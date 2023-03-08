Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Интервью с главным тренером Даниила Медведева Жилем Сервара: прогресс после провала на Australian Open и шансах в США

«Он как метеорит, но долго это продлится?» Откровения тренера Медведева после трёх побед
София Колодкина
Интервью с главным тренером Даниила Медведева
Аудио-версия:
Комментарии
В интервью Жиль Сервара рассказал о камбэке россиянина после неудачного старта сезона.

Когда Даниил Медведев уехал из Австралии, проиграв американцу Себастьяну Корде в третьем круге, у россиянина начался кризис. Будучи первой ракеткой мира и выиграв «Шлем», он считал, что играет плохо, даже когда его тренер Жиль Сервара говорил обратное. Тандем пытался вернуть Медведева на прежний уровень. О секретах камбэка в интервью Tennis Majors рассказал сам Жиль Сервара. Он объяснил, что творилось в голове у россиянина после вылета из десятки, как француз помог преодолеть это и что ждёт Медведева в ближайшие месяцы, в том числе на Индиан-Уэллс и Майами. Наш перевод.

«После Австралии его уверенность пропала»

— Даниил возвращается из Австралии после поражения в третьем круге и выбывает из топ-10. Затем он выигрывает три турнира. Что случилось?
— Когда мы вернулись из Австралии, предстояли две очень сложные недели тренировок, потому что у него пропала уверенность. Он не побеждает, ему нехорошо, он ничего не чувствует, но с этим нужно смириться. В этом прелесть работы, особенно когда ты трудишься в тылу, ведь в течение этих двух недель ты должен ориентироваться в очень неопределённых обстоятельствах. У такого игрока, как Даниил, есть свои убеждения, свой подход к анализу и управлению ситуациями. Вернувшись из Австралии, мы были не в лучшей форме, нам приходилось с этим справляться.

Даниил Медведев и Жиль Сервара в Дубае

Даниил Медведев и Жиль Сервара в Дубае

Фото: Asanka Ratnayake/Getty Images

Три дня до Роттердама особенные. Даниил сомневался: всё вокруг — это объяснения того, почему он плохо играет. Я же стараюсь сопровождать его, реагировать, чтобы показать ему, что то, что он говорит, не соответствует действительности. Потому что думаю, что он играет хорошо. И это работает — каждый раз на тренировках, когда я вмешиваюсь, это даёт положительный эффект.

Но он сам пытается убедить себя, что играет плохо. А я, наоборот, считаю, что он играет хорошо. Я воспринимаю это как игру, в которой он пытается объяснить, почему он играет не очень, а я должен показать ему, что всё нормально и что он на уровне. Иногда это напрягает, но я вмешиваюсь, чтобы попытаться уберечь его от того, к чему он движется.

За день до первого матча в Роттердаме перед тренировкой с Бенжаменом Бонзи я сказал ему: «Наше общение на площадке за последние несколько дней было весьма позитивным. Но в матче обойдёмся без него — я не буду вмешиваться. Тебе придётся найти ресурсы самостоятельно. Я вообще не буду с тобой разговаривать. Но чтобы не оставлять тебя ни с чем, я написал записку. Можешь ей воспользоваться, когда она понадобится. Я записал разные вещи — что я чувствую и воспринимаю в данный момент. Они могут тебе помочь». И я положил конверт — «Даниил, Роттердам-2023» — в его сумку. Он открыл записку. Тогда же Даниил проиграл единственный сет за всю неделю на турнире.

«Не сравниваю с US Open, просто наслаждаюсь моментом». Интервью с Медведевым из Дубая «Не сравниваю с US Open, просто наслаждаюсь моментом». Интервью с Медведевым из Дубая

Первый матч с Алехандро Давидович-Фокиной… Во время и после происходит много вещей, о которых я не могу рассказать подробно. Они связаны с интимностью жизни команды. Но после этого — и в этом Даниил замечателен и часто невероятен — в нём что-то зажглось.

— Значит, переломным стал тот матч с Алехандро?
— Это целый путь. Потому что, как я часто говорю о Данииле, когда он ворчит и ищет оправдания, он в основном ищет способ добраться до цели. Помню тренировку с Феликсом Оже-Альяссимом за два дня до этого, мы на центральной площадке. И то, что происходит, нереально. Он ищет причины, почему он не может победить. А я просто стою как льдина — нарочно не отвечаю. Я знаю, что он бросает мне вызов. А со мной всё хорошо, мои ожидания растут, так что я могу дать ему в нужный момент ту поддержку, на какую он может рассчитывать.

Я знаю его и чувствую, что это проникает в него изнутри. Знаю, что в конечном итоге он что-нибудь с этим сделает — у него есть эта удивительная способность. Когда он на нужной волне, все победы — это только его заслуга. Вопрос в том, как долго это будет продолжаться. Прямо сейчас он как метеорит, который загорается и продолжает двигаться по своей траектории. Мы должны убедиться, что это продлится как можно дольше. Нам нужно сделать так, чтобы этот настрой был с ним и здесь, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Если бы «Ролан Гаррос» состоялся сейчас, мы бы его выиграли (смеётся). Это не под запись, скорее, образное выражение.

Australian Open, судя по всему, оказался довольно тяжёлым турниром. До этого Даниил говорил нам то же, что и вы: что играет хорошо и что ему не хватает одной детали.
— Мы отлично подготовились. Так что в Австралии он был уверен в качестве игры — всё об этом нам говорило. В полуфинале Аделаиды он столкнулся с лучшим игроком мира Новаком Джоковичем, так что стыдиться было нечего. Затем он проиграл не тому парню на тот момент — Себастьяну Корде.

Себастьян Корда и Даниил Медведев на АО-2023

Себастьян Корда и Даниил Медведев на АО-2023

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Тот матч помог нам кое-что проанализировать. Но после Австралии я всё ещё был убеждён, что у него отличный уровень, что он может пройти очень далеко по турниру и что мы не должны подвергать сомнению миллиард вещей на тренировках. Но да, когда он вернулся из Австралии, его уверенность пропала. Это сложно: когда вы чувствуете, что чего-то не хватает, всё кажется проблемой. Но вы должны пройти через это.

«У всех великих есть способность превзойти самих себя»

— После финала в Дубае мы почувствовали, что на карту была поставлена его гордость. Разве это не было ключом? Он разобрался с этим до того момента, как конкуренты обыграли его.
— Да, возможно. Но было ли это тем, что действительно давало ощущение превосходства над остальными? Потому что у всех великих игроков есть способность превзойти самих себя. Даниил из тех, кто не любит слышать о себе плохое, если он ничего не сделал людям. У него есть такая позиция: «Я, Даниил, я тебе ничего не сделал, оставь меня в покое, дай поиграть, зачем так оскорблять?» Когда же он меняет ситуацию, то вспоминает об этом и говорит тем, кто его критиковал: «Идите к чёрту».

— Он говорит, что это изменение было в матче с Оже-Альяссимом в Роттердаме.
— Для меня это нечто другое. Давидович-Фокина — начало пути, Феликс — продолжение того, что уже было. Но Феликс входит в топ-10 игроков, и прошло много времени с тех пор, как Даниил побеждал одного из них, так что это стало важным моментом.

— Даниил говорит, что он играет плохо, а вы говорите, что хорошо. Это что-то новое или дежавю?
— Да, это напоминает мне то, как он выиграл Берси и Итоговый в 2020 году. Он проиграл в Вене (Андерсону в четвертьфинале. — Прим. «Чемпионата») и искал любую причину, которая бы объяснила, что он плохо играет, тогда как у него были невероятные моменты. Помню, я сказал ему перед турниром, что он имеет право ставить себя в тупик и думать, что играет плохо, но это было не моё мнение. У него могли быть сложные моменты, но временами он играл на очень высоком уровне, и это было не так плохо, как он себе представляет.

— Создаётся впечатление, что он играет всё лучше и лучше. Он финишировал в Дубае, не проиграв сета Джоковичу, «раздавил» Рублёва.
— Да, Даниил говорит об этом как о чём-то волшебном. Но обретение уверенности на этом этапе — это процесс, который строится каждый день. Когда вы достигаете этого уровня уверенности, это имеет накопительный эффект. Вот почему я говорю, что это может продолжаться долгое время.

«Не любил играть в пустыне, но Доха и Дубай перевернули его представления»

— Наверное, он устал. И, очевидно, ему незачем ставить высокую планку на Индиан-Уэллс и Майами?
— Да, из-за долгих поездок и разницы во времени нужно быть осторожными. Этот накопительный эффект от побед — такая эйфория и уверенность —заставляют нас оставаться бдительными — важно быть на уровне. Потому что мы знаем, что всё быстро может пойти не так, если мы будем полагаться исключительно на эту уверенность.

Даниил Медведев в игре в Дубае

Даниил Медведев в игре в Дубае

Фото: Francois Nel/Getty Images

— Он никогда не выигрывал Индиан-Уэллс и Майами, хотя специалист по харду. И не брал крупных титулов с US Open — 2021. Со стороны может показаться, что он настроен решительно на эту связку?
— У нас много надежд и ожиданий — он едет туда, чтобы победить. Это ощущение складывается уже из контекста происходящего.

— Он всегда рано проигрывал на Индиан-Уэллсе и никогда не проходил дальше четвертьфинала в Майами. Есть ли для этого объективные причины?
— Он никогда не любил играть в пустыне, но Доха и Дубай перевернули его представления. Даниил считал, что там невозможно хорошо сыграть. Это не так. Но всё будет по-другому, потому что теннис в Индиан-Уэллсе очень специфичен: покрытие, жара, холод, сухость, мячи. Майами — это что-то другое. Но нет причин, по которым он не может играть там хорошо. В прошлом именно его подход к игровым условиям снижал его уровень.

— Чтобы вернуть Даниила на прежний уровень, вам как тренеру приходилось выходить за пределы собственных возможностей или ничего не поменялось?
— Всегда делал то, что умею. Это проявляется в том, как я справляюсь с ситуациями. Пытаюсь «откалибровать», настроить себя, чтобы принять и понять, что происходит, чтобы знать, какие могу подобрать наилучшие слова для игрока. Играть и тренировать почти легко — у вас есть свои цели, вы находите способы, чтобы достичь их. Я делаю это благодаря внутреннему «я» — тому, что думаю и во что верю, даже если иногда есть вещи, которые нелегко сказать и услышать, как между Австралией и Роттердамом. Но мне кажется важным не страдать от ситуации.

— Чувствуется, что вы, возможно, раскрылись для себя больше, чем обычно.
— Да, это стало вызовом. Мне пришлось копаться глубоко в себе. И это правда, что, когда он выиграл Роттердам, я хорошо подумал о некоторых вещах, которые сделал и сказал за эти три недели до Роттердама и после первого раунда. Они заставляют меня гордиться собой.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023