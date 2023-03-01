Медведев в шаге от полуфинала с Джоковичем! Россиянин выносит соперников в двух сетах

В среду на турнире ATP-500 в Дубае определяются четвертьфиналисты. Среди участников поединков второго круга были три россиянина – Андрей Рублёв (второй номер посева), Даниил Медведев (3) и квалифаер Павел Котов. Невероятную волю к победе продемонстрировал действующий чемпион Андрей Рублёв, который в противостоянии с Алехандро Давидович-Фокиной сумел отыграться с пятерного матчбола на тай-брейке второго сета и вырвать победу в третьей партии.

Свой второй матч после триумфа на Australian Open проводил Новак Джокович. И если в стартовом поединке он в трёх сетах сумел справиться со 130-й ракеткой мира Томашем Махачем, то в 1/8 финала с голландцем Таллоном Грикспором не испытал особых проблем. За 1 час 17 минут борьбы знаменитый серб позволил сопернику лишь раз добраться до брейк-пойнта, который тот и реализовал. А сам же Новак обильно создавал себе шансы и почти столь обильно же их транжирил. И всё же реализации 4 из 16 брейк-пойтов ему с лихвой хватило, чтобы уверенно победить – 6:2, 6:3. В 1/4 финала Джокович сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который победил в среду россиянина Павла Котова.

Что касается Даниила Медведева, то он легко выиграл в первом круге у лаки-лузера Маттео Арнальди из Италии – 6:4, 6:2 и довёл серию победных матчей за три последние недели до 10. При этом президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что это не предел в игре россиянина, что ему ещё есть куда прибавлять: «На мой взгляд, Даниил Медведев играет далековато от задней линии. Особенно при приёме подачи. Он при росте 198 сантиметров очень быстр, и, конечно, если бы у него была тактика быстрого нападения и он играл бы ближе к корту, то, несомненно, показывал бы более стабильный результат», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

В соперники Даниилу по второму кругу Дубая достался его давний знакомый и, что называется, «клиент» Александр Бублик. В четырёх предыдущих матчах с теннисистом из Казахстана Медведев одержал четыре победы, отдав сопернику лишь один сет – в их последней встрече в Токио-2021. Бублик известен своим нестандартным поведением на корте – фирменной подачей с руки, отнюдь не бережным отношением к ракеткам и постоянными разговорами с самим собой, при этом он не стесняется употреблять ненормативную лексику. Сейчас Александр является 46-й ракеткой мира, но в феврале 2022-го он забирался в топ-30. В активе Бублика есть один титул – Монпелье-2022, а в матчах с действующими теннисистами топ-10 он одержал шесть побед – Монфис, Берреттини, Зверев (дважды), Рууд и Норри.

Первый сет получился очень упорным, теннисисты сосредоточились на своих подачах. Причём Бублик был более активен – чаще забивал навылет, но и много ошибался. А Даниил дождался момента в девятом гейме, добрался до первых брейк-пойнтов, додавил соперника – 5:4, после чего подал на сет – 6:4 за 38 минут. Второй сет проходил ещё более стремительно. Уже в первом гейме Медведев заработал брейк-пойнт, но его не реализовал. А вскоре россиянин сделал брейк под ноль и повёл – 2:1. У Бублика не было шансов на приёме – за весь матч он ни разу не добрался до брейк-пойнта, лишь периодически радуя публику красивыми розыгрышами, в том числе и коронной подачей с руки. Медведев же в седьмом гейме добился ещё одного брейка под ноль – 5:2, после чего сам всухую взял свою подачу на матч – поставив точку эффектной подачей с руки – а-ля Бублик – 6:4, 6:2 за 1 час 6 минут. Опять, как в Роттердаме и Дохе, россиянин выносит соперников в двух сетах. В Нидерландах он потерял две партии за весь турнир, в Катаре – одну, а в Дубае пока идёт без потерь.

Вот так Даниил Медведев одержал 11-ю победу подряд за три недели и пробился в четвертьфинал престижного «пятисотника». Дальше ему играть с хорватом Борной Чоричем, с которым у россиянина довольно неудобный счёт – 2:4. Но Даниил уже в шаге от потенциальной встречи с Джоковичем в полуфинале, и все любители тенниса, конечно, ждут этого противостояния. Напомним, Медведев не может выиграть у серба с момента победы в финале US Open – 2021.