Рублёв спасся с трёх матчболов! Теперь у него есть победа в сезоне не только на ТБШ

У мужчин на Ближнем Востоке началась связка из двух турниров. Сначала в Дохе (Катар) пройдёт ATP-250, а потом в Дубае (ОАЭ) – более престижный ATP-500. Там должно состояться возвращение в тур Новака Джоковича, который во время победного для себя Australian Open получил травму ноги. Изначально и в Дохе, и в Дубае должен был играть Рафаэль Надаль, но испанец заранее снялся отовсюду. Вполне возможно, что он вернётся только на грунтовую серию.

В Доху по рейтингу попали три россиянина – Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев. Причём первые двое получили высокие номера посева – первый и третий, поэтому первый круг они пропустили. А вот Карацев не сумел пройти во второй круг и снялся по ходу матча с Джэйсоном Каблером после проигранного первого сета.

С Андреем Рублёвым в этом сезоне происходит что-то странное. На Australian Open он сумел добраться до 1/4 финала, уступив лишь будущему чемпиону Джоковичу. А вот на более мелких турнирах у россиянина дела вообще не идут. Он проиграл на старте Аделаиды-1, Аделаиды-2 и Роттердама. Сам Андрей так говорит о своих проблемах: «В начале года на турнирах ATP всё было не слишком гладко, ведь я дважды проиграл в первом круге, но оба раза сетка была непростая, я проиграл сильным соперникам в трёх сетах. Тем не менее я выстрелил на Australian Open. Но на прошлой неделе я вновь проиграл на старте. Пока с турнирами ATP у меня не ладится, но на «Большом шлеме» я сыграл хорошо. В моём случае дело не в теннисе, а в эмоциональной составляющей. В прошлом году я делал много хорошего за пределами корта, и это мне помогало. Хотя было немало вещей, которые тянули меня вниз. В этом сезоне надо допускать как можно меньше спадов», — сказал россиянин, приехав в Доху.

В соперники россиянину по стартовому матчу достался 26-летний голландец Таллон Грикспор. Сейчас он занимает 40-е место в рейтинге ATP – лучшее в карьере. Этот сезон для него складывается пока отлично. Вначале он выиграл свой дебютный титул в Пуне, затем дошёл до третьего круга на Australian Open и до полуфинала на домашнем турнире в Роттердаме. До этого момента голландец никогда раньше не побеждал действующего теннисиста топ-10, да и с Рублёвым на корте не пересекался.

Первые два сета матча Рублёв – Грикспор были очень странными. Россиянин «проспал» старт и позволил сопернику уйти вперёд с двумя брейками, и, как он ни старался, на чужих геймах у него ничего не получалось. В итоге за 22 минуты Таллон взял первый сет – 6:1. А во второй партии начались проблемы со здоровьем у голландца. Несколько раз он вызывал врача на корт, ему массировали правое бедро. А Андрей тем временем брал гейм за геймом и с зеркальным счётом 6:1 победил за 26 минут. Ну а в третьем сете пошла уже настоящая борьба. Грикспор повёл 3:0, но Рублёв не сдавался, отчаянно сражался, чтобы вернуть подачу. В седьмом гейме он не смог реализовать двойной брейк-пойнт – 5:2. При счёте 5:3 голландец подавал на матч, но не реализовал три матчбола. Сам же Андрей со второй попытки добился обратного брейка – 5:4. А на тай-брейке уже россиянин был чуть впереди и с третьего матчбола добился волевой победы – 1:6, 6:1, 7:6 (8:6) за 1 час 52 минуты.

Так Андрей впервые в сезоне выиграл матч в рамках ATP-тура. С начала года у него были победы только на турнире «Большого шлема». И вот теперь пришёл успех и на более мелких соревнованиях. В четверг россиянин сразится в 1/4 финала с чехом Иржи Легечкой.