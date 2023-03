Джоковича всё-таки не пустят на «Мастерсы»? Сенаторы США уже и к президенту обратились!

Сага с Новаком Джоковичем и его желанием прилететь в США, чтобы сыграть на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, близка к завершению. Напомним, серб, не желающий прививаться от коронавируса, испросил специального разрешения на въезд в страну. «Какие будут планы после этого, пока не знаю. Всё будет зависеть от ситуации с Америкой. Я всё ещё жду ответа. Мне хотелось бы… Я готовлюсь выступить там. Но посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие две недели. Процесс идёт — это всё, что я знаю. Я не контролирую эти вещи. Мне хочется сыграть. Меня поддерживают директора турниров в Индиан-Уэллсе и в Майами. Они хотят этого, я хочу этого. Надеюсь, третья сторона даст положительный ответ», — говорил Джокович на пресс-конференции в Белграде перед вылетом на турнир в Дубай.

Всё дело в том, что непривитые иностранцы не могут посещать США до 11 мая, а Индиан-Уэллс и Майами запланированы на март. Первый турнир начнётся уже на следующей неделе. Официально ещё никто не объявлял, что Джоковичу отказали в разрешении на въезд в США, однако, похоже, всё к тому идёт.

Сенаторы Республиканской партии Флориды Рик Скотт и Марко Рубио сообщили, что Джокович получил от правительства США отказ на просьбу предоставить ему право на въезд в страну без прививки от коронавируса. И обратились в открытом письме к президенту США Джо Байдену, представляющему Демократическую партию.

«Данный отказ кажется нелогичным и несовместимым с вашей собственной линией. Отсутствие риска для здоровья населения наряду с явной пользой от его участия в событии, которое станет важным двигателем для нашей местной экономики, должно упростить принятие решения и послужить прецедентом для других в его положении», — написали сенаторы. Скотт пошёл ещё дальше и выступил в «Твиттере», вновь обратившись к Байдену: «Джо Байден обязан СЕЙЧАС ЖЕ это исправить, дать исключение и позволить Джоковичу выступить в Штатах».

Президент США Джо Байден Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Какое бы решение в итоге ни было принято, времени осталось совсем немного. Официальное объявление в любом случае должно последовать в ближайшие дни. Индиан-Уэллс начнётся 8 марта, а ведь теннисистам по прилёте в Калифорнию ещё нужно адаптироваться к условиям, другому часовому поясу и т. п.

Кстати, американская теннисная федерация и US Open выразили поддержку Джоковичу. «Новак Джокович — один из величайших чемпионов, которых когда-либо видел наш спорт. USTA и US Open надеются, что Новаку удастся добиться успеха в своём прошении о въезде в страну и что болельщики смогут увидеть его снова в Индиан-Уэллсе и в Майами», — отмечается в заявлении, выложенном в «твиттере» US Open. Да и Томми Хаас, директор «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, также встал на защиту серба. «Мы хотим, чтобы лучший теннисист в мире был здесь. Он пишет мне, что хочет быть здесь. Так что, конечно, думаешь: «Ладно, давайте попробуем сделать так, чтобы это произошло. Как сделать так, чтобы это стало реальностью?» Но, увы, это не в наших руках. И это обидно», — приводит слова Хааса New York Times.

Интересно, что сам Джокович подчеркнул, что не будет ждать результатов жеребьёвки и только потом сниматься с турнира, если ему запретят въезд в США. Почему? А чтобы не вносить дисбаланс в сетку. «Посмотрим, какое будет решение, и тогда я решу, что буду делать. Я не буду ждать жеребьёвку, пока не узнаю, смогу ли участвовать. Каким бы ни было решение, оно будет озвучено до жеребьёвки», — говорил серб на одной из пресс-конференций в ходе турнира в Дубае.

Также Джокович рассказал, чем будет заниматься, если ему не позволят сыграть на американских «Мастерсах». «Не знаю, что будет дальше. По-прежнему жду новостей из Америки. Если для меня Америки не будет, думаю, я буду играть на грунте. Возможно, следующим турниром для меня станет Монте-Карло. Если так, то буду отдыхать и готовиться. Грунт — самое требовательное покрытие. К нему нужно готовиться дольше, чем к турнирам на других покрытиях», — сказал он на пресс-конференции после поражения от Даниила Медведева в полуфинале Дубая.

Напомним, из-за всей этой ситуации Джокович уже полтора года не играл на крупных турнирах в США. Его последний матч в стране — финал US Open 2021 года, где он в трёх сетах проиграл Даниилу Медведеву. В 2023 году, впрочем, власти США уже не помешают Новаку сыграть на турнире, который он трижды выигрывал в прежние годы.