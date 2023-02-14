Касаткина выбирается из ямы? Первая ракетка России вырвала победу на старте турнира в Дохе

На новой неделе февраля проходит только один женский турнир – категории WTA-500 в Дохе. На это соревнование собрались пока не все сильнейшие теннисистки. Например, по-прежнему отдыхает и готовится к «тысячнику» в Дубае новоявленная чемпионка Australian Open Арина Соболенко из Беларуси. Взяла паузу в выступлениях и третья ракетка мира Онс Жабер. Зато сетку Дохи возглавила первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая год назад как раз здесь и начала свою потрясающую серию побед на крупных турнирах. Правда, тогда турнир в Катаре носил более высокую категорию – WTA-1000, а Дубай был «пятисотником».

В сетке Дохи-2023 оказалось четыре представительницы России – Дарья Касаткина (шестой номер посева), Вероника Кудерметова (8), Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Людмила только что, в воскресенье, играла упорный финал в Абу-Даби с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич, не смогла реализовать три матчбола и уступила в трёх сетах. А уже во вторник Самсоновой пришлось сражаться с чемпионкой Australian Open – 2020 Софьей Кенин. Игра у россиянки в этот день не пошла. Главное оружие Людмилы – подача – дала сбой. Попадание первого мяча было только 37%, а выигрыш на первой подаче – 42%. За полтора часа сражения Людмила взяла у соперницы только четыре гейма – 3:6, 1:6 и выбыла из борьбы. Отметим, что сейчас Кенин откатилась на 210-е место в рейтинге WTA, но разом поднимется на 36 позиций и вернётся в топ-200.

Дальше Кенин встретится с ещё одной россиянкой – Вероникой Кудерметовой, которая на старте одержала тяжёлую победу в трёхчасовом сражении с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчиковой. Ещё одна представительница России уверенно справилась с первым барьером – Екатерина Александрова победила всего за 54 минуты бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии, которая пробилась в основную сетку через квалификацию – 6:1, 6:2. Дальше за место в 1/4 финала Екатерина сразится с Марией Саккари (5). Теннисистка из Греции остановила китаянку Чжэн Циньвэнь, которая была признана «Новичком года» по версии WTA.

Матчем дня, конечно же, для поклонников нашего тенниса стал поединок первой ракетки России Дарьи Касаткиной с квалифаером из Канады Ребеккой Марино. Интерес к этой встрече был вызван тем, что пока Касаткина в этом сезоне играет крайне неровно. До Дохи она провела семь матчей, четыре из которых проиграла. Причём три поражения получились разгромными – в финале Аделаиды-2, в первом круге Australian Open и в 1/4 финала Абу-Даби. «Мне непонятно психологическое состояние Касаткиной, начиная с Австралии. Такое впечатление, что она попала в психологическую яму, в одном матче на турнире в Абу-Даби она из неё вылезла, а потом обратно туда вернулась. Казалось бы, когда закончила год в десятке, сыграла на Итоговом турнире, должна появиться уверенность, но неожиданно возник такой провал, сложно сказать, из-за чего», — приводит слова Андрея Ольховского ТАСС.

Со своей соперницей по первому кругу Дохи Касаткина до этого ещё не играла. Хотя 32-летняя Ребекка Марино давно в туре. В июле 2011 года она добралась до 38-го места в рейтинге WTA, правда, затем пару раз делала перерыв в карьере. Один из них длился с 2013 по 2017 год. Сейчас Ребекка смогла выйти в основу Дохи, пройдя трёхкруговую квалификацию, последовательно победив украинку Катарину Завацкую, белоруску Александру Саснович и чешку Мари Боузкову.

Первый сет матча Касаткиной и Марино начался с парада брейков – теннисистки никак не могли наладить игру на своей подаче. Такая нервная игра продолжалось до счёта 2:2, однако потом соперницы чуть успокоились и, несмотря на то что у каждой были шансы получить преимущество в сете, дело постепенно дошло до тай-брейка. Там Ребекка повела 4:1, но Дарья не сдалась – выровняла счёт – 4:4, а потом одержала верх в партии – 7:6 (7:5) за 1 час 5 минут. Во втором сете девушки устроили фейерверк брейков. И ключевыми для Дарьи стали третий и седьмой геймы, когда она сумела дважды взять свою подачу – 5:2. После этого россиянка с четвёртого матчбола в чужом гейме поставила победную точку – 7:6, 6:2 за 1 час 42 минуты.

Вот такую непростую победу одержала первая ракетка России Дарья Касаткина на старте турнира в Дохе. Через такие тяжёлые битвы как раз и обретается психологическая уверенность, которая должна помочь нашей теннисистке выбраться из «ямы». Во втором круге Касаткина сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, которая в двух сетах победила испанку Паулу Бадосу.