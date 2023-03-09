«Главная цель — «Ролан Гаррос». Джокович надеется попасть в Майами, но готовится к грунту

После сложного и напряжённого Australian Open – 2023 со счастливым концом для Новака Джоковича и его команды тренеру серба, Горану Иванишевичу, нужны были отдых, смена обстановки и немного времени, чтобы прийти в себя. Он вместе с семьёй поехал кататься на лыжах в Австрию, а затем снова присоединился к Ноле в Дубае, где теннисист дошёл до полуфинала. Джоковича не пустили на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, но сейчас команда 35-летнего уроженца Белграда предпринимает отчаянные попытки для того, чтобы серба пустили в Майами, а в дело может вмешаться сам президент США Джон Байден. В эксклюзивном интервью известному спортивному журналисту Саше Озмо для Tennis Majors Иванишевич рассказал о сложившейся напряжённости и давлении на его подопечного в связи с травмой в Мельбурне, приёме 22-кратного чемпиона ТБШ в Австралии, возможности сыграть в Майами, предстоящем грунтовом сезоне и потенциальных битвах с Рафаэлем Надалем, о том, как проходят «свободные» дни Джоковича, о рекордах и многом другом.

«Хорошо, что это произошло в Дубае...»

– Начнём с самого актуального – турнира в Дубае. Что было хорошее, а что нет?

– Первый матч был таким себе, хотя чех Махач меня тоже удивил – я не знаю, как он занимает лишь 130-е место в мире, надеюсь, скоро он будет выше в рейтинге. Второй и третий матчи Новак провёл феноменально.

В матче с Медведевым я чувствовал, что мысленно Новак находился не в том состоянии, в котором должен был находиться, и его немного поразило всё, что происходило с ним в связи с ситуацией с США. Он отдал много очков в том матче. Когда играешь против Даниила, нужно быть терпеливым и готовым играть 300 дней, если это потребуется, а Новак был нетерпелив. В те моменты, когда он действительно играл правильно, у Медведева было несколько экстраординарных ответов. Неудивительно, что на данный момент Даниил, на мой взгляд, – второй лучший теннисист в мире после Новака. В общем, хорошо, что это произошло сейчас, чем на более крупном турнире.

– Итак, Новак знал перед матчем с Медведевым, что его не пустят в США на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе?

– К сожалению – да. У него есть сильное желание играть в США в этом году, и хорошо то, что, похоже, правило, запрещающее ему въезд в Америку, будет отменено в мае. Если это будет так, Новак сможет провести более важную часть года в Штатах: Открытый чемпионат США и турниры, которые идут перед «Шлемом» в Нью-Йорке.

«Я бы хотел, чтобы Новака пустили в Майами»

– Вы бросили идею с тем, чтобы играть Майами или …?

– Мы не сдались. Он хочет играть, и я был бы рад, если бы ему позволили – это было бы здорово и для него, и для тенниса. Если нет, то это не конец света, в прошлом году он тоже не играл. Самое главное, чтобы мы как можно скорее узнали об этом, чтобы мы могли составить план.

Хотя с точки зрения подготовки к европейскому сезону на грунтовых кортах я не уверен, что играть в Майами – лучшее решение. Это зависит от Новака, ведь он уже побеждал в Монте-Карло, ранее сыграв в Индиан-Уэллсе и Майами. Если он морально готов и находится в своём боевом режиме, как это было в Австралии, тогда возможно всё.

– Возвращаясь в Австралию, прошло уже больше месяца – как бы вы описали весь этот опыт?

– Подводя итог: когда вы думаете, что видели уже всё, то появляется что-то новое. Как я уже говорил ранее, Новак немного побаивался приёма в Австралии, но с тех пор, как мы прибыли в Аделаиду, всё было идеально. Сербская община активно поддерживала его там, как будто мы были в Белграде, но австралийская публика тоже была великолепна. Лично я чувствовал, что в этом году в Мельбурне у него была самая большая поддержка за всю историю. Не считая тех проблем с травмой, всё прошло гладко.

«Я действительно думал, что видел всё это в 2021 году…»

– Новак не тренировался в свои выходные, и он даже признался, что очень нервничал. Насколько тяжело было работать с ним на протяжении всего турнира?

– Это было нелегко, это точно. Я привык к давлению, нужно быть готовым ко всему, когда ты тренер Джоковича, но мне было жаль его. Травма случилась в Аделаиде, но обострилась после тренировки в Мельбурне, в субботу перед турниром.

Я действительно думал, что видел всё это в 2021 году, когда он выиграл Открытый чемпионат Австралии с надрывом мышц брюшной полости, но на этот раз ему удалось превзойти самого себя и не только мои ожидания, но и врачей.

