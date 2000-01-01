«Можешь дать ему по физиономии». Как Шамиль Тарпищев помог России взять 1-й Кубок Дэвиса

Как Тарпищев помог России взять первый Кубок Дэвиса
В день 75-летнего юбилея президента ФТР вспоминаем великую победу национальной команды на Кубке Дэвиса — 2002.
В 2002 году сборная России в третий раз в истории вышла в финал Кубка Дэвиса. Соперниками наших теннисистов стали французы, причём матчи проходили в Париже.
После первых четырёх встреч был зафиксирован паритет: 2-2. Всё решалось в пятой игре, в которой Михаил Южный сражался с Полем-Анри Матьё.
Тонкий психолог
Первые два сета Южный проиграл. И дальнейшая победа не была бы возможной, если бы не тонкая психологическая работа в исполнении Тарпищева.
«Когда Южный начал матч, — вспоминал капитан сборной в книге «Первый сет», — я в середине первой партии спросил: «Миша, ты меня слышишь?» Он: «Слышу». «Ты видишь зрителей, мяч?» Он: «Вижу».
Я: «Ты должен видеть только мяч. Твоя задача — не обращать внимания ни на что, сконцентрируйся на мяче. Как только начнёшь играть с мячом, забудешь всё. Иначе игра не придёт».
Встряхнуть Южного удалось не сразу. «Отправил его в туалет. А Андрея, его родного брата и спарринга, послал следом: «Можешь дать ему по физиономии, но приведи его в чувство, встряхни его», — писал Тарпищев.
Перелом
Южный взял третий сет, а затем и четвёртый. Слово Тарпищеву: «У Матьё лёгкие судороги. Дилемма: сказать Мише или нет? Решил — нет. Сказать — заставить осторожничать. Раз он уже сконцентрировался на мяче, пусть всё идёт как идёт».
«Был момент в четвёртом сете, Миша при ударе слева стал ошибаться. Я обратил его внимание на технику удара. Заставлял думать не о главных, но конкретных вещах. Они вынуждали его мобилизоваться, не смотреть на счёт».
В итоге Южный взял и пятую партию, выиграв матч — 3:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4. Так сборная России впервые завоевала Кубок Дэвиса.
Впоследствии российские теннисисты ещё дважды брали этот трофей. А наши девушки пять раз выигрывали Кубок Федерации, ныне Кубок Билли Джин Кинг. И всё это — под чутким руководством Тарпищева. Поздравления юбиляру!
«Можешь дать ему по физиономии». Как Шамиль Тарпищев помог России взять 1-й Кубок Дэвиса
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