«Я несвободная девушка, но внимание льстит». Потапова развеяла слухи после дебюта в топ-30

Анастасия Потапова врывается в топ-30 женского тура. Подтянуться в рейтинге помог первый титул в 2023-м — австрийский Линц россиянка неожиданно для себя взяла с травмой. Так что на «Мастерс» в Дубае, стартовавший накануне, она зайдёт уже в ранге 29-й ракетки мира. А ещё Потапова имеет все шансы впервые начать американскую связку Индиан-Уэллс — Майами в основе.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Анастасия раскрыла подробности травмы и восстановления в Лионе, прокомментировала слухи об отношениях с венгром Мартоном Фучовичем и рассказала о влиянии на её игру тренера Игоря Андреева. А ещё вспомнила, почему начала болеть за «Спартак» и как познакомилась с Квинси Промесом.

«Болею за «Спартак» с 13 лет. На матчи стоят уведомления»

— После связки Лион — Линц вы в Дубае. Как проходит адаптация?

— После победного Линца взяла четыре дня отдыха — вынужденная мера, чтобы спала опухоль. Решила остаться и расслабиться в Вене, потому что у меня там друзья. Не было мысли: «Как я поеду за два дня до начала турнира в Дубае». Потому что пять лет здесь нахожусь: прохожу сборы на этих же кортах. Поэтому адаптируюсь, скорее, лишь к климату. Но, опять же, мы настолько все к этому привыкли: «минус пять» или «плюс 30» — не чувствую разницы. Правда, нелегко переходить из зала на улицу, однако буквально сегодня (с Настей мы разговаривали 17 февраля. — Прим. «Чемпионата») на второй разминке я уже почувствовала мяч, играла довольно раскованно.



— На этих же кортах вы запостили фото в футболке «Спартака». Как-то долго шла посылка, вы же давняя фанатка клуба.

— Да, с 13 лет хожу на матчи. Давно дружу с ребятами, общаюсь с командой. Накануне на меня вышла девочка, видимо, главная по коммуникации в «Спартаке», мы с ней знакомы. Она спросила, не хочу ли я потренироваться в футболке клуба. Спонтанно вышло. Какого-то посыла в этом нет — дружеская акция.



— А в ответ на ваш матч придёт состав «Спартака»?

— Возможно. Мы это обсуждали тоже (улыбается). Буду рада дать билеты всей команде для поддержки. Было бы неплохо. Всё возможно.

Анастасия Потапова Фото: Из личного архива теннисистки

— Если попросить назвать состав — назовёте ?

— Очень хороший вопрос. Наверное, нет. Но могу назвать ребят, с кем поддерживаю иногда контакт. Квинси Промеса я давно знаю, с 14 лет. Очень хороший, мне он нравится. Лучший бомбардир лиги — очень неплохо (смеётся).



— Как завязались такие тёплые отношения?

— Помню, когда в 2017-м «Спартак» выиграл чемпионство, меня с агентом — Александром Островским — позвали на закрытую вечеринку, на награждение и вручение кубка. Там и познакомились. С этого времени завязалось общение. Александр — давний фанат «Спартака». С рождения действительно болеет за команду. Помню, 10-летней, когда особо не понимала, что такое футбол, ходила с ним за компанию на матчи. Тогда я и начала следить за командой.



— И даже сейчас в про-туре получается следить?

— К сожалению, нет. Проще смотреть, когда дома находишься и можешь хотя бы на один матч сходить. Но уведомления в Sofascore стоят, часто обращаю внимание, но сказать, что слежу — не могу. Когда буду дома в России, с радостью схожу на матч.

— А в мировой классике разбираетесь? Можете сказать, кто круче — Роналду или Месси?

— Я на стороне Месси — и не только после финала чемпионата мира. Всегда поддерживала. Работала долгое время с британцем Йеном Хьюзом. Его многое связывает с английским «Вест Хэмом» — он там даже какое-то время играл по молодости. И за то время, что мы с ним работали, он привил не любовь, а скорее интерес к команде и английской лиге. Однако в выходной день навряд ли включу какой-то матч. Но если знаю, что собираются друзья на классное дерби, я никогда не против и за компанию поболею.

