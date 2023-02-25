Российские теннисистки взяли «тысячник» в Дубае! Это первая победа нашей новой пары

25 февраля в Дубае (ОАЭ) проходят финальные матчи турнира категории WTA-1000 — это первый «тысячник» сезона. В парном разряде участницами решающей встречи стали российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, а их соперницами были Чань Хаочин и Чань Латиша (обе — Китайский Тайбэй).

Кудерметова/Самсонова — новая пара, сформированная в межсезонье. До этого Вероника, которая является пятой ракеткой мира в парном разряде (а по ходу прошлого сезона поднималась и на второе место в рейтинге), выступала вместе с бельгийкой Элисе Мертенс, с которой, в частности, выиграла Итоговый турнир WTA 2022 года. Однако, по словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, было принято решение сформировать новый дуэт с участием Кудерметовой — с прицелом на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Они будут играть в паре на всех основных турнирах сезона. По обоюдному согласию. Это в интересах и их, и нашей сборной с учётом предстоящей Олимпиады», — приводит слова Тарпищева ТАСС. Пока, правда, неясно, будут ли российские теннисисты и спортсмены вообще допущены к ОИ-2024. Однако к такому ответственному турниру в любом случае лучше готовиться заранее.

Самсонова, в отличие от Кудерметовой, не могла похвастаться большими успехами в паре. В соответствующем рейтинге WTA Людмила занимает место в конце второй сотни. Поначалу у вновь сформированной пары дела шли не лучшим образом. В Аделаиде-1 Кудерметова и Самсонова проиграли во втором круге, а на Australian Open и в Абу-Даби — в первом. «Девушки пока мало провели турниров, только начали вместе выступать, им нужно ещё несколько соревнований для того, чтобы добиться сыгранности. Мы знаем, что Кудерметова — отличный парный игрок, возможности Самсоновой в паре пока не до конца ясны. Делать выводы пока рано, но если результата не будет, то надо будет задуматься», — так объяснял результаты россиянок двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский в интервью ТАСС.

А вот в Дубае Веронику и Людмилу наконец-то прорвало — хороший знак в преддверии будущих соревнований. На пути к финалу российские теннисистки не отдали соперницам ни сета! И это при том, что во втором круге им пришлось сражаться с Джулианой Олмос и Чжан Шуай, посеянными под четвёртым номером, а в полуфинале — с Людмилой Киченок и Еленой Остапенко (2).

«У Вероники и Людмилы есть все основания претендовать на лидерство. Обе они имеют опыт парной игры на самом высоком уровне, их технический и тактический арсенал в совокупности позволяет им стать одной из сильнейших пар мира. При правильном планировании совмещение одиночного и парного разряда только помогает. Примеров таких достаточно много. Ну а если вспомнить историю, то такие легенды, как Джон Макинрой и Мартина Навратилова, играли и выигрывали и в одиночке, и в паре, и в миксте. Поэтому сейчас стимулирование ведущих игроков играть в парном разряде является одной из постоянных тем обсуждения руководством мирового тенниса», — сказал вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в интервью «Рейтингу букмекеров».

Что касается Чань Хаочин и Чань Латиши, то они выбили других фаворитов: в четвертьфинале им проиграли американки Кори Гауфф и Джессика Пегула (1), а в полуфинале — Дезире Кравчик и Деми Схурс (3).

В отчётном матче наши девушки довольно быстро захватили инициативу. Кудерметова и Самсонова уже в третьем гейме взяли подачу соперниц. В середине партии, правда, те отыгрались, однако Вероника и Людмила тут же сделали обратный брейк. Ключевой момент был в 10-м гейме, когда россиянки могли упустить решающее очко при 40:40 на своей подаче — в этом случае счёт стал бы 5:5. Однако Кудерметова и Самсонова успешно реализовали сетбол — 6:4.

В начале второго сета спортсменки обменялись брейками, после чего Вероника и Людмила регулярно оказывались в роли догоняющих: китаянки брали геймы на своей подаче, а россиянки отвечали им тем же. Так теннисистки и дошли до тай-брейка, который, увы, наши девушки проиграли — 4:7.

Таким образом, в матче пришлось играть супер-тай-брейк до 10 очков. И вот тут Кудерметова и Самсонова уже не оставили шансов соперницам, позволив взять им лишь очко! Окончательный счёт матча — 6:4, 6:7 (4:7), [10:1] в пользу российской пары. В итоге Кудерметова завоевала уже шестой титул в парном разряде. А для Самсоновой это первый титул в парах на уровне WTA — надеемся, не последний.