«Розыгрыши могут длиться 30 ударов». Медведев и Рублёв оспорят звание 1-й ракетки России

В пятницу, 3 марта, на турнире ATP-500 в Дубае определились участники финального матча. В первом полуфинале россиянин Андрей Рублёв в двух сетах — 6:3, 7:6 (11:9) обыграл немца Александра Зверева. Это первая победа Рублёва над Зверевым — ранее Андрей проиграл Александру пять матчей из пяти. Во второй встрече чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев сломил сопротивление 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Медведев, который ранее девять раз проигрывал Джоковичу, одержал уже пятую победу над сербом, который к тому же проиграл впервые в сезоне. Так прервалась 20-матчевая победная серия Новака, начавшаяся ещё в прошлом сезоне.

Таким образом, в Дубае состоится российский финал. И это далеко не первый случай в истории! Хотя подобного не было уже 15 лет.

Все российские финалы в рамках ATP

Аделаида, 1994 год. Евгений Кафельников – Александр Волков – 6:4, 6:3.

Ташкент, 2001 год. Марат Сафин – Евгений Кафельников – 6:2, 6:2.

Пекин, 2004 год. Марат Сафин – Михаил Южный – 7:6, 7:5.

Кубок Кремля, 2006 год. Николай Давыденко – Марат Сафин – 6:4, 5:7, 6:4.

Кубок Кремля, 2008 год. Игорь Куницын – Марат Сафин – 7:6, 6:7, 6:3. Аделаида, 1994 год. Евгений Кафельников – Александр Волков – 6:4, 6:3.Ташкент, 2001 год. Марат Сафин – Евгений Кафельников – 6:2, 6:2.Пекин, 2004 год. Марат Сафин – Михаил Южный – 7:6, 7:5.Кубок Кремля, 2006 год. Николай Давыденко – Марат Сафин – 6:4, 5:7, 6:4.Кубок Кремля, 2008 год. Игорь Куницын – Марат Сафин – 7:6, 6:7, 6:3.

Что касается матчей Медведев — Рублёв, то таких встреч набралось уже шесть. Первые четыре игры выиграл Даниил, а последние две остались за Андреем. Также стоит отметить, что в финале будет разыграно звание первой ракетки России — вот такая ситуация сложилась в рейтинге ATP, очередное обновление которого выйдет в понедельник, 6 марта. Сейчас Рублёв — шестой номер мировой классификации, а Медведев располагается строчкой ниже.

После полуфиналов российские теннисисты пообщались с журналистами. Первым пресс-конференцию дал Рублёв, который в тот момент ещё не знал, кто будет его соперником по финалу.

— Нервничал на тай-брейке?

— Не знаю, честно говоря. Просто думал, что, наверное, будет третий сет. Надо было принять это, подготовить себя к третьему сету. Ну а если его не будет — отлично. Это означает, что я победил. Вот так я думал. Да, была драма. Было 6:4, у меня двойной матчбол, но я им не воспользовался. Затем у него был сетбол. Ему чуть не хватило. Потом сетбол — и мой матчбол. В итоге я реализовал его в том безумном розыгрыше. Да, было два сета, так что мне повезло.

— На этой неделе с ментальностью всё в порядке?

— Надеюсь. Не знаю, изменилось ли что-то в голове. Но надеюсь… Я рад, что сегодня мне удалось остаться стабильным ментально, особенно на тай-брейке, где мне удалось хорошо сыграть. Посмотрим, что будет. Теперь мне нечего терять, будет у меня в соперниках Даниил или Новак. Если Новак — что ж, мне нечего терять. Посмотрим. Особо нечего сказать.

— Ты побеждал Новака в финале [в Белграде-2022]...

— Но там мне повезло (улыбается).

— Какие задачи они могут поставить перед тобой в финале?

