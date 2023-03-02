12 побед подряд Медведева против 15 у Джоковича! Чья серия прервётся в полуфинале Дубая?

Россиянин разобрался с Чоричем в четвертьфинале, взяв шесть последних геймов и 21 очко. Но дальше вряд ли будет легко.

В четверг, 2 марта, на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ) определились все участники полуфинальных матчей. Последним в расписании четвертьфиналов стоял матч чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева (3), в соперниках у которого был хорватский теннисист Борна Чорич (8). Медведев уверенно провёл предыдущие два матча в Дубае. В первом круге россиянин победил итальянца Маттео Арнальди, попавшего в сетку как лаки-лузер, а во втором — Александра Бублика из Казахстана. Обоих теннисистов Даниил обыграл с одинаковым счётом 6:4, 6:2.

Таким образом, к четвертьфиналу бывший лидер рейтинга ATP подходил на серии из 11 побед. В феврале Медведев сперва выиграл «пятисотник» в Роттердаме, а затем завоевал титул на турнире ATP-250 в Дохе. Однако такое напряжённое расписание не смущает Даниила, как он сам признавался после выхода в четвертьфинал.

«Думаю, уверенность в себе важнее усталости, потому что не хочется останавливаться. Конечно, если нет никаких физических проблем. На прошлой неделе в Дохе было немного тяжелее, так как я прилетел из Европы. Был длинный перелёт. В Дубае я чувствую себя намного лучше. В Дохе мне всё равно удалось хорошо бегать и хорошо играть. Сейчас чувствую себя на сто процентов готовым и с нетерпением жду следующих матчей», — цитирует Даниила пресс-служба ATP.

Для Чорича же матчи в Дубае складывались по-разному. В первом круге он фактически не играл, так как британец Даниэль Эванс снялся при счёте 2:2 в первом сете, а во втором одержал волевую победу над австралийцем Танаси Коккинакисом — 6:7, 6:3, 7:5. Любопытно, что в личных встречах с Медведевым перевес был на стороне Чорича — 4-2. Правда, последний матч хорвата с россиянином состоялся в 2019 году, так что в этом случае статистику вряд ли можно назвать показательной, не говоря уже о том, что тот финал в Санкт-Петербурге Даниил легко выиграл.

Первый сет нынешнего четвертьфинала проходил по сценарию Медведева. Россиянин уже в третьем гейме взял подачу Чорича, реализовав брейк-пойнт со второй попытки, и в дальнейшем контролировал ход событий. После этого теннисисты уверенно брали свои подачи, а в девятом гейме Даниил попробовал нарушить эту тенденцию — и вновь сделал брейк, использовав первый же сетбол. Партия закончилась со счётом 6:3 в пользу Даниила — он превзошёл соперника по активно выигранным очкам (15 против 7), но в то же время допустил гораздо больше невынужденных ошибок (10 против 4).

Второй сет начался с того, что Медведев отдал свою подачу. Правда, россиянин довольно быстро восстановил статус-кво, ответив брейком в четвёртом гейме, причём под ноль. После этого Чорич просто сломался. Даниил просто уничтожил Борну, выиграв всухую следующие четыре гейма. В итоге россиянин взял 21 очко подряд — феноменальная серия! Окончательный счёт встречи — 6:3, 6:2 в пользу Даниила.

«Медведев в режиме настоящей стены. Невероятные вещи», — написал журналист Жозе Моргадо в своих соцсетях, комментируя серию выигранных очков в исполнении Медведева.

Так Медведев выиграл 12-й матч подряд и вышел в полуфинал, в котором его соперником станет 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. У серба, кстати, серия из 15 выигранных матчей в сезоне и 20 — с конца прошлого года. У кого-то победная серия в пятницу прервётся. Счёт в личных встречах 9-4 в пользу Джоковича — россиянину будет непросто одолеть именитого соперника. В другом полуфинале встретятся первая ракетка России Андрей Рублёв и немец Александр Зверев, потихоньку набирающий форму после тяжёлой травмы, испортившей ему сезон-2022.