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Трудная победа Дарьи Касаткиной на старте турнира в Дохе, во 2-й круг также пробились Александрова и Кудерметова

Касаткина выбирается из ямы? Первая ракетка России вырвала победу на старте турнира в Дохе
Даниил Сальников
Касаткина выбирается из ямы?
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Во второй круг также пробились Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

На новой неделе февраля проходит только один женский турнир – категории WTA-500 в Дохе. На это соревнование собрались пока не все сильнейшие теннисистки. Например, по-прежнему отдыхает и готовится к «тысячнику» в Дубае новоявленная чемпионка Australian Open Арина Соболенко из Беларуси. Взяла паузу в выступлениях и третья ракетка мира Онс Жабер. Зато сетку Дохи возглавила первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая год назад как раз здесь и начала свою потрясающую серию побед на крупных турнирах. Правда, тогда турнир в Катаре носил более высокую категорию – WTA-1000, а Дубай был «пятисотником».

В сетке Дохи-2023 оказалось четыре представительницы России – Дарья Касаткина (шестой номер посева), Вероника Кудерметова (8), Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Людмила только что, в воскресенье, играла упорный финал в Абу-Даби с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич, не смогла реализовать три матчбола и уступила в трёх сетах. А уже во вторник Самсоновой пришлось сражаться с чемпионкой Australian Open – 2020 Софьей Кенин. Игра у россиянки в этот день не пошла. Главное оружие Людмилы – подача – дала сбой. Попадание первого мяча было только 37%, а выигрыш на первой подаче – 42%. За полтора часа сражения Людмила взяла у соперницы только четыре гейма – 3:6, 1:6 и выбыла из борьбы. Отметим, что сейчас Кенин откатилась на 210-е место в рейтинге WTA, но разом поднимется на 36 позиций и вернётся в топ-200.

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Дальше Кенин встретится с ещё одной россиянкой – Вероникой Кудерметовой, которая на старте одержала тяжёлую победу в трёхчасовом сражении с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчиковой. Ещё одна представительница России уверенно справилась с первым барьером – Екатерина Александрова победила всего за 54 минуты бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии, которая пробилась в основную сетку через квалификацию – 6:1, 6:2. Дальше за место в 1/4 финала Екатерина сразится с Марией Саккари (5). Теннисистка из Греции остановила китаянку Чжэн Циньвэнь, которая была признана «Новичком года» по версии WTA.

WTA-500. Доха-2023. Сетка

Матчем дня, конечно же, для поклонников нашего тенниса стал поединок первой ракетки России Дарьи Касаткиной с квалифаером из Канады Ребеккой Марино. Интерес к этой встрече был вызван тем, что пока Касаткина в этом сезоне играет крайне неровно. До Дохи она провела семь матчей, четыре из которых проиграла. Причём три поражения получились разгромными – в финале Аделаиды-2, в первом круге Australian Open и в 1/4 финала Абу-Даби. «Мне непонятно психологическое состояние Касаткиной, начиная с Австралии. Такое впечатление, что она попала в психологическую яму, в одном матче на турнире в Абу-Даби она из неё вылезла, а потом обратно туда вернулась. Казалось бы, когда закончила год в десятке, сыграла на Итоговом турнире, должна появиться уверенность, но неожиданно возник такой провал, сложно сказать, из-за чего», — приводит слова Андрея Ольховского ТАСС.

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Со своей соперницей по первому кругу Дохи Касаткина до этого ещё не играла. Хотя 32-летняя Ребекка Марино давно в туре. В июле 2011 года она добралась до 38-го места в рейтинге WTA, правда, затем пару раз делала перерыв в карьере. Один из них длился с 2013 по 2017 год. Сейчас Ребекка смогла выйти в основу Дохи, пройдя трёхкруговую квалификацию, последовательно победив украинку Катарину Завацкую, белоруску Александру Саснович и чешку Мари Боузкову.

Первый сет матча Касаткиной и Марино начался с парада брейков – теннисистки никак не могли наладить игру на своей подаче. Такая нервная игра продолжалось до счёта 2:2, однако потом соперницы чуть успокоились и, несмотря на то что у каждой были шансы получить преимущество в сете, дело постепенно дошло до тай-брейка. Там Ребекка повела 4:1, но Дарья не сдалась – выровняла счёт – 4:4, а потом одержала верх в партии – 7:6 (7:5) за 1 час 5 минут. Во втором сете девушки устроили фейерверк брейков. И ключевыми для Дарьи стали третий и седьмой геймы, когда она сумела дважды взять свою подачу – 5:2. После этого россиянка с четвёртого матчбола в чужом гейме поставила победную точку – 7:6, 6:2 за 1 час 42 минуты.

Доха (ж). 1-й круг
14 февраля 2023, вторник. 21:05 МСК
Дарья Касаткина
8
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		2  
         
Ребекка Марино
75
Канада
Ребекка Марино
Р. Марино

Вот такую непростую победу одержала первая ракетка России Дарья Касаткина на старте турнира в Дохе. Через такие тяжёлые битвы как раз и обретается психологическая уверенность, которая должна помочь нашей теннисистке выбраться из «ямы». Во втором круге Касаткина сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, которая в двух сетах победила испанку Паулу Бадосу.

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