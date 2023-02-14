«Тяжело видеть, как Новак отбирает 1-е место». Самый юный лидер рейтинга готов к камбэку

Теннисный мир явно заждался камбэка 19-летней звезды Карлоса Алькараса. Однако терпеть фанатам юного испанца осталось недолго: произойдёт это событие уже на этой неделе на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе. За это время Карлос успел потерять лидерство в рейтинге и пропустил ряд крупных турниров. Сможет ли он вновь забраться на вершину теннисного Олимпа?

Победитель US Open Карлос Алькарас —главный герой теннисного сезона-2022. В свои 19 лет испанец взял первый мэйджор и стал самым юным лидером мирового рейтинга среди мужчин в истории. В том же сезоне он завоевал четыре титула на турнирах ATP и обыграл соперников из мирового топа — Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Александра Зверева и Стефаноса Циципаса.

Череда травм

Но болельщики не видели в деле Карлоса Алькараса уже очень давно – после его поражения от Хольгера Руне в четвертьфинале парижского «Мастерса» в ноябре 2022 года. Травма мышц живота вынудила испанца сняться с финала Итогового чемпионата ATP в Турине. Но в Италию молодой талант всё же прилетел для того, чтобы получить почётный трофей первой ракетки мира.

Ожидалось, что испанец вернётся к Открытому чемпионату Австралии, однако он получил ещё одно повреждение на тренировке незадолго до начала «Шлема» в Мельбурне. «На этот раз полумембранозная мышца правой ноги», — написал юный испанец в своих соцсетях.

Памятное тату

Сейчас Карлос восстановился после всех повреждений и готовится начать свой сезон-2023 на грунтовом турнире в Буэнос-Айрес на этой неделе. Интересно то, что на данные соревнования молодой игрок приехал одним из первых и успел провести тренировки с Лоренцо Музетти. Фанаты испанца не могли не заметить и изменения, которые произошли на теле 19-летнего кумира: он набил на руке дату финала победного для себя US Open – «11.09.22».

Карлос Алькарас Фото: из личного архива КАРЛОСА АЛЬКАРАСА

Уже в первом круге Карлитоса ждёт грозный серб Ласло Джере, любящий это покрытие и дававший бой на нём даже самому Новаку Джоковичу в прошлом году.

«Это будет мой первый турнир с тех пор, как я получил травму [мышц живота] в Париже. Прошло четыре месяца, но я всегда приезжаю на турнир с мыслями о победе, с желанием взять титул, даже если это будет тяжело после такого долгого периода без соревнований. 2022-й был очень хорошим. Я очень быстро достиг своей мечты, своей цели — практически всего за год. Справился с этим настолько естественно, насколько это было возможно. После того как я стал первой ракеткой мира, мне пришлось ставить новые цели на долгосрочную перспективу, чтобы продолжать получать удовольствие, продолжать совершенствоваться, так как я очень молод и мне есть над чем поработать, хоть я и являлся лидером мирового рейтинга ATP», – сказал Алькарас на конференции в преддверии старта турнира в Буэнос-Айресе.

Карлос Алькарас Фото: Elsa/Getty Images

К слову о лидерстве в мужской табели о рангах. На Australian Open испанца в борьбе за звание первой ракетки мира при определённых раскладах могли обогнать Рууд, Циципас и Джокович. Получилось это сделать у Новака, который в финале турнира разобрался с прямым конкурентом, а именно Стефаносом Циципасом, и вновь стал №1.

Cам испанец довольно болезненно отреагировал на произошедшее. «Было очень тяжело скучать по Австралии. Для меня это был важный турнир, в котором я мог набрать очки, и, очевидно, это турнир «Большого шлема», который я выиграю. Было тяжело смотреть соревнования по телевизору и видеть, как Новак отбирает первое место у меня. Мне было ясно, что лидерство в рейтинге рано или поздно у меня отнимут, я знал, что удерживать его всё время будет сложно. Теперь цель состоит в том, чтобы вернуть его как можно скорее», – цитирует испанца издание Punto de Break.

Карлос Алькарас Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Интересно, что бывший испанский теннисист, а ныне тренер Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро не считает, что у его подопечного есть навязчивая идея вернуть себе звание первой ракетки мира. В своём недавнем интервью Eurosport.es победитель «Ролан Гаррос» 2003 года заявил, что прямо сейчас его подопечный хочет быть здоровым и иметь возможность на регулярной основе принимать участие в соревнованиях, чтобы показать свой лучший уровень и бороться за победу на них.

Ещё один соотечественник Карлоса, двукратный финалист «Ролан Гаррос» Алекс Корретха в своём недавнем подкасте выразил мнение, что скоро юный испанец снова будет готов к борьбе за первое место в рейтинге, а это лишь вопрос времени.

Как Карлос сможет вновь стать первой ракеткой мира?

Так давайте же обратимся к цифрам. У Карлитоса есть шанс взобраться на желанную первую строчку ещё до наступления грунтового сезона. Это будет непросто, но выполнимо. Для этого Алькарас должен выиграть турнир в Буэнос-Айресе, где он добавит в свою коллекцию 250 очков, победить на пятисотнике в Рио-де-Жанейро, где он будет защищать титул, а также выиграть два американских «Мастерса» в Индиан-Уэлссе и Майами. При этом прошлогодний полуфиналист калифорнийского турнира может набрать на нём 640 очков. В Майами же испанцу придётся защищать титул. Четыре турнира, на которых он должен одержать четыре победы.

На данный момент Джокович занимает первое место в рейтинге ATP с 7070 очками, а Алькарас — второе с 6730, то есть их разделяет 340 очков. Если Алькарас выиграет четыре вышеупомянутых турнира, то наберёт 7620 очков. На данный момент неизвестно, сможет ли 22-кратный чемпион ТБШ принять участие в связке Индиан-Уэллс – Майами (из-за политики США не допускать в страну граждан, не привитых от коронавируса). Да, Ноле может сыграть в Дубае, где он может набрать 320 очков, однако этого будет недостаточно, если молодой испанский талант поднимет четыре трофея над головой. При этом со второй строчки рейтинга испанца может сместить Стефанос Циципас (если выиграет пятисотник в Роттердаме, а Карлитос не выиграет соревнования в столице Аргентины, или если испанец проиграет в первом же матче, а грек дойдёт в Нидерландах до финала).

Но в очень краткосрочной перспективе Карлос хочет стать чемпионом турнира в Буэнос-Айресе в конце этой недели. Если Алькарас в конечном итоге победит, то повторит достижение своего нынешнего наставника Ферреро, который выиграл титул в столице Аргентины 13 лет назад, одолев другого легендарного испанца Давида Феррера. Сам Карлос недавно признался, что может прибавить ещё во всех компонентах: начиная от игровых и заканчивая работой над психологией. Не зря он приводит в пример Big-3, отмечая силу теннисных мастодонтов — Рафы, Роджера и Новака — которые были сильны уже в молодости, однако со временем стали только лучше. Получится ли у Алькараса начать новый этап своего восхождения уже на этой неделе? Узнаем совсем скоро.