— Они похожие игроки, у них обоих бэкхенд лучше, чем у меня. Но играют они по-разному. Даниил играет низко, плоско, а Джокович — с вращением. А ещё он чаще контратакует. Это не тот игрок, который захватывает лидерство и агрессивно играет в каждом розыгрыше. Даниил похож на него. Ему нравится контратаковать, выжидать нужного момента. На задней линии они играют чуть по-разному, но с точки зрения тактики — похоже. У каждого из них суперподача, очень жёсткая. Если буду играть с Даниилом, то один розыгрыш может растянуться на 30 ударов. С Новаком иначе. С Новаком мне надо будет играть очень хорошо, подавать как следует. В противном случае будет очень тяжело. Думаю, он знает, как со мной играть, поэтому… Если я не выдам высокий уровень, будет очень сложно.

— Что Александр сказал тебе, когда ты спросил его о травме?

— Очень просто: он не ответил (улыбается). Может, он ответит мне спустя месяц. Но да, нелегко, когда получаешь такую серьёзную травму. И ментально тоже. Не думаю, что сейчас это беспокоит его. Но дело в ментальности. В моём случае, когда у меня был стрессовая трещина в спине, дело было в ментальности. Я-то понимал, как надо двигаться, как играть в теннисе, а в реальности и двух шагов не мог сделать. Поначалу, думаю, он испытывал схожие чувства. Но сейчас он стал играть лучше. Да, на прошлой неделе он проиграл Энди Маррею в трёх сетах, но ведь почти победил его. На этой неделе он уже стал побеждать хороших игроков.

Александр Зверев Фото: Francois Nel/Getty Images

Сегодня у нас был равный матч. Уже не узнаешь, что было бы в третьем сете, если бы он взял вторую партию. Не знаю. В прошлом году мы не играли, так что не знаю, как оценить его уровень. Если сравнить с финалом в Цинциннати-2021, где он уничтожил меня, — я бы сказал, что подаёт он сейчас даже лучше. Там он порой допускал двойные ошибки. Может, он стал лучше двигаться. Но сложно сказать, прошло два года. Совершенно другое покрытие, совершенно другой турнир. То есть не покрытие, а условия. Тогда я был не в лучшей форме, так что сложно сравнивать. Думаю, сейчас я стал лучше как игрок, так что это уже другая история.

— Что ты делал иначе, учитывая 0-5 в личных встречах?

— Не знаю. Вышел на корт с чувством, что мне нечего терять. Кому какая разница, пять раз или шесть? Одним поражением больше, одним меньше — нет разницы. Почему я должен был испытывать давление? Это он испытывал давление, так как мог впервые проиграть мне. Он, а не я. А в моём случае пять, шесть или семь поражений — не имеет значения. Этого более чем достаточно (улыбается). Вот как я мыслил. Может, это помогло мне расслабиться.

— Помог ли тебе этот более спокойный подход?

— Сегодня я жаловался гораздо меньше, чем вчера. Но и вчера я полностью контролировал ход матча. Сегодня — 50 на 50. Мне удалось стать стабильнее, и это хорошо.

— Приедешь на Serbian Open?

— Думаю, отвечу в конце этой недели. Посмотрим. Надеюсь. Не знаю. Сейчас я играю тут и не отвлекаюсь на другие турниры, какова там ситуация. Но знаю, что надо дать ответ до конца этой недели. Посмотрим. Год назад мне очень понравилось в Белграде. Очень хороший турнир. Семья Новака сделала всё — по крайней мере, для меня. Меня прекрасно приняли. И я очень благодарен им за это.

— А что ты написал на камере, победив Зверева?

— «Цой жив». Был такой музыкант, его голос очень мощно звучал в СССР. Я тогда ещё не родился, но время было непростое. Его голос действительно мощно звучал. Тексты, которые он писал, давали людям надежду в то время.

Некоторое время спустя к журналистам вышел и Медведев, который уже знал, что ему предстоит сразится с Рублёвым в финале.

— Как тебе удалось создать проблемы Новаку?