— Женский футбол — это интересно?

— Не видела ни одного матча. Но уверена, что девчонки — молодцы. Тем более сейчас женский футбол продвигают, он поднимается. Конечно, футбол для меня — мужской вид спорта, однако сейчас такое время, когда у нас нет чего-то определённого. Я только за.

«В день финала впервые проснулась без боли»

— Между титулами в Стамбуле и в Линце прошёл почти год. Сейчас трофей воспринимается как что-то само собой разумеющееся или до сих удивительно?

— Спокойнее. Но в то же время было неожиданно, ведь действительно играла с болью. А когда что-то беспокоит, ты уже выступаешь не на 100%. Но здорово, что, несмотря на ногу, я смогла вытащить из себя максимум и выиграть.

Анастасия Потапова с трофеем в Линце Фото: Alexander Scheuber/Getty Images for MatchMaker

— Травма голеностопа переросла в боли в колене?

— Уже следующий матч после травмы в Лионе не стоило играть. Так что если бы я не могла ходить вообще, то снялась бы. Но когда у меня есть хоть малейший шанс играть, я им пользуюсь — даже при дискомфорте и боли. Матч с Заневской оказался тяжёлым. Она сыграла на каком-то невероятном уровне, однако я не считаю, что это был плохой матч с моей стороны, потому что играла здорово, всё делала правильно. Но бывают такие встречи. Я им не рада, и воодушевляет, что их в году случается очень мало — когда при твоём хорошем теннисе тебя обыгрывают. Из-за интенсивного матча понимала, что нога в голеностопе болит, и пыталась сама, не осознавая того, бегать больше на левой. Естественно, не железная — коленка полетела, воспалилась связка. Это было некритично, но довольно больно.



Доктора турнира и физио не раз делали УЗИ и рентген, хватались за голову и говорили: «Настя, мы понимаем, что ты русская с характером, но это глупая идея. Ты можешь вылететь на дольше, чем просто на одну неделю».



— Как долго пролежали у физио?

— Как только было свободное время, шла к физио, а не в номер. Кажется, была у него больше, чем на корте и даже в отеле. Что мы там только ни делали: и иголки, и массажи, и аппаратные процедуры. Часов шесть в день тратила на процедуры, не выходила из кабинета. Наверное, это был огромный шаг к выздоровлению. Впервые физио от WTA действительно помогла. В начале турнира сетка большая, и к специалистам попасть практически невозможно: и одиночницы, и парницы там. Это живая очередь, и у всех что-то болит. Кто зашёл первым, того и «тапки». Очереди по два-три часа. Так что иногда думаешь: «Нафиг, пойду отдыхать в номер, само пройдёт». Но это был другой случай — физио пустила без очереди.

— Какой ставили прогноз?

— Воспаление бы росло и росло — накопительный эффект. Могло выстрелить во что-то большее. Спустя два дня, как я отыграла в Лионе, никуда не выходила, лежала весь день и была у доктора. В первом сете первого матча уже в Линце была настолько сильная боль, что я не могла добежать до мяча. Но на адреналине она отступала. До финала все первые сеты я играла с болью. Всегда пила обезболивающие таблетки, но и они не помогали. Боль утихала к концу матча: во втором-третьем сетует уже играла без неё. Тогда и поняла, что надо первый сет перетерпеть. Так и прошёл турнир. Лишь в день финала я впервые проснулась практически без боли. Была готова тогда бегать до смерти.

«Зацепимся на пять минут, а потом всё равно извинюсь — в 99% случаев я не права»

— Как вы принципиально изменились за этот год?

