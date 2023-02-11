Потрясающий прорыв Потаповой! Россиянка вышла в финал Линца и подобралась к посеву на ТБШ

На второй неделе февраля проходят два женских турнира – WTA-500 в Абу-Даби и WTA-250 в Линце. Турнир в Австрии разыгрывается довольно давно – с 1987 года – и проводился раньше он осенью – под конец регулярного сезона. В прошлом году турнир не проводился, а в этом он переехал в первую четверть календаря. Ранее среди победительниц здесь оказывались и российские теннисистки – Надежда Петрова в 2005-м, Мария Шарапова в 2006-м, Анастасия Павлюченкова в 2015-м. Ещё несколько наших спортсменок добирались до финала – Петрова (2003, 2006), Елена Бовина (2004), Вера Звонарёва (2008), Екатерина Александрова (2018).

Изначально в сетке розыграша-2023 значились три россиянки – Екатерина Александрова, получившая второй номер посева, Анастасия Потапова (8) и Анна Блинкова. После снятия нескольких теннисисток в основу прошли и две неудачницы квалификации – Варвара Грачёва и Камилла Рахимова, получившие статус лаки-лузеров. Александрова в первом круге вела 1:0 по сетам, но уступила в трёх партиях Ребеке Масаровой. Также сошла с дистанции на старте Рахимова, не сумевшая справиться с Евой Лис из Германии. Ещё две россиянки встретились друг с другом уже в первом раунда – Грачёва оказалась сильнее Блинковой. Но дальше второго круга Варвара не прошла. Её остановила первая ракетка турнира Мария Саккари из Греции.

В итоге до 1/2 финала смогла добраться лишь Анастасия Потапова. 21-летняя россиянка вторую неделю подряд показывает чудеса стойкости, силы духа и воли к победе. На турнире в Лионе Анастасия получила травму в матче с француженкой Кларой Бюрель. И, несмотря на рекомендации врача, россиянка продолжила сражение и в итоге победила и вышла в 1/4 финала. А в Линце на пути к полуфиналу Потапова совершила три камбэка подряд, отыгрываясь в каждом круге со счёта 0:1 по сетам. Так она победила итальянку Лючию Бронцетти, немок Юле Нимайер и Анну-Лену Фридзам и впервые в карьере обеспечила себе место в топ-40 рейтинга WTA, где она окажется в ближайший понедельник.

«Это был действительно тяжёлый матч, — сказала Потапова на корте Барбаре Шетт, которая брала у неё интервью. – Анна-Лена – очень опасный игрок, я знала, что будет тяжело, понимала, что нужно быть сосредоточенной до конца матча, и очень довольна результатом. Это мой первый полуфинал в этом году, и выход в топ-40 рейтинга делает его ещё более особенным. Это очень много значит для меня. Я просто теряю дар речи от счастья». В полуфинале соперницей Анастасии стала Маркета Вондроушова. Главными достижениями в карьере чешской теннисистки пока являются финал «Ролан Гаррос» — 2019 и серебро Олимпиады-2021 в Токио. В июле 2019 года Маркета добралась до наивысшего для себя 14-го места в рейтинге WTA.

Теннисистки ранее встречались дважды, и в обоих случаях победу праздновала Вондроушова – в Будапеште и на «Ролан Гаррос» – 2019. В этот раз Анастасия сразу же взяла инициативу в свои руки, задавила соперницу темпом и острыми атакующими ударами. Россиянка повела с двумя брейками – 4:0. Казалось, что «баранка» уже близка, но Вондроушовой удалось взять один гейм – 4:1, причём на чужой подаче – в итоге 6:1 за 29 минут. Но чешская теннисистка не сдалась – наладила свою подачу и повела во втором сете даже с брейком – 4:2. Однако Потапова проявила упорство, тут же отыгралась – 4:4, и в итоге сет завершился на тай-брейке, где удачливее была чешка – 7:6 (7:4) ровно за 1 час. Решающая партия опять началась с брейка Анастасии – она повела 3:0, но в седьмом гейме соперница сделала обратный брейк – 4:3. Но россиянку это не смутило – она тут же взяла ещё одну чужую подачу – 5:3 и довела матч до победы – 6:1, 6:7, 6:3 за 2 часа 15 минут.

Так 21-летняя Потапова выиграла свой четвёртый подряд трёхсетовый поединок на турнире и вышла в пятый в карьере финал WTA. В Стамбуле-2022 она победила, а в Москве, Ташкенте-2018 и Праге-2022 проиграла. Этот успех позволит россиянке вплотную подобраться к зоне посева на ТБШ. Пока в предварительном рейтинге WTA она на 33-м месте. Потрясающий прорыв! В воскресенье состоится финал, в котором соперницей Анастасии станет победительница пары Саккари – Мартич.