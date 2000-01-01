Джокович побил великий рекорд Граф! Кто ещё долго был первым в рейтингах ATP и WTA

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Новак Джокович побил великий рекорд Штеффи Граф
Новак Джокович побил великий рекорд Штеффи Граф
Серб начал 378-ю неделю во главе рейтинга ATP.
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27 февраля Новак Джокович побил ещё один рекорд, казавшийся вечным. Серб начал 378-ю неделю в статусе первой ракетки мира.
27 февраля Новак Джокович побил ещё один рекорд, казавшийся вечным. Серб начал 378-ю неделю в статусе первой ракетки мира.
Джокович потеснил легендарную немку Штеффи Граф. У 22-кратной чемпионки ТБШ 377 недель во главе рейтинга WTA.
Джокович потеснил легендарную немку Штеффи Граф. У 22-кратной чемпионки ТБШ 377 недель во главе рейтинга WTA.
Когда Джокович впервые возглавил рейтинг?
Когда Джокович впервые возглавил рейтинг?
Серб стал первым 4 июля 2011 года, после своего дебютного титула на Уимблдоне. То был его третий титул на мэйджорах — после побед на АО в 2008 и 2011 годах.
А сейчас 35-летний Новак — 22-кратный чемпион ТБШ. И это явно не предел для него.
А сейчас 35-летний Новак — 22-кратный чемпион ТБШ. И это явно не предел для него.
А кто ещё долго был первым в рейтингах?
А кто ещё долго был первым в рейтингах?
У мужчин первую тройку, помимо Джоковича, составляют швейцарец Роджер Федерер (310 недель) и американец Пит Сампрас (286). Из действующих теннисистов ближе всех к Новаку Рафаэль Надаль (209).
У женщин второй и третьей идут Мартина Навратилова (332 недели) и Серена Уильямс (319). А у Иги Свёнтек уже 48 недель лидирования.
У женщин второй и третьей идут Мартина Навратилова (332 недели) и Серена Уильямс (319). А у Иги Свёнтек уже 48 недель лидирования.
А наши возглавляли рейтинги?
А наши возглавляли рейтинги?
А как же! Лучшим среди россиян является Даниил Медведев, бывший первым на протяжении 16 недель. У Марата Сафина девять недель на первой строчке, у Евгения Кафельникова — шесть.
А вот у женщин лучшей россиянкой, как ни странно, является не пятикратная чемпионка ТБШ Мария Шарапова (21 неделя), а трёхкратная финалистка мэйджоров Динара Сафина (26).
А вот у женщин лучшей россиянкой, как ни странно, является не пятикратная чемпионка ТБШ Мария Шарапова (21 неделя), а трёхкратная финалистка мэйджоров Динара Сафина (26).
Джокович побил великий рекорд Граф! Кто ещё долго был первым в рейтингах ATP и WTA
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