Джокович побил великий рекорд Граф! Кто ещё долго был первым в рейтингах ATP и WTA

А кто ещё долго был первым в рейтингах?

У мужчин первую тройку, помимо Джоковича, составляют швейцарец Роджер Федерер (310 недель) и американец Пит Сампрас (286). Из действующих теннисистов ближе всех к Новаку Рафаэль Надаль (209).