— Если отметить этот год, то по статистике я с лета играла ровно. Тогда провела несколько отличных матчей в Америке — та же встреча с Симоной Халеп в Цинциннати, которую проиграла. Но это был шикарный матч, довольна собой и считаю, что могла выиграть. Она — невероятный боец, я же рада тому, на каком уровне в тот момент находилась. Результаты росли, были более стабильны. Дошла до полуфинала в Клуж-Напоке. Если честно, понимала, что второй титул не за горами. Раз я добираюсь до четвертьфиналов, полуфиналов, финалов, значит, могу пройти дальше. Из изменений: добавилась уверенность, что правда могу. Я не нахожусь ниже уровня девочек из топ-30, топ-40. Играю с ними наравне и обыгрываю. Даже на разминке не чувствую себя аутсайдером — и в этом заключается стабильность.

Игорь Андреев Фото: Lukasz Sobala/PressFocus/MB Media/Getty Images

Думаю, её я ощущаю как на корте, так и вне его: в какой-то рутине. Даже когда максимально чего-то не хочется делать, всё равно себя заставлю. Считаю, что это большой шаг.



— Эту стабильность даже в повседневности привил Игорь Андреев?

— Думаю, да. Игорь с меня спрашивает очень много. Даже когда отличный турнир или розыгрыш, он никогда не скажет, что всё было отлично — можно лучше. Он всегда от меня ждёт большего, улучшений — даже если всё хорошо. И он привил мне эту стабильность через результаты, повторение, повседневность.



— Андреев постоянно вместе с вами. Как вы находите баланс? Матч завершён – разбегаетесь? Даёте себе возможность отдыхать друг от друга?

— Абсолютно нет. С Игорем мы в прекрасных отношениях как на корте, так и за его пределами. У нас нет такого — как только заканчивается тренировка, сразу расходимся. Мы каждый день ходим на командные завтраки, обеды, ужины. У нас хорошее общение вне корта: оно дружеское — мы слышим друг друга, на одной волне в плане юмора. Считаю, что это очень важно. Мы не устаём друг от друга. Конечно, бывают дни когда я пойду с подружками в молл, а он отказывается — не любит бродить со мной по ТЦ и максимально обходит это стороной. Или когда я со знакомыми ужинаю. Мы все свободные люди, но у нас есть коннект: понимаем и слышим друг друга.

Анастасия Потапова Фото: Alexander Scheuber/Getty Images for MatchMaker

— А он буквально 365 дней в году с вами?

— Буквально. Бывает, конечно, что иногда я улетаю к родителям на пару дней. Остальное время мы действительно проводим 24/7. И это удивительно, потому что я очень трудный человек, характер непростой. И как он это всё выдерживает? Ему памятник надо поставить.

— Игорь более спокойный? Он как-то уравновешивает?

— Он как вода, а я — огонь. Игорь меня постоянно тушит, сглаживает углы. Не всегда, правда, получается. Все мы люди, у всех есть пик этих эмоций. И это адекватно, учитывая, сколько мы времени находимся вместе. Но никогда не бывает глупых ссор. Почти все, естественно, связаны с теннисом. Я тоже могу встать «в позу», сказать, что не согласна. Однако потом всё равно уступаю и делаю, как он хочет. Но надо немного поскандалить, высказать своё «ненужное» мнение. При этом никогда не было безумных ссор: обижаемся, не разговариваем. Зацепимся на пять минут, а потом всё равно извинюсь — в 99% случаев я не права. Первой сделать шаг навстречу для меня не проблема.



— Всегда идёте на контакт…

— Ненавижу ссоры — с тренером или нет. Я не конфликтная, хоть и вспыльчивая. Через пять минут после ссоры отхожу и хочу извиниться.



— Часто с вами бывает мама. Появляется и Яна Сизикова — даже на тех турнирах, где сама не играет. Одной справляться тяжелее? Ищите опоры?