Каждый день Новак лечился по пять-шесть часов, как в дни матчей, так и в выходные. Он только что в очередной раз доказал, насколько он велик, выиграв ТБШ без должной практики.

– Было много спекуляций по поводу травмы Новака. Как бы вы ответили сомневающимся – людям, утверждающим, что невозможно играть с такой травмой?

– Я не знаю, как назвать этих людей… Я видел, как некоторые игроки, которых я даже не воспринимаю всерьёз, говорили всевозможные вещи. Всё задокументировано – МРТ-снимки, заключения врача, рентгенолога и т. д. Он не хочет делать этого сейчас, но Новак сказал, что в какой-то момент он выступит с заявлением об этом публично.

В жизни возможно всё. Как я уже сказал, я тоже думал, что в 2021 году это невозможно, но он сделал это. Та же врач, с которой он консультировался в то время, сказала нам в этом году, что это невозможно и что она не видела ничего подобного в своей жизни. Некоторые люди справляются с болью лучше, некоторые хуже.

Вы, ребята, ходили на все его разминки, вы всё видели. Из семи разминок, может быть, две или три были обычными, всё остальное… Я даже не знаю, как это назвать, он просто бил по мячу без движения. В матчах вы видели, что он не гонялся за большим количеством мячей, но ему всё равно удалось выиграть титул, играя в отточенный агрессивный теннис – я не помню, чтобы когда-либо видел, чтобы он играл так агрессивно на мэйджорах.

Когда его нога почувствовала себя лучше, перед финалом он, пожалуй, провёл самый оборонительный матч из всех семи, поскольку мог лучше двигаться.

Мы не можем запретить людям говорить то одно, то другое, пусть каждый думает, что хочет, но я нахожу забавным, когда кто-то говорит: «О, он симулировал (травму) во время матча». Конечно, лучшему игроку на планете нужно симулировать травму, чтобы выиграть у игрока, который, возможно, забрал бы у него несколько геймов. Он победил бы в любом случае.

Люди всегда будут говорить о том и о сём, важно то, что Новак поднял над своей головой трофей. Что касается остальных: «Извините, ребята, что я могу сделать?»

«Наша главная цель — «Ролан Гаррос»

– Кажется, Новак неоднозначно относится ко всему этому. Иногда он хочет стать публичным, а иногда хочет сохранить всё в тайне; иногда кажется, что он уже привык к такого рода комментариям, а иногда кажется, что они влияют на него. Какова ваша точка зрения?

– Насколько я знаю, будет документальный фильм о его путешествии, травмах и обо всём остальном, так что, возможно, он опубликует всё там. В конце концов, это его дело и ничьё больше. Все по-разному относятся к травмам и комментариям в средствах массовой информации. Что я нахожу невероятным, так это то, что некоторые неизвестные игроки дают комментарии, вместо того чтобы просто молчать и радоваться, что им удалось выиграть у Новака несколько геймов.

– Как вы отпраздновали титул в Мельбурне?

– Легко, мы просто наслаждались собой. Когда с ваших плеч снимается 800-тонный груз, вы чувствуете облегчение и у вас нет сил сходить с ума.

Новак Джокович со своей командой на АО-2023 Фото: Lintao Zhang/Getty Images

– Каков план относительно грунта? Новак сказал, что хочет лучше начать эту часть сезона.

– Прежде всего, ничто не сравнимо с прошлым годом, годом, который ни один обычный человек не смог бы «пережить». После всего, что произошло в Австралии, он заболел и был прикован к постели на 10 дней в преддверии старта грунтового сезона. В Монте-Карло он едва мог дышать, в Белграде было немного лучше, а затем он начал играть лучше – в Мадриде, Риме, вплоть до четвертьфинала «Ролан Гаррос» (матч с Надалем). Честно говоря, я до сих пор не знаю, что там произошло, я всё ещё нахожу это совпадение немного странным. Новак просто морально не был готов к бою с Надалем, который был лучшим игроком и заслуживал победы.

Так что в этом году самое главное – оставаться здоровым и действительно хорошо подготовиться физически. Конечно, наша цель – «Ролан Гаррос», Ноле должен быть готов выложиться там полностью. Он может это сделать. Надаль является фаворитом на грунте до тех пор, пока он может ходить, но если Новак морально готов к этому, то он может обыграть любого.

– Кроме Надаля, кто будет самым серьёзным соперником на грунте?

– Карлос Алькарас в первую очередь. Зверев потрясающе сыграл на «Ролан Гаррос» в прошлом году, пока не получил травму. Циципас тоже относится к серьёзным соперникам, бывший финалист. Есть много парней, жаждущих успеха, которые сильно этого хотят и верят, что они могут это сделать, только до такой степени, что не видят, что не могут (смеётся). Это будет интересный грунтовый сезон, но для нас