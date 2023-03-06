Грачёва проиграла битву нервов украинке. В финале Остина девушки сделали 13 брейков

За неделю до старта связки двух «тысячников» в Индиан-Уэллсе и Майами в женском туре прошли два турнира WTA-250 в Северной Америке – Монтеррей (Мексика) и Остин (Техас, США). Наибольшее представительство россиянок было в Остине. В основную сетку по рейтингу попали четыре наши девушки – Анастасия Потапова (третий номер посева), Анна Калинская, Варвара Грачёва и Анна Блинкова. После серии снятий в числе участниц как лаки-лузер оказалась также и Эрика Андреева.

Первый круг успешно преодолели все пять россиянок. Во втором раунде в трёхсетовых битвах Андреева проиграла немке Фридзам, Потапова – американке Волынец, а Блинкова – Грачёвой. Причём в матче с Потаповой произошла настоящая драма – Анастасия вела в третьем сете – 5:0, имела матчбол, но позволила сопернице взять семь геймов подряд. Что произошло в этом поединке, похоже, наша теннисистка сама не поняла. В четвертьфинале сошла с дистанции и Анна Калинская, которая вела у финалистки Australian Open – 2022 Даниэль Коллинз 1:0 по сетам, но позволила американке добиться победы в трёх партиях.

А вот Варвара Грачёва успешно прошла по сетке до своего первого в карьере финала. В первом круге россиянка в трёхсетовом противостоянии выбила из сетки лидера посева Магду Линетт из Польши. Напомним, Магда совсем недавно была полуфиналисткой Australian Open. Дальше Варвара преуспела в российской битве с Блинковой. В четвертьфинале Грачёва расправилась в двух сетах с чемпионкой US Open – 2017 Слоан Стивенс. А в полуфинале Варвара справилась снова в трёх партиях с той самой Волынец, которая добилась фантастической победы с 0:5 над Потаповой.

22-летняя Грачёва сейчас занимает 88-е место в рейтинге WTA, а благодаря выходу в финал Остина она поднимется на 66-е. Это близко к личному рекорду россиянки – 59-му месту, на котором она была в июле 2022 года. Варвара родилась в подмосковном Жуковском. В теннис её привела мама – Наталья Казакова – профессиональный тренер. Она же работала с дочкой до 14 лет. Потом Варвара занималась в Германии, Франции, успела поработать с разными специалистами. «У меня хороший удар справа и короткий кросс, слева — длинная линия, особо больше выдающихся ударов нет. Люблю играть на задней линии», — рассказывала о себе теннисистка.

Варвара Грачёва Фото: Getty Images

В финале Грачёвой в соперницы досталась 20-летняя украинка Марта Костюк, которая до этого тоже ни разу не играла в финалах WTA. Марта была заметна ещё на юниорском уровне, выиграла Australian Open – 2017 среди девушек. Сейчас Костюк является 52-й ракеткой мира, но благодаря успешному выступлению в Остине улучшит свой личный рекорд – приблизится к топ-40. После победы над Коллинз в полуфинале Марта сказала на корте: «До этого матча я проиграла в четырёх полуфиналах. Не буду скрывать, я нервничала перед игрой – не знала, каким получится этот матч. Коллинз раньше была в первой десятке рейтинга, играла в финале ТБШ, у неё много достижений. Я не ожидала лёгкого матча. Понятно, что сейчас я очень и очень счастлива».

Марта Костюк Фото: Getty Images

Первый сет превратился в битву нервов. Это был типичный женский теннис, когда спортсменкам выиграть чужую подачу удобнее, чем свою. Как только брейк пошёл за брейком, стало ясно, что успех в партии придёт к той теннисистке, которая сумеет взять свой гейм. Ей оказалась Костюк, которая при счёте 3:2 взяла свою подачу – 4:2, после чего девушки снова брали только чужие геймы – 6:3 за 47 минут. В этой партии было восемь брейков и восемь двойных ошибок – пять у Костюк и три у Грачёвой. В начале второго сета Варвара впервые тоже взяла свою подачу – 1:1. Следом снова произошёл обмен брейками, из которого уже первой выбралась Грачёва – 4:2. А вот при счёте 5:4 во время подачи на сет россиянка опять занервничала, упустила сетбол и позволила Костюк сравнять счёт – 5:5. В следующем гейме украинка позабавила публику, начав последний розыгрыш подачей с руки – 6:5. Ну а затем украинка дожала соперницу, добившись 13-го брейка за весь матч (восемь у Костюк и пять у Грачёвой) – 6:3, 7:5 за 1 час 32 минуты.

Вот так Марта Костюк выиграла свой первый титул WTA, после этого турнира она впервые попадёт в топ-40 рейтинга WTA. За победу она получила 280 очков и $ 34 228 призовых. А Варвара Грачёва в дебютном финале не смогла добиться успеха. Тем не менее это уже четвёртый выход в решающий матч российских теннисисток в сезоне-2023. Потапова выиграла титул в Линце, а Касаткина и Самсонова проиграли одной и той же теннисистке – Бенчич – в Аделаиде и Абу-Даби. Теперь оба тура – мужской и женский – переезжают в калифорнийский Индиан-Уэллс, где пройдёт двухнедельный «Мастерс».