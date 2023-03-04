Даниил Медведев vs Андрей Рублёв. Кто победит в русском финале Дубая? LIVE!

Впервые за 15 лет титул на турнире ATP разыграют два наших парня. Кто завоюет главный трофей ОАЭ? Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию решающего дня турнира ATP-500 в Дубае. В субботу за титул в финале поборются действующий чемпион соревнований Андрей Рублёв и самый титулованный россиянин в современном теннисе Даниил Медведев. Это будет первый российский финал среди поколения наших спортсменов. Последний раз два представителя России играли в мужском финале 15 лет назад, а всего это будет шестой российский финал в истории ATP. В профессиональном туре Медведев и Рублёв играли шесть раз. Первые четыре встречи выиграл Даниил, но две последние остались за Андреем – в полуфинале Цинциннати-2021 и на Итоговом чемпионате ATP – 2022. Как будет на этот раз – узнаете в нашем онлайне!