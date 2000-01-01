«Можешь дать ему по физиономии». Как Шамиль Тарпищев помог России взять 1-й Кубок Дэвиса

Перелом

Южный взял третий сет, а затем и четвёртый. Слово Тарпищеву: «У Матьё лёгкие судороги. Дилемма: сказать Мише или нет? Решил — нет. Сказать — заставить осторожничать. Раз он уже сконцентрировался на мяче, пусть всё идёт как идёт».