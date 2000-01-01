«Счастье, которое греет изнутри». Новые приключения Весниной в ожидании второго ребёнка

Веснина ждёт второго ребёнка
Елена объявила об очередном пополнении в семье. Теперь её чат с известными теннисными мамами оживёт, а Шарапова задумается о подарке?
Весна ещё не успела вступить в полную силу, как Елена Веснина дала всем заряд хорошего настроения. Олимпийская чемпионка 2016 года сообщила радостную новость: она станет мамой второй раз.
«Счастье, которое греет изнутри. Скоро буду мамой двоих», — написала она в социальных сетях, выложив видео с округлившимся животиком.
Спортсменке тут же стали приходить поздравления от друзей и коллег. Арина Соболенко и Каролина Возняцки порадовались за Елену.
Другие теннисисты, среди которых были Новак Джокович, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, также выразили своё восхищение российской теннисисткой.
Несмотря на обстоятельства, она ещё не завершала карьеру официально. В 2021 году Елена сыграла свой последний матч на Олимпиаде в Токио, где взяла серебряную медаль в миксте вместе с Асланом Карацевым.
На том же турнире спортсменка вместе с Вероникой Кудерметовой была в шаге от бронзовой медали в парном разряде, но россиянки проиграли матч за третье место с матчболов.
По признанию Весниной, вернуться в большой спорт после рождения одного ребёнка можно. А что будет после появления на свет второго малыша, Елена пока не говорит.
В 2018 году спортсменка впервые стала мамой — у неё родилась чудесная дочь Лиза. Елена рассказывала, что девочка растёт активной, так что немудрено, если когда-нибудь она возьмёт в руки ракетку.
Теннисистка называла дочь своим «главным призом», а теперь у неё будет их два.
«Можете спросить у других беременных — мы как шпионы. Ты стараешься прятать округлившийся живот как можно дольше. Но когда уже не получается, то поднимаешь руки со словами: «Ладно, я выхожу из тени», — говорила Елена в 2018-м.
Наверняка чат Весниной с другими известными теннисными мамами теперь оживёт. Пять лет назад в клубе состояли Анна Чакветадзе, Ярослава Шведова и Надежда Петрова. Они делились секретами материнства и поддерживали друг друга.
А Мария Шарапова делала приятные подарки Елене и её дочери. Например, однажды она прислала Лизе плюшевую овечку. Что же подарит пятикратная чемпиона «Шлемов» новорождённому?
«Счастье, которое греет изнутри». Новые приключения Весниной в ожидании второго ребёнка
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