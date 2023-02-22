Самсонова получила «баранку» от 1-й ракетки! Россиянок на «тысячнике» в Дубае не осталось

Первый в сезоне турнир категории WTA-1000 набирает обороты в Дубае. В среду определялись участницы 1/4 финала. А накануне на стадии второго круга с дистанции сошла первая ракетка России Дарья Касаткина, обидно упустившая подачу на матч и четыре матчбола в противостоянии с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчиковой. Зато Людмила Самсонова оказалась в третьем раунде без борьбы. Её соперница Чжэн Циньвэнь не явилась на матч, сославшись на травму. Таким образом, в 1/8 финала оказалась только одна представительница России.

На турнир в Дубае приехали практически все сильнейшие теннисистки, кроме четвёртой ракетки мира Онс Жабер, которая пока восстанавливается после операции. Сетку возглавили лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек и белоруска Арина Соболенко, выигравшая в январе Australian Open. Первый матч на турнире для Свёнтек прошёл уже в привычной для неё манере. Она доминировала на корте и отдала сопернице, канадке Лейле Фернандес, минимум геймов – всего два. Столь же успешно стартовала на турнире и Соболенко, выигравшая у американки Лорен Дэвис с «баранкой». Тем самым Арина продлила победную серию до 12 матчей с начала сезона.

Самсонова как раз и стала соперницей Свёнтек по третьему кругу. Людмила с блеском выступила на первом турнире в ближневосточной связке. Она добралась до финала в Абу-Даби, заработала двойной матчбол на тай-брейке второго сета, но её соперница Белинда Бенчич смогла перевернуть ход матча и забрать титул. В Дохе Самсонова проиграла на старте американке Софье Кенин, тем не менее по итогам недели россиянка поднялась на рекордное для себя 13-е место в рейтинге WTA. «Я рада попаданию в топ-15, все мы играем ещё и за тем, чтобы оказаться наверху рейтинга. Надеюсь, однажды возглавлю рейтинг, но пока – шаг за шагом. Моя цель – попасть в первую десятку», — приводит слова Самсоновой ТАСС.

Ну а в первом круге Дубая Людмила сумела одержать волевую победу над испанкой Паулой Бадосой в матче, который длился более трёх часов. «Играть против Паулы всегда сложно. Она творит невероятные вещи на корте, поэтому горжусь тем, что боролась до конца. Думаю, я расту день за днём, прогрессирую от матча к матчу. Я знаю, что это долгий путь, нужно продолжать в том же духе», — сказала россиянка на пресс-конференции.

Свёнтек и Самсонова до этого встречались лишь однажды – в полуфинале Штутгарта-2022. Девушки устроили тогда трёхчасовую битву, в которой первый сет на тай-брейке взяла россиянка, но затем польская теннисистка добилась волевой победы. Сейчас Людмила попыталась задавить соперницу мощными ударами и атакующими действиями, однако в ключевые моменты она допускала ошибки и очко доставалась Свёнтек. Ига сыграла в своей манере – спокойно, методично и стараясь использовать каждый промах соперницы. В итоге первый сет закончился за 34 минуты со счётом 6:1. Во второй партии ситуация повторилась. Самсонова боролась, по крайней мере, на своей подаче. Имела шансы навязать борьбу, но польская теннисистка действовала методично и точно. Особенно затяжным получился третий гейм. Семь раз было ровно, Ига зарабатывала один брейк-пойнт за другим и с шестой попытки додавила соперницу – 3:0. В итоге Свёнтек выиграла вторую партию с «баранкой» и оформила победу – 6:1, 6:0 за 1 час 17 минут. Показательно соотношение ударов навылет и невынужденных ошибок. У Иги эти показатели 18-6, у Людмилы — 17-28.

Вот так в одиночной сетке Дубая к четвертьфиналам не осталось ни одной россиянки, ну а Ига Свёнтек продолжила громить соперниц, отдавая им минимальное количество геймов за матч. Дальше ей играть с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.