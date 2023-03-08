Лучшие чемпионки Индиан-Уэллса и Майами! Выбираем сильнейших теннисисток — рейтинг

В марте в США пройдут сразу два турнира категории WTA-1000. Сперва теннисистки выступят в Индиан-Уэллсе — соревнования начнутся уже на этой неделе, — а затем переедут в Майами. В XXI веке чемпионские трофеи здесь поднимали 23 теннисистки: некоторые — по разу, другие, в том числе и Мария Шарапова, — неоднократно. Кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионки распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Мария Шарапова (Россия) — Индиан-Уэллс-2006, 2013
До финала-2006 уже было ясно, что титул уедет в Россию, так как в нём встречались Мария Шарапова и Елена Дементьева. Шарапова победила за явным преимуществом — 6:1, 6:2. А в финале-2013 Мария легко расправилась с Каролиной Возняцки — 6:2, 6:2. Мария — единственная теннисистка, выигравшая два титула в Индиан-Уэллсе, не отдав ни сета.
Виктория Азаренко (Беларусь) — Индиан-Уэллс-2012, 2016, Майами-2009, 2011, 2016
Белоруска — настоящая королева этих американских турниров. В 2016 году ей и вовсе удался настоящий «Солнечный дубль». В решающих матчах Азаренко по два раза побеждала Марию Шарапову и Серену Уильямс (!) и однажды — Светлану Кузнецову.
Вера Звонарёва (Россия) — Индиан-Уэллс-2009
Звонарёва, четвёртый номер посева Индиан-Уэллса-2009, блестяще прошла по сетке, не отдав соперницам ни сета. В четвертьфинале она обыграла Каролину Возняцки, в полуфинале — Викторию Азаренко, а в финале — Ану Иванович.
Светлана Кузнецова (Россия) — Майами-2006
В финале российское дерби Кузнецовой с Марией Шараповой закончилось в пользу Светланы — 6:4, 6:3. Причём в полуфинале Кузнецова (12) оказалась сильнее Амели Моресмо, первого номера посева.
Елена Веснина (Россия) — Индиан-Уэллс-2017
Российские болельщики могли праздновать уже до финала, поскольку в нём встречались Елена Веснина и Светлана Кузнецова. Весниной довольно неожиданно удалось одержать волевую победу над соотечественницей — 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.
Ана Иванович (Сербия) — Индиан-Уэллс-2008
Сезон-2008 — лучший в карьере сербской теннисистки. В тот год Иванович выиграла «Ролан Гаррос» и стала первой ракеткой мира. А до этого победила в Индиан-Уэллсе, обыграв в финале Светлану Кузнецову.
Ким Клейстерс (Бельгия) — Индиан-Уэллс-2003, 2005, Майами-2005, 2010
Титулы Клейстерс в Индиан-Уэллсе имеют особую ценность — хотя бы по той причине, что в финале в обоих случаях она обыгрывала любимицу местной публики Линдсей Дэвенпорт. В 2005-м бельгийке, как видим, удался полноценный «Солнечный дубль» — в финале в Майами оказалась повержена Мария Шарапова. А в финале-2010 Клейстерс разгромила Винус Уильямс — 6:2, 6:1.
Каролина Возняцки (Дания) — Индиан-Уэллс-2011
Возняцки доказала, что не зря получила первый номер посева в Индиан-Уэллсе-2011. В полуфинале датчанка разгромила Марию Шарапову (6:1, 6:2), а в финале в трёх сетах сломила сопротивление Марион Бартоли.
Симона Халеп (Румыния) — Индиан-Уэллс-2015
Трудно сказать, смогла бы Халеп победить, если бы Серена Уильямс не снялась перед полуфиналом. А так румынка отдохнула перед решающим матчем — и одержала волевую победу над Еленой Янкович: 2:6, 7:5, 6:4.
Паула Бадоса (Испания) — Индиан-Уэллс-2021
На том турнире случился крах фаворитов. До четвертьфинала не добралась ни одна представительница топ-8 посева! В мясорубке выжила Бадоса (21), в финале обыгравшая Викторию Азаренко (27).
Эшли Барти (Австралия) — Майами-2019, 2021
Австралийка, которая в прошлом году неожиданно закончила карьеру, когда ей было всего 25 лет, успела дважды отпраздновать успех в Майами. В первом финале она победила Каролину Плишкову, а потом — Бьянку Андрееску, которая не смогла закончить матч из-за травмы.
Серена Уильямс (США) — Индиан-Уэллс-2001, Майами-2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015
Легендарная американка, без преувеличения, покорила все вершины в теннисе. Свой первый турнир «Солнечного дубля» она выиграла ещё в XX веке! В 1999 году Уильямс-младшая победила в Индиан-Уэллсе. Затем она ещё раз выиграла этот турнир, а в Майами первенствовала целых восемь раз.
Жюстин Энен (Бельгия) — Индиан-Уэллс-2004
Семикратная чемпионка ТБШ лишь однажды победила в Индиан-Уэллсе. Зато как: в четвертьфинале она обыграла Светлану Кузнецову, в полуфинале разгромила Анастасию Мыскину (6:1, 6:1), а в финале оказалась сильнее Линдсей Дэвенпорт.
Винус Уильямс (США) — Майами-2001
Уильямс-старшая трижды побеждала в Майами, причём дважды — ещё в XX веке, в 1998 и 1999 годах. В финале-2001 она одержала волевую победу над Дженнифер Каприати.
Агнешка Радваньска (Польша) — Майами-2012
Полька, посеянная в Майами-2012 под пятым номером, на одном дыхании провела до турнир, не отдав соперницам ни сета. В финале Радваньска победила Марию Шарапову (2) — 7:5, 6:4.
Даниэла Гантухова (Словакия) — Индиан-Уэллс-2002, 2007
Эффектная словачка и первой ракеткой мира не была, и «Шлемов» не брала. Зато в Индиан-Уэллсе дважды оказалась сильнее всех. В финале-2002 Гантухова обыграла Мартину Хингис, а в 2007-м оказалась сильнее Светланы Кузнецовой. Оба раза был зафиксирован одинаковый счёт — 6:3, 6:4.
Флавия Пеннетта (Италия) — Индиан-Уэллс-2014
Чемпионка US Open — 2015 смогла преподнести сенсацию в Индиан-Уэллсе годом ранее. Пеннетта, 20-й номер посева, в полуфинале прошла китаянку Ли На (1), а в финале разгромила Агнешку Радваньску (2) — 6:2, 6:1.
Бьянка Андрееску (Канада) — Индиан-Уэллс-2019
Чемпионка US Open — 2019 получила уайлд-кард на Индиан-Уэллс — и выиграла его! Особенно впечатляюще она выступила в четвертьфинале, отдав лишь один гейм Гарбинье Мугурусе. А в финале Андрееску в трёх сетах обыграла Анжелику Кербер.
Йоханна Конта (Британия) — Майами-2017
Британка неожиданно смогла завоевать титул, имея 10-й номер посева. Впрочем, на турнире она не встречалась с представительницами топ-2. В четвертьфинале Конта одержала волевую победу над Симоной Халеп (3), а затем уверенно обыграла Винус Уильямс и Каролину Возняцки.
Слоан Стивенс (США) — Майами-2018
Чемпионка US Open — 2017 полгода спустя добилась ещё одного крупного успеха, победив в Майами. В четвертьфинале она разгромила Анжелику Кербер (6:1, 6:2), в полуфинале одержала волевую победу над Викторией Азаренко, а в финале одолела Елену Остапенко — 7:6 (7:5), 6:1.
Елена Янкович (Сербия) — Индиан-Уэллс-2010
Елена Янкович представляет собой редкий пример спортсменки, которая была первой ракеткой мира, но ни разу не выигрывала ТБШ. В финале сербка, посеянная под шестым номером, в двух сетах обыграла Каролину Возняцки (2).
Наоми Осака (Япония) — Индиан-Уэллс-2018
Тот турнир закончился сенсацией. Осака, которая даже не была посеяна, катком прошлась по сетке, проиграв лишь один сет за семь матчей. Список побед Наоми на том турнире впечатляет: Мария Шарапова, Агнешка Радваньска, Симона Халеп… И Дарья Касаткина в финале!
Ига Свёнтек (Польша) — Индиан-Уэллс-2022, Майами-2022
21-летняя полька лишь недавно ворвалась в мировую элиту. Но у неё уже есть «Солнечный дубль»! Год назад Свёнтек в финале Индиан-Уэллса обыграла Марию Саккари, а в Майами — Наоми Осаку.
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