— Много бегал и положил много мячей в корт. Многие соперники, такие как Хуркач или Кресси, которые знают свой план на игру, чаще выходят к сетке. Поэтому их не волнует, что я кладу мячи в корт. Новак, хотя и потрясающе действует у сетки, всё же не ходит к ней каждый второй розыгрыш. И для него это сложнее. Во время матча, думаю, он старался понять, где чувствует себя не лучшим образом. Мы могли видеть это. Такое случается и с ним. Вот почему он пробовал разные вещи, — потому что он чемпион. Я понимал, что мне надо было быть готовым к этому. К примеру, при 30:15 в последнем гейме, когда он выиграл очко на приёме, мне надо было быть готовым. Но я не думал, что он перевернёт ситуацию. Да, он потрясающий игрок, так что мне надо было оставаться сосредоточенным до последнего розыгрыша, чтобы победить.

— Как оцениваешь эту победу?

— Сложно сказать. Всякий раз, как я побеждаю Новака, — потрясающее чувство. Возможно, он величайший игрок в истории — по крайней мере, один из трёх, из пяти, не знаю (улыбается). Потрясающий игрок. И каждый раз, когда мне удаётся его победить, — это потрясающе. Конечно, самый памятный момент — победа в финале US Open над ним, это мой единственный «Шлем». И победить в финале такого игрока, как он… Мечта сбылась, и я навсегда запомню это. Если уж сравнивать, то в этот раз не так круто, это не финал, а полуфинал. Завтра меня ожидает важный матч. Но победить его всегда приятно. Я говорю это не из «жадности». Просто такие победы дают тебе дополнительную уверенность: мол, ого, мне удалось победить Новака, значит, могу обыграть кого угодно.

— Что думаешь о финале с Андреем?

— Во-первых, Андрей — прекрасный игрок. Особо нечего сказать. Он в состоянии выигрывать «Шлемы», «Мастерсы». Возможно, он зажимается в важные моменты, а на «пятисотниках» не зажимается. Я не надеюсь на это завтра (улыбается). У нас были хорошие битвы, даже когда я побеждал. В последние два раза победил он — тоже были хорошие сражения. Ожидаю тяжёлого матча — как физически, так и ментально. Надо быть в лучшей форме, хорошо подавать, не давать ему лёгких мячей, так как в этих условиях он действует наилучшим образом. Я видел его последние два матча. Он классно бьёт по мячу. Очень опасный игрок. Отличный парень. С нетерпением жду финала.

— Было ли для тебя преимуществом, что в Дохе были такие же условия?

— В полуфинале это уже не имеет значения. Мы же тут уже сыграли по три матча. Особенно если в соперниках такой игрок, как Новак. Ему достаточно одного матча, чтобы выйти на пик формы. А то и вообще даже матчей не надо (улыбается). Не думаю, что это сказалось.

Даниил Медведев и Новак Джокович Фото: Sarah Reed/Getty Images

— Ты вышел в третий финал подряд. В чём секрет?

— Мне удалось не растерять уверенность. Часто мне просто удаются хорошие удары, я принимаю верные решения. К примеру, если соперник у сетки… Конечно, я и сегодня проигрывал очки. Но бывают матчи, когда проигрываешь только потому, что постоянно бьёшь туда, где соперник, а он всегда бьёт в нужную сторону. И думаешь: да как это возможно, что я ни разу не ударил туда, куда надо? Сейчас у меня чувство, что я могу правильно выбрать, куда направить обводящий удар, могу отреагировать на приёме, чтобы заставить соперника играть. Вот что такое уверенность. Я знаю, как это ощущается. Знаю, как сделать так, чтобы она не уходила. Я уже доказывал в своей карьере, что могу сделать это. Прямо сейчас я стараюсь оставаться на гребне волны.

— Ты сейчас в зоне комфорта?

