«Раньше она была слишком зажата». Топовые соперницы раскрыли секрет успеха Соболенко

В январе Арина Соболенко наконец-то смогла сделать то, о чём с детства мечтает любая теннисистка — выиграть турнир «Большого шлема». Белорусская спортсменка победила на Открытом чемпионате Австралии. В предыдущие годы Соболенко трижды доходила до полуфинала, но всякий раз проигрывала, а тут сразу титул. Невооружённым глазом было заметно, что Арина стала значительно спокойнее вести себя на корте, даже когда что-то не получается.

«Надо быть чуть спокойнее на корте. Не торопить события. Я должна была играть в свою игру, оставаться спокойной, верить в себя, верить, что могу взять титул. Считаю, в эти две недели я была невероятно спокойной на корте. Я очень верила в себя, верила, что моя игра даст мне много возможностей, чтобы взять титул. Стала больше себя уважать. Понимать, что я здесь потому, что хорошо потрудилась. Что я неплохой игрок вообще-то. Появилось понимание того, что я неплохой игрок, и это помогло справиться с эмоциями, со многими вещами на корте. Всякий раз, как возникал непростой момент на корте, напоминала себе, что достаточно хороша, чтобы справиться со всем этим», — говорила она на пресс-конференции после победы в финале AO.

Изменения и впрямь разительные. В 2022 году Соболенко возглавила антирейтинг WTA по количеству двойных ошибок (428 в 55 матчах) — а в начале 2023-го выиграла 11 матчей из 11 и завоевала два титула (перед Australian Open была Аделаида). Летом 2022-го спортсменка начала работать с новым тренером по биомеханике, и сотрудничество уже дало первые плоды.

Мало кто может оценить прогресс Соболенко лучше, чем её соперницы, которые способны сделать это сугубо с профессиональной точки зрения. Журналистка издания Arab News Рем Абулейль в ходе турнира WTA в Абу-Даби пообщалась с теннисистками, попросив их оценить изменения в игре чемпионки AO. В финале турнира Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая, к слову, ещё ни разу не побеждала Арину, проиграв все четыре матча. «Думаю, она очень трудолюбива. Она проделала отличную работу. Помню, какие раньше у неё были проблемы с подачей. Сейчас она порой ещё делает двойные ошибки, но в целом её подача была на хорошем уровне, особенно в финале Australian Open. Её вторая подача проходила так же, как и первая. Скорость была довольно высокой. Мне кажется, она очень много работала, чтобы достичь того уровня, на котором сейчас пребывает. Думаю, она находится в своей лучшей форме и наверняка будет продолжать в том же духе», — сказала Рыбакина.

Первая ракетка России Дарья Касаткина, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, отвечая на вопрос о прогрессе Соболенко, высказала мнение, что всё дело в психологии. В 2022 году Касаткина выиграла единственный матч у белоруски, однако общий перевес на стороне Арины — 3-2. «Не знаю, видят ли это люди вне тенниса, но мы здесь видим всё изнутри. Ясно, что она старается на тысячу процентов, чтобы выиграть «Шлем». Это очень важно, и она говорила об этом много раз. На предыдущих «Шлемах» было видно, насколько это важно для неё. Иногда раньше она была слишком зажата, потому что это было так важно. Это нормально. Если ты чего-то очень сильно хочешь, то начинаешь нервничать. Когда она выиграла, было видно, что давление ослабло. Она полностью заслужила это. Она одна из самых трудолюбивых спортсменок в туре», — сказала Дарья.

Арина Соболенко после победы в Австралии Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Швейцарка Белинда Бенчич, проигравшая Соболенко в четвёртом круге AO, не удивлена победе Арины. «Для меня это не так уж удивительно. Я всегда считала её классной теннисисткой, которая способна на многое и в состоянии добиваться высоких результатов. У неё всё получилось на Australian Open. С одной стороны, мне немного жаль, что я проиграла в четвёртом круге. С другой стороны, если проигрываешь будущему чемпиону, то чувствуешь себя уже чуть лучше. И понимаешь, что тоже можешь быть на её месте, если кое-что улучшишь. Она определённо показывает, что именно мне надо улучшить, чтобы победить её. Это здорово для неё, и я поздравляю её», — сказала Бенчич.

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова, которая в 2021 году не пустила Соболенко в финал Уимблдона, сравнила Соболенко с Рыбакиной. «Очевидно, что она опасна, когда уверена в себе. То же самое и в случае с Рыбакиной. Эти девушки, если у них есть уверенность в себе, действительно способны на многое и могут победить. Я всегда думала, что её победа на ТБШ — это лишь вопрос времени. Она уже близко подбиралась к победе. Считаю, что у неё есть всё необходимое, чтобы выигрывать крупные турниры», — сказала Плишкова.

Лучшая подруга Соболенко в туре — испанка Паула Бадоса, бывшая вторая ракетка мира. Бадоса искренне порадовалась успеху Арины. «Как она всегда говорит, мы с ней родственные души. Считаю, что мы очень похожи. И я восхищаюсь ею. Она боец, преодолела многие трудности. И она всегда сражается, несмотря ни на что. Мы все помним, как она подавала в Австралии в прошлом году. Она старалась, старалась, никогда не сдавалась. И вознаграждена за всё это. Я знаю, что для неё это было очень важно. Её мечта сбылась. И я была очень счастлива, потому что мы близкие подруги. Мы вместе проходим один и тот же путь. Считаю, что она полностью заслужила это», — сказала она.

Арина Соболенко и Паула Бадоса Фото: Из личного архива Арины Соболенко

После победы на Australian Open Соболенко немного отдохнула, после чего возобновила тренировки. В ближайшее время спортсменка должна вернуться на корт. С 19 по 25 февраля в Дубае пройдёт турнир, где должны выступить все теннисистки, которые в настоящий момент входят в мировую элиту, поскольку это турнир категории WTA-1000. Он станет для Арины хорошим тестом на психологическую стойкость. Она ведь ещё никогда не играла в ранге чемпионки ТБШ, тем более действующей.