Даже «железный» Маррей не остановил Медведева! Россиянин завоевал второй титул подряд!

На турнире ATP-250 в Дохе в субботу определился чемпион. В решающий матч вышли два бывших лидера мирового рейтинга – россиянин Даниил Медведев (третий номер посева) и британец Энди Маррей. Двукратный олимпийский чемпион поразил всех в столице Катара упорством и волей к победе. Во всех четырёх поединках на пути к финалу 35-летний Энди одержал верх в тяжёлых трёхсетовых противостояниях. Причём в первом круге он отыграл три матчбола у итальянца Лоренцо Сонего, а в 1/2 финала – ещё пять у 21-летнего чехи Иржи Легечки. В общей сложности на победу в четырёх матчах «железному» Энди, который несколько лет выступает с титановым тазобедренным суставом, потребовалось 10 часов 14 минут, и он вышел в свой 71-й финал в карьере.

Сам Маррей оказался доволен своей игрой и так прокомментировал успех: «Это был один из самых удивительных поворотов игры, которые случались у меня в карьере. Очевидно, что у соперника было три матчбола при счёте 5:4 в третьем сете, но ведь было ещё два, когда я подавал при счёте 5:3, поэтому не знаю, как мне удалось это сделать. Хотя, наверное, я знал, что это была его первая подача на финал. Поэтому понимал, что нужно было попытаться сохранить давление на него в концовке. Это и сыграло роль. Я знаю, как трудно подавать в таких матчах, но, честно говоря, понятия не имею, как мне удалось выиграть этот поединок».

Медведев как высоко сеянный пропустил первый круг и в итоге провёл до финала на матч меньше, чем Маррей. Свой стартовый матч в Дохе россиянин провёл мощно, а вот в 1/4 финала был вынужден сражаться три сета с австралийцем О'Коннеллом. В полуфинале с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом Даниил тоже чуть не отдал партию, но сумел отыграть три сетбола на тай-брейке и одержать победу. «Сегодня и вчера матчи были очень похожими. Уверенность имеет значение, потому что у Оже-Альяссима было три сетбола. Мне удалось просто остаться во втором сете, и этого было достаточно, чтобы выиграть, но матч был очень высокого уровня. Два часа на два сета», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Соперники по финалу Дохи – Медведев и Маррей – встречались до этого дважды, и в обоих случаях без потери сета успех праздновал россиянин – в Брисбене-2019 и Майами-2022. Президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионату» дал свой прогноз перед решающим поединком Дохи-2023: «По логике Медведев должен победить, потому что набрал игру. Нет таких перепадов — достаточно ровно выступает. Нервная система в полуфинале была в порядке. По классу игры он сегодня выше Маррея. Считаю, что у Дани есть преимущество».

Даниил увереннее начал матч и повёл с брейком – 2:0. Энди включился в игру, едва не отыгрался в четвёртом гейме, но россиянин угрозу отвёл – 3:1. А следом уже Медведев с первой же попытки добился второго брейка – 4:1. Но удержать это преимущество россиянин не смог и позволил сопернику отыграть один гейм – 4:2. При счёте 4:3 у Энди был ещё один брейк-пойнт, но этот шанс он упустил 5:3, а вскоре Медведев уже подал на сет под ноль – 6:4 за 54 минуты. В начале второй партии Энди снова зазевался, Даниил повёл – 2:0. Но в шестом гейме Маррей смог восстановить равновесие – 3:3. После обмена сухими подачами – 4:4 Медведев вцепился в чужой гейм и додавил соперника – 5:4. Ну а дальше россиянин успешно подал на титул – 6:4, 6:4 за 1 час 47 минут.

Вот так Даниил Медведев в своём 29-м по счёту финале завоевал 17-й титул в карьере и второй в сезоне. Россиянин продлил серию победных поединков, начатую в Роттердаме, до девяти матчей. Благодаря своему успеху в ближайший понедельник Даниил поднимется с восьмой на седьмую строчку рейтинга ATP и расположится вплотную за Андреем Рублёвым, который по итогам Дохи выпадет из топ-5 и будет шестой ракеткой мира. За победу Медведев получил чек на $ 209 445. Но россиянину некогда почивать на лаврах – уже в ближайшие пару дней ему играть на турнире ATP-500 в Дубае, где он посеян тоже под третьим номером. Ну а возглавили сетку Новак Джокович (1) и Андрей Рублёв (2).