— Не думаю, что я полностью в зоне. К примеру, на US Open я играл гораздо лучше. Были моменты, когда я не то чтобы зажимался — я никогда не зажимаюсь, — но, скажем так, оказывался под давлением. Новак хотел вернуться в игру, хотя я и чувствовал, что он не в оптимальной форме, порой ошибался. Это его первое поражение в сезоне. Я понимаю, насколько для него важно бить все эти рекорды. Конечно, он хотел большего, намеревался биться до конца. Это давит на тебя, так как понимаешь, что он в состоянии творить невероятные вещи на корте. Были моменты, особенно на его подаче, когда у меня был брейк, где мне нужно было действовать лучше. На US Open мне это удавалось. Но всё же я и тут хорошо сыграл. К примеру, в розыгрыше при 30:30 в последнем гейме — да, мне немного повезло. Когда чувствуешь уверенность, иногда делаешь такие удары. Да, надеюсь, что завтра я буду ещё больше «в зоне».

— Как думаешь, ты лучше Андрея контролируешь эмоции?

— Если вести речь обо всей карьере, даже с учётом того, что порой у меня действительно бывали проблемы, — мне кажется, что я чуть более собран. Вот чего ему не хватает. Он порой не то чтобы нервничает, но излишне стрессует. Но в отдельно взятом матче это ничего не значит. Я играл с ним в Турине. Если не ошибаюсь, он разбил руку в кровь, так как бил ракетку. Но он потрясающе провёл последние два розыгрыша и выиграл матч. В долгосрочной перспективе — да, возможно, лучше. Но завтра это будет значить не так уж много.

Даниил Медведев Фото: Francois Nel/Getty Images

— Вы с ним даёте советы друг другу?

— Мы поддерживаем близкие отношения, но мы конкуренты. Может, он в состоянии сделать это. Я — нет. Мы можем поговорить как друзья, поддержать друг друга. Но дать ему совет непросто, завтра у нас с ним финал. Если бы я дал ему совет пару недель назад, то переживал бы завтра, что он им воспользуется. Я нацелен на борьбу. Я могу с кем-то дружить, и в туре это знают, но давать советы — это всё-таки слишком.

— Ты так далеко стоял на приёме — не боишься столкнуться с линейными судьями?

— Да, это непросто, но мне кажется, что в моём случае это работает. Иначе я бы что-то изменил. Сегодня был случай, когда я думал, что он подаст и выйдет к сетке. И я немного приблизился. Я в состоянии находиться ближе на приёме. К примеру, в Дохе там стояли камеры, так что приходилось становиться ближе. Мне удавалось хорошо принимать. Но мне действительно нравится стоять подальше. Порой я боюсь, что попаду в болбоя или в судью на вышке. Так что перед приёмом я осматриваюсь и становлюсь как можно глубже, но так, чтобы избежать неприятностей. Вот почему на кортах с камерами мне порой приходится непросто. На тренировках сложно это отработать. И даже на турнирах, так как на тренировочных кортах не так много места сзади, как на центральных. Но я стараюсь становиться как можно дальше.

— Заметил, что Андрей стал лучше подавать?

— Да, он уже два года здорово подаёт. Сейчас 2023-й — в 2020-м он подавал хуже, процент был хуже, больше двойных ошибок, вторая подача была медленнее. Теперь он здорово подаёт, у него много эйсов. Помню, как в Турине, на очень быстром покрытии — сомневаюсь, что мне удалось сделать брейк. Может, всего один. Было очень непросто принять его подачу. Конечно, это его сильная сторона. Завтра мне надо над этим поработать, не давать ему доминировать в розыгрышах.

— Практикуешь ли ментальную подготовку?

— Да, работаю над ментальностью. В прошлом году у меня не было ментального тренера. Но я здорово поработал над этим со своим тренером по теннису. Сейчас у меня снова есть ментальный тренер. Но хотя я и знаю, что это помогает многим — дыхание, йога, растяжки, все эти вещи, — я не сильно углубляюсь в это. Я не всегда могу делать всё на 110%. Ем сладости. Порой поздно ложусь, играя в PlayStation. Могу что-то выпить на уик-энде с друзьями. Частично поэтому я пока не погружаюсь во всё это. Но, конечно, на более поздних стадиях карьеры стану уделять этому больше внимания.

Финал турнира ATP-500 в Дубае Даниил Медведев — Андрей Рублёв состоится в субботу, 4 марта, и начнётся не ранее 18:00 мск. Следите за нашей текстовой трансляцией.