— Я спокойно ощущаю себя одна, не завишу ни от кого: мне не нужен друг, который будет со мной постоянно, могу справляться с одиночеством. Просто мне повезло: мама может всё бросить и приехать, когда я попрошу. Она и сама кайфует, ведь любит новые страны, поездки, меня поддерживать. Тем более мама совсем не лезет в мою карьеру. Всё, что она делает — даёт поддержку не на корте, а скорее вне. У нас с ней одни интересы и полный контакт. С Яной это и проще — вы играете пару, ездите по одним турнирам. Она — друг, с которым вы можете и в молл сходить, и прогуляться, и в номере поболтать. Это важно, ведь по жизни мы всё равно одиночки.

Анастасия Потапова и Яна Сизикова Фото: Livesport Prague Open

— Вы интроверт?

— Что-то между — зависит от настроения. Не испытываю проблем в компании, иногда люди даже считают меня её душой. Но люблю побыть одна. Я подстраиваюсь под ситуацию.

«Надеюсь, люди поставят уже крест на этой истории и запомнят, мы с Мартоном — друзья»

— Недавно вы говорили про сексуализацию образа и сравнениях с Курниковой — в соцсетях культивируете это. Наверное, часто получаете огонёчки в социальных сетях от коллег по туру? Льстит?

— Не могу сказать, что обращаю на это внимание, потому что я несвободная девушка. Но да, очень много комментариев, приглашений куда-то. Бедный Игорь тоже от этого устал, как и я. Наверное, как и любой девушке внимание приятно. Особенно если его много. Однако я не реагирую.



По поводу сравнений… А что мы хотим? Блондинка, длинные волосы, русская, высокая — типичный игрок в большой теннис из нашей страны. Это даже такой типаж. И после меня каких-то молодых девочек будут сравнивать с кем-то. Это абсолютно нормально, я отношусь адекватно. Конечно, хочется, чтобы люди смотрели на меня и вспоминали, что я — Анастасия Потапова, а не Анна Курникова. Если открыть комментарии, можно с ума сойти, сколько там оставляют отзывов типа «Анна 2.0». Не могу сказать, что меня это злит, но я и не рада. Хочется, чтобы просто писали «Потапова 1.0». Может быть, из-за результатов в будущем смогу это немного изменить.

Мартон Фучович и Анастасия Потапова на турнире в Санкт-Петербурге Фото: Формула ТХ

— Вы несвободны. Это отношения в туре?

— Не хочу раскрывать карты — особенно в интервью. Если я это сделаю, то красиво, неожиданно. Но, может быть, в скором времени всё вскроется. Долго ждать не придётся.



— Может, подсказку какую дадите.

— Давайте скажем так — спортсмен.

— Вы были в боксе Мартона Фучовича в Австралии. И камеры вас несколько раз цепляли. Это дружеский визит?

— Да, мы хорошие друзья. Особенно с Санкт-Петербурга, так как мы играли в одной команде. Мы и до Питера близко общались — где-то с 2019 года. Но это не то, о чём все подумали. Я это официально заявляю. Это просто дружеская поддержка. Нас ничего, кроме дружбы, не связывает. И никогда не связывало. Так что, надеюсь, все слухи развеяны. И люди поставят уже крест на этой истории и запомнят, что мы — друзья.



— В 2018-м вы говорили, что у мужчины «должна быть харизма» и даже жестокость. С тех пор представления поменялись?

— Не хочется быть лидером в каких-то отношениях ещё и из-за профессии: я одиночница в личном виде спорта, мы одни на корте, сама принимаешь решения. Иногда дома тебе хочется этот груз на кого-то скинуть. Хочешь видеть рядом сильного мужчину, а не того, кто будет прогибаться под мой характер. Не говорю про полный патриархат в отношениях, однако хочется, чтобы мужчина брал роль главы. Но также чтобы и был открыт к обсуждению. Я из таких девушек, кто не будет постоянно подстраиваться под что-то и считаться такой зайкой. Баланс нужен.



— Вы за современный тип отношений…

— Не знаю, что такое современный тип. Все эти модели постоянно меняются. Я за адекватность и разговор. Это мои принципы. У нас есть общие темы, понимание, всем в равной степени жертвуем: когда я на что-то иду, когда — он. Спортсменам нелегко заводить с кем-то отношения, и жертвы будут постоянно, пока ты занимаешься спортом. Здорово найти того, кто готов на это пойти — взять ответственность. Ценю это.



— Тогда же в Питере вы говорили о возможном миксте с Мартоном на АО-2023. Почему не сложилось?

— В Австралии он спросил, не хочу ли записаться. Но, к сожалению, микст начинается на второй неделе, даже в её середине. Если ты проигрываешь в первом-втором круге одиночки, оставаться ради микста глупо. Если бы я вышла в третий раунд или дальше, тогда бы, наверное, мы записались. Приняли решение, что надо подождать. И, может быть, в будущем, на ближайших «Шлемах» в этом году получится. Но это будет зависеть от одиночки. Вопрос открыт.



Тем более между нами хорошая дружба, думаю, будет весело. Мы ведь очень похожи как люди и игроки. Мне кажется, если действительно будем серьёзно к этому относиться, то может получиться неплохо. Хотя не могу сказать, что в Санкт-Петербурге мы играли несерьёзно — все нервы оставила. Я так на «Шлеме» не нервничаю, как там.

«Топ-30 — это далеко не потолок»

— С 20 февраля вы будете 29-й в WTA. Следите за рейтингом?

— Не слежу каждый день, но ориентируюсь. Раз в неделю смотрю и лайв-рейтинг, и обновлённый рейтинг WTA. Это главная цель многих — подниматься как можно выше. Но рейтинг — это не единственное стремление. Да, здорово попасть в топ-30, это значит, ты будешь сеяная на многих турнирах, в том числе и на ТБШ. Этого я и хотела, к этому шла. Надеялась на это, правда, к Australian Open, но мы предполагаем, а бог располагает. Рада, что после АО недолго пришлось ждать результатов. Я выполнила мини-цель, дальше — больше.

— Например, посев на связку Индиан-Уэллс — Майами.

— Да, там я уже буду сеяная, скорее всего. Круто, до этого на ИУ и Майами мне не удавалось выиграть и круга. Решила зайти в этом году по-другому, обмануть систему и первый круг пройти на bye. Что тоже неплохо — начать сразу со второго. Это хорошая возможность, чтобы закрепиться в рейтинге и подняться выше. Загадывать не хочу. Цель — отличные, качественные матчи. Если я нахожусь в форме, то уверена, что могу обыграть многих. Когда психология и физика складываются — над чем я и работаю — будут победы на «Шлемах» и рейтинг. Даже если играю плохо, хочу сделать так, чтобы в конце с матча я уходила с позитивными мыслями, с плюсом.



— Победа над кем дала бы возможность почувствовать, что вы готовы на большее?

— Сложно сказать, сейчас теннис вырос. Ты играешь с девочкой из топ-60, а потом выходишь на игрока топ-10 — и разницы не ощущаешь. Все физически очень сильны: плотно бьют, хорошо двигаются. Психологически, наверное, разница есть. Но не всегда она значительна.



Из последних побед мне был важен матч с Юле Нимайер в Линце. Зрителям, может, и трудно понять почему. В этом матче у меня совсем ничего не получалось: не твой день, всё валится из рук. Но единственное, что ты делаешь, — это бегаешь и борешься. И пытаешься сделать так, чтобы хоть что-то начало складываться. Я справилась. Таких матчей у меня немного. Так что его выиграть было важно. Он придал уверенности: даже если всё плохо — выиграть можно. Задумывалась, что топ-30 это далеко не потолок.



Уверенности, думаю, мне придадут победы над высокорейтинговыми игроками: стабильно обыгрывать топ-30, топ-20. Думаю, надо просто начать: выиграть один матч, потом второй. И по накатанной, думаю, пойдёт. Это позволит вывести меня на следующий уровень.