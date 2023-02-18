Медведев вернулся в топ-10 спустя 3 недели! В Роттердаме Даниил пробился в свой 28-й финал

В субботу на турнире ATP-500 в Роттердаме определялись финалисты. А накануне в рамках 1/4 финала россиянин Даниил Медведев впервые за 13 месяцев победил представителя топ-10. Им оказался действующий чемпион турнира – канадец Феликс Оже-Альяссим. Медведев не дал ему защитить титул, обыграв в двух сетах. После этого счёт личных встреч стал разгромным – 5-0 в пользу россиянина.

Для Медведева это второй выход в полуфинал Роттердама после 2019 года и второй полуфинал в этом сезоне. Ранее он попал в четвёрку лучших в Аделаиде, но там он проиграл Новаку Джоковичу. «Сегодня был мой лучший матч за неделю, но ради этого пришлось поработать. Обычно в лучшие недели, как правило, ты стараешься прибавить к финалу, так что это определённо моя цель. Но я доволен своим уровнем – я смог победить игрока уровня Феликса в двух сетах», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В полуфинале оказался лишь один сеяный теннисист – Медведев (6). Кроме него, в четвёрку лучших пробились голландец Таллон Грикспор, итальянец Янник Синнер и болгарин Григор Димитров, который в 1/4 финала с де Минором сумел спастись на тай-брейке третьего сета с двойного матчбола. Именно с Димитровым сетка и свела Даниила. Теннисисты до этого уже встречались шесть раз, и счёт был 4-2 в пользу россиянина. Но самой памятной для Медведева оказалась встреча на осеннем Индиан-Уэллсе-2021 после его триумфа на US Open. Даниил тогда вёл 6:4, 4:1 с двумя брейками, но умудрился проиграть тот матч. «У меня есть план, но Григор постарается придумать свой. Если брать наши последние матчи, то счёт 1-1. Поэтому я всегда говорю, что новый матч – это новый матч, а счёт личных встреч не имеет значения. Я готовлюсь к тяжёлому матчу, он отличный игрок и сегодня совершил невероятный камбэк. Так что я готов к тяжёлой битве», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Матч с Димитровым был важен для Медведева ещё и потому, что он получил шанс вернуться в топ-10 спустя три недели. Напомним, 30 января россиянин вывалился из десятки после неудачного выступления на Australian Open. В случае выхода в финал Даниил гарантировал себе 10-е место в рейтинге, которое до этого момента занимал Хуберт Хуркач, проигравший во втором круге Роттердама всё тому же Димитрову. Ещё пару недель назад президент ФТР Шамиль Тарпищев высказал уверенность, что Даниил в скором времени вернётся в десятку. «Сейчас Медведев будет добирать те очки, которые не набрал в прошлом году после Australian Open, когда пропустил несколько недель. Уверен, что спада не будет. По качеству игры у Даниила нет проблем, может быть, только в психологическом плане нужно вернуть уверенность. Уверен, что он скоро вернётся в десятку», — цитирует Тарпищева «РИА Новости».

Даниил сразу начал реализовывать свой план на игру, вцепился в подачу Димитрова и повёл с брейком – 2:1, потом с двумя – 4:1. Григор добрался до первого брейк-пойнта за матч, но не реализовал его – 5:1, а затем россиянин забрал и третью подачу соперника – 6:1 за 38 минут. Во втором сете поначалу была серьёзная борьба – теннисисты обменялись брейками – 2:2. Но затем Димитров упустил тройной брейк-пойнт, а свою подачу следом «проспал» — 4:2. После этого Даниил взял оставшиеся два гейма и довёл дело до разгрома – 6:1, 6:2 за 1 час 22 минуты.

Вот так Даниил Медведев пробился в свой 28-й финал в карьере и благодаря этому успеху в ближайший понедельник вернётся в десятку рейтинга ATP. Теперь, спустя три недели, у России снова будет два представителя в топ-10 – Рублёв и Медведев. За титул Роттердама Даниил сразится в воскресенье с победителем пары Синнер – Грикспор.