свёнтек впервые придётся подтверждать выигранное. Рейтинговая система устроена так, что каждую неделю нужно защищать очки, заработанные в прошлом сезоне. И если этого не сделать, то падения не миновать. Именно поэтому некогда №2 WTA Анетт Контавейт выпадет из топ-50, №3 Паула Бадоса станет 20-й. А польке защищать восемь турниров, два из которых — ТБШ, что в сумме забирает четыре тысячи очков. Арина же в 2022-м не взяла ни одного титула.

К тому же форма Иги совсем не идеальна. На Итоговом-2022 она уступила в полуфинале Арине Соболенко, на United Cup проиграла в полуфинале Джессике Пегуле, а в четвёртом круге Australian Open – 2023 не справилась с Рыбакиной. И в этих матчах борьбы вообще не наблюдалось: соперницам хватало по брейку в каждом сете, чтобы обыграть Свёнтек.

Игроки — наёмные сотрудники и могут получить штраф

В этом же откровении Свитолина отметила, что и рада бы в виде протеста не выходить на матчи с россиянками и белорусками, но последуют штрафы, да и лишаться работы никому не хочется. Отчасти поэтому девушки изобрели способ демонстративно выражать недовольство – в концовке матча они не жмут руку сопернице из России или Беларуси, а лишь протягивают той ракетку.

«В то же время говорить сейчас, что украинские игроки не должны выходить на матчи с россиянами, несколько странно, ведь прошёл уже практически год, а мы так и не увидели какой-либо единой позиции от Федерации тенниса Украины или НОК, что же делать теннисистам? Нужно понимать, что АТР и WTA – это профессиональные структуры, а игроки это, условно говоря, наёмные сотрудники. Если сотрудник не выходит на работу, он не получает зарплату и может получить штраф. В теннисе именно так всё и устроено».

Андрей Рублёв на Australian Open — 2023 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В том-то и дело, что теннис больше не про страну, которую представляет игрок, а про самого спортсмена. Теннисисты – это ИП в мире спорта. Они работают на себя: налоги платят там, где живут, и самостоятельно ищут базу и спонсоров. Последние, кстати, не спешат уходить от россиян и белорусов. Даниил Медведев продолжает работать с Lacoste и даже вместе с «зелёным крокодилом» создал коллабу — брендовую одежду со своим лого. Также поступил Андрей Рублёв, правда, расторгнув соглашение с Nike — он запустил свою линейку под брендом Rublo, а ещё ушёл от IMG и подписал контракт с агентством футболиста Жерара Пике Kosmos. Не разрывали контракты со своими спонсорами и другие российские и белорусские топы.

Согласно важному инсайду Свитолиной, судьба россиян и белорусов отчасти в их же руках: пока они делают результат, отказываться от их услуг просто невыгодно — ни турам, ни ТБШ, ни спонсорам. И это определённо плюс для игроков в сложившихся обстоятельствах, ведь им остаётся одно — играть и выигрывать титулы! И тогда их точно не лишат работы.