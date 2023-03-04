Даниил Медведев vs Андрей Рублёв. Кто победит в русском финале Дубая? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию решающего дня турнира ATP-500 в Дубае. В субботу за титул в финале поборются действующий чемпион соревнований Андрей Рублёв и самый титулованный россиянин в современном теннисе Даниил Медведев. Это будет первый российский финал среди поколения наших спортсменов. Последний раз два представителя России играли в мужском финале 15 лет назад, а всего это будет шестой российский финал в истории ATP. В профессиональном туре Медведев и Рублёв играли шесть раз. Первые четыре встречи выиграл Даниил, но две последние остались за Андреем – в полуфинале Цинциннати-2021 и на Итоговом чемпионате ATP – 2022. Как будет на этот раз – узнаете в нашем онлайне!
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Так выглядит список чемпионов Дубая за все годы. Андрей Рублёв является действующим победителем. А кто победит сегодня?
1993 Новачек
1994 Густафссон
1995 У.Феррейра
1996 Иванишевич
1997 Мустер
1998 Корретха
1999 Гольмар
2000 Кифер
2001 Ферреро
2002 Санторо
2003-2005, 2007, 2012, 2014, 2015, 2019 Федерер
2006 Надаль
2008 Роддик
2009-2011, 2013, 2020 Джокович
2016 Вавринка
2017 Маррей
2018 Баутиста-Агут
2021 Карацев
2022 Рублёв
Это будет 6-й в истории финал турнира ATP, в котором за главный приз сражаются два российских теннисиста. Последний раз такое было 15 лет назад на Кубке Кремля.
Начнём с расписания дня. Российский финал — главное событие теннисной недели.
18:00 мск. Медведев — Рублёв
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