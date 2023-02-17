Кудерметова получила «баранку» от 1-й ракетки мира! Вероника взяла в Дохе у Свёнтек 1 гейм

На турнире WTA-500 в Дохе подошла пора решающих матчей. В пятницу определялись финалистки. А накануне в четвёрку лучших смогла пробиться последняя россиянка в одиночной сетке – Вероника Кудерметова (восьмой номер посева). В трёх непростых сетах она справилась с 18-летней американкой Кори Гауфф (4), уже побывавшей в финале ТБШ. При этом первая ракетка мира и действующая чемпионка Дохи Ига Свёнтек вообще не играла в пятницу, поскольку её соперница Белинда Бенчич снялась с соревнования. Именно Ига и вышла по сетке на Кудерметову. Вторую полуфинальную пару составили Мария Саккари (5) – Джессика Пегула (2).

Первыми путёвку в финал разыграли Пегула и Саккари. До этого девушки играли уже шесть раз, и счёт был 4-2 в пользу Саккари. В частности, гречанка оказалась сильнее в их последнем матче в рамках группового этапа Итогового чемпионата WTA – 2022. В первом сете сильнее по всем статьям была Пегула – 6:2. Она же повела во втором с брейком – 2:0, а затем – 4:2. Но Мария не на шутку разозлилась и взяла четыре гейма подряд – 6:4 и 1:1 по сетам. Ну а в третьей партии преимущество Джессики было безусловным – 6:1, причём единственный гейм Саккари взяла на чужой подаче. Так Пегула вышла в свой шестой в карьере финал.

Что касается второго полуфинала, то по рейтингу и по мнению экспертов фаворитом была, конечно же, первая ракетка мира Ига Свёнтек. Россиянка Вероника Кудерметова встречалась с ней до этого два раза, и в обоих случаях успех праздновала польская теннисистка – на US Open – 2020 и в Индиан-Уэллсе-2021. Причём во втором случае Вероника взяла у соперницы всего один гейм. В Дохе-2023 Свёнтек провела до этого всего один матч. Как высоко сеянная она пропустила первый круг, во втором разгромила американку Даниэль Коллинз – 6:0, 6:1. А на четвертьфинал, как уже было сказано, её соперница Белинда Бенчич не вышла.

Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» рассказал, за счёт чего Вероника могла бы победить Свёнтек: «У Кудерметовой есть шансы обыграть Свёнтек. Ига не любит теннисисток, которые играют в стиле Кудерметовой, Квитовой и Соболенко: начинает чувствовать себя не в своей тарелке, когда идёт рваный ритм. Свёнтек любит играть против девушек, которые играют методично, — в таком случае она добавляет агрессии. Кудерметова же начинает атаку с первого удара — с подачи. Если у неё это не получается, то она следующим ударом всё равно продолжает. Получается, пытается закончить розыгрыш в два-три удара — это её стиль. Как раз такое Свёнтек не любит. Но всё будет зависеть от Кудерметовой: вдруг она начнёт ошибаться. Конечно, для победы над Свёнтек нужна стабильность. У Вероники уже есть хорошие победы: обыграла Гауфф — это доставит ей уверенности и настроя хорошо сыграть с польской спортсменкой. Так что шансы у неё точно есть».

Но борьбы в матче Кудерметова – Свёнтек не получилось. Подача россиянке в этот день не помогала. Даже если у неё проходил первый мяч, она брала эти розыгрыши только в 40% случаев, а на второй подаче показатель был ещё хуже – 29%. В итоге всего за 25 минут Свёнтек взяла стартовую партию с «баранкой». Во втором сете Вероника сумела взять один гейм, но не более того. Ей удалось во время подачи соперницы на матч отыграть два матчбола, но с третьим она не справилась – 6:0, 6:1 за 57 минут. С точно таким же счётом Ига обыграла на турнире и Даниэль Коллинз.

Вот так Вероника Кудерметова не справилась в полуфинале с первой ракеткой мира, уступив ей с «баранкой». Ну а в субботнем финале встретятся прошлогодняя чемпионка Ига Свёнтек и американка Джессика Пегула. Напомним, Пегула уже побеждала соперницу в этом году в рамках United Cup. Ну а общий счёт их личных встреч – 4:2 в пользу Свёнтек.