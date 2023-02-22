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Как Белинда Бенчич работает с Дмитрием Турсуновым: с ним она взяла 2 титула в 2023 году, что изменилось, подробности

«Это эффект Турсунова». С российским наставником чемпионка ОИ взяла уже два титула
Александр Насонов
Как Белинда Бенчич работает с Дмитрием Турсуновым
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Белинда Бенчич и её новый тренер поделились подробностями успешного сотрудничества, которому нет и полугода.

Согласитесь, здорово наблюдать, как российский специалист потихоньку становится топ-тренером. Настолько топовым, что на тебя обращает внимание и приглашает к сотрудничеству чемпионка US Open. Речь, как уже многие, должно быть, догадались, о Дмитрие Турсунове и Эмме Радукану. Рабочий союз Турсунова и Радукану распался довольно быстро. Но мы же знаем, как часто Эмма меняет тренеров. Тут дело не только и не столько в Турсунове…

Белинда Бенчич — олимпийская чемпионка. Этого у неё уже никто не отнимет. Но в 2022 году швейцарка не прогрессировала. Бенчич, завоевавшая лишь один титул, никак не могла вернуться в топ-10 рейтинга WTA и стала задумываться о смене тренера. Как только Белинда узнала, что Турсунов свободен от обязательств перед Радукану, сотрудничество было оформлено. Это случилось в октябре 2022 года.

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Результаты пришли сразу же. На дворе лишь февраль 2023-го, а у Бенчич уже два титула: Аделаида-2 и Абу-Даби. Швейцарка вернулась первую десятку рейтинга. Она сама признаёт, что без Дмитрия всё это вряд ли было бы возможным. «Я многое читала об «эффекте Турсунова». Возможно, это он и есть. Надо оставаться жёстким, дисциплинированным, ментально крепким. Я действительно сейчас работаю над этим, чтобы оставаться спокойной, позитивной. Сейчас с этим у меня уже лучше, чем в прошлом году. Были как взлёты, так и падения. И мне казалось, что всё идёт либо в одну сторону, либо в другую, и ничего промежуточного. А вот сейчас я действительно даю себе шанс.

А что по поводу «эффекта Дмитрия» думает сам его «виновник»? «Когда говорят «усердно работать», то думают обычно, что это означает тягать тяжёлые грузы и тому подобное. Она действительно хорошо работает, применяя и пробуя что-то новое, давая себе шанс попробовать нечто совершенно новое для себя, что-то такое, насчёт чего она не уверена, сработает это или нет. Несмотря на это, она действительно даёт себе такой шанс. А для неё это довольно сложно. Она довольно консервативный человек в этом смысле. Для неё сделать что-то новое, что-то такое, что может дать обратный эффект… Есть вещи, которые могут помешать отважиться залезть на новую территорию. Но она довольно смела в этом плане. Это позволяет ей быстрее внедрять новые элементы в игру», — сказал Турсунов.

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Пресловутая биомеханика

Очевидно, Бенчич полностью доверяет Турсунову. Специалист посоветовал подопечной внести коррективы в биомеханику игры — для этого и нужен зоркий глаз тренера. Иными словами, спортсменке пришлось пересмотреть свой подход к тому, как именно нужно перемещаться по корту, как следует бить по мячу и тому подобное. Биомеханикой, к слову, объясняется взлёт Арины Соболенко — при этом в случае белоруски точно известно, что речь идёт о биомеханике подачи, с которой у неё были большие нелады в прошлом.

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«Честно говоря, я даже не знаю, как мне удаётся быть настолько открытой [в смысле внесения изменений]. Обычно такие вещи очень пугают. Но он каким-то образом заставил меня поверить ему. Я просто доверяю ему. У меня особенный стиль игры. Не так много теннисисток играют в открытой стойке и всё такое. Нелегко взять и выйти на тренировочный корт и осваивать совершенно новые для себя вещи», — говорит Бенчич.

Турсунов же видит это так: «Не знаю, видно это или нет. Но, наверное, можно сравнить, как она двигается, как бьёт по мячу, — есть небольшая разница. Я чувствую, что впереди ещё много работы. Но я сказал ей: слушай, это постепенный процесс, я не пытаюсь сделать из тебя левшу или теннисистку, которая подаёт и тут же идёт к сетке. Я просто пытаюсь кое-что добавить. Иными словами, не поменять цвет, а перейти от одного оттенка к другому. Немного расширить свой арсенал, чтобы не быть односторонним игроком, чтобы уметь делать разное на корте. Если защищаешься — играй в защитной манере, атакуешь — в атакующей. Чтобы не было необходимости полагаться лишь на что-то одно.

Белинда Бенчич

Белинда Бенчич

Фото: Mark Brake/Getty Images

Если она бьёт по мячу определённым образом — над этим мы и пытаемся работать, — её удар может быть довольно тяжёлым. Она играет быстро, потому что рано бьёт по мячу, но играть быстро и делать мяч тяжёлым для соперника — это немного разные вещи. Но она может сделать мяч тяжёлым, так что твоя ракетка вылетает из рук. Я не думал, что она способна на это».

Сейчас Бенчич играет на «тысячнике» WTA в Дубае. Спортсменка уже вышла в третий круг. Сетка у неё оказалась довольно удобная. Если всё пойдёт по плану швейцарской теннисистки и российского тренера, она вполне может дойти до полуфинала и сыграть, скажем, с той же Соболенко. Вот тогда и посмотрим, чья биомеханика лучше!

WTA. Дубай-2023. Турнирная сетка
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Теги Теннис WTA WTA Дмитрий Турсунов Белинда Бенчич •••

Заглавное фото: Christopher Pike/Julian Finney/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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