Лучшие чемпионки Индиан-Уэллса и Майами! Выбираем сильнейших теннисисток — рейтинг

Собрали всех спортсменок, побеждавших на турнирах Солнечного дубля в XXI веке. Кто из них должен быть выше?

В марте в США пройдут сразу два турнира категории WTA-1000. Сперва теннисистки выступят в Индиан-Уэллсе — соревнования начнутся уже на этой неделе, — а затем переедут в Майами. В XXI веке чемпионские трофеи здесь поднимали 23 теннисистки: некоторые — по разу, другие, в том числе и Мария Шарапова, — неоднократно. Кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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