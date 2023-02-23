Если побеждать, то красиво! Самые эффектные наряды теннисисток зимы 2023 года — рейтинг

Любая теннисистка — в первую очередь женщина, поэтому просто победы ей мало — нужно делать это красиво. К матчам спортсменки готовят не только себя, подолгу пропадая на тренировках, но и свою экипировку: помимо инвентаря и качественной обуви, необходимо выбрать удобную одежду, которая производила бы неизгладимое впечатление на всех вокруг. Вот и получается, что лучшие теннисистки мира тщательно подбирают наряды (один лучше другого), чтобы блистать на корте.
Мы собрали самые эффектные наряды, представленные этой зимой на официальных матчах. Чей костюм лучше, чей образ ярче и привлекательнее? Критерии, почему одна теннисистка должна стоять в списке выше другой, определяете вы сами. В комментариях можете объяснить свой выбор и оценить рейтинг вообще.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Теннисистки распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Вероника Кудерметова (Россия)
Веронику Кудерметову сложно игнорировать: если не громкими победами, теннисистка привлекает внимание кричащими нарядами. Конфетно-розовое платье спортсменки выглядит очень соблазнительно, а ассиметричное декольте с лямками разной длины добавляет образу Вероники особой пикантности. Благодаря этому каждый кадр с матчей Кудерметовой — будто бы с обложки модного журнала.
Арина Соболенко (Беларусь)
В начале этого года Соболенко одержала главную на данный момент победу в карьере. Теннисистка обыграла Елену Рыбакину в финале Australian Open и сделала это невероятно красиво. На корт спортсменка вышла в эффектном бирюзовом костюме с яркими цветными вставками, а дополнил образ Арины особый аксессуар — Кубок Дафны Акхёрст.
Людмила Самсонова (Россия)
Если быть откровенными, то что бы ни надела Людмила Самсонова, она будет смотреться шикарно, но более всего российской красавице идут пастельные бирюзовые оттенки. Одним из самых ярких нарядов теннисистки является простое комбо из короткого, но практичного кроп-топа и юбки-колокольчика — очень женственно и невероятно идёт финалистке недавнего турнира в Абу-Даби.
Камила Джорджи (Италия)
Главная модница в теннисе Камила Джорджи не изменяет себе и с особой щепетильностью подходит к выбору нарядов для игры. Камила сама шьёт себе костюмы, а помогает ей мама-дизайнер. В этот раз итальянка превзошла саму себя — вышла на корт в велюровом платье сложного серебристо-серого оттенка. В таком не стыдно и на красной дорожке показаться.
Елена Рыбакина (Казахстан)
Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина стала ещё и финалисткой Australian Open – 2023. Представительница Казахстана взяла первый сет у Арины Соболенко, но уступила последние два. Тем не менее спортсменка показала отличную игру и впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга. Элегантная теннисистка облачилась для этого турнира в чёрный наряд от adidas с пёстрой юбкой — впечатляющее сочетание. Которое, к слову, полюбилось и Дарье Касаткиной, сделавшей выбор в пользу костюма из этой же линейки.
Каролин Гарсия (Франция)
Милая французская теннисистка с солнечной улыбкой, выигравшая Итоговый чемпионат WTA – 2022, радует болельщиков лёгким платьем с цветочным принтом. Особенно идёт Гарсии нежно-сиреневый наряд, но в арсенале Каролин есть и другие варианты костюма — чёрный и белый. Очевидно, самую удачную модель на сезон теннисистка уже определила.
Виктория Азаренко (Беларусь)
Бывшая первая ракетка мира, двукратная чемпионка ТБШ Виктория Азаренко выглядит замечательно в спортивном костюме, сидящем на её фигуре как вторая кожа. Стильный рисунок ярких оттенков делает образ теннисистки запоминающимся: в нём эффектная блондинка не теряется, а, наоборот, становится главной звездой на корте.
Барбора Крейчикова (Чехия)
Барбора Крейчикова подготовила для своих выступлений два похожих костюма: тёмно-синее комбо с лимонными вставками — это первый вариант для любителей неброской красоты; для ценителей же нарядов поярче чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 выбрала такой же фасон с доминированием жёлтого цвета.
Дарья Касаткина (Россия)
Дарья Касаткина на старте сезона показывает не самые лучшие результаты, но, возможно, смена тренера и чемпионский костюм, который очень похож на тот, что носит финалистка Australian Open Елена Рыбакина, помогут теннисистке набрать форму. Сейчас Дарья отдаёт предпочтение тёмному наряду фирмы adidas c принтом, напоминающим экзотичные цветы. Хочется верить, что в этом есть некий символизм — после невыразительной игры Касаткина обязательно блеснёт на корте.
Анастасия Павлюченкова (Россия)
Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова отдаёт дань прошлому и надевает классический костюм Lacoste. Белое поло из плотной ткани со знаменитым логотипом в виде крокодила и плиссированная юбка благородного бирюзового цвета возвращают нас во времена, когда Рене Лакост сам держал в руках теннисную ракетку, и это круто.
Белинда Бенчич (Швейцария)
Белинда Бенчич тоже остановила выбор на продукции Nike. На себе олимпийская чемпионка Токио примерила слитное платье с игривой юбкой-шортами. Верх костюма однотонный — шикарного цвета морской волны, в таком же оттенке выполнены и аксессуары спортсменки — напульсники и кепка.
Каролина Плишкова (Чехия)
Каролина Плишкова обожает буйство красок! Её наряд похож на полотно художника-импрессиониста, тем не менее гармония в этом многообразии есть. Платье бывшей первой ракетки мира смотрится вполне органично, особенно в лучах палящего австралийского солнца.
Кори Гауфф (США)
Кори Гауфф нравится спортивный стиль, поэтому она с гордостью носит функциональный костюм от New Balance. Белый верх и чёрный низ — казалось бы, классическое сочетание, однако финалистка «Ролан Гаррос» — 2022 не лишена кокетства: на майке по бокам есть красивые вырезы, которые делают образ Кори интереснее.
Ига Свёнтек (Польша)
Ига Свёнтек не любит излишества, что в игре, что в нарядах. Первая ракетка мира всегда точна и строга и выбирает костюмы, которые отражают её внутренний мир. В этом году теннисистка продемонстрировала светлый комплект из нежно-сиреневых шорт и майки с принтом, сделанным под мрамор. Получился очень трогательный образ сильной, но вместе с тем милой девушки. Ига — само очарование!
Елена Остапенко (Латвия)
Елена Остапенко нашла идеальный фасон на этот сезон: женственное платье с плиссированной юбкой и топом с мягким поло-воротником. Эта модель подчёркивает достоинства фигуры теннисистки и скрывает недостатки. Чемпионке «Ролан Гаррос» — 2017 так понравился этот вариант, что она приобрела несколько комплектов: чёрный в белый горошек, розовый с чёрной отделкой и самый необычный — алый с ультрамариновым низом.
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