Если побеждать, то красиво! Самые эффектные наряды теннисисток зимы 2023 года — рейтинг

Любая теннисистка — в первую очередь женщина, поэтому просто победы ей мало — нужно делать это красиво. К матчам спортсменки готовят не только себя, подолгу пропадая на тренировках, но и свою экипировку: помимо инвентаря и качественной обуви, необходимо выбрать удобную одежду, которая производила бы неизгладимое впечатление на всех вокруг. Вот и получается, что лучшие теннисистки мира тщательно подбирают наряды (один лучше другого), чтобы блистать на корте.

Мы собрали самые эффектные наряды, представленные этой зимой на официальных матчах. Чей костюм лучше, чей образ ярче и привлекательнее? Критерии, почему одна теннисистка должна стоять в списке выше другой, определяете вы сами. В комментариях можете объяснить свой выбор и оценить рейтинг вообще.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Теннисистки распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

— Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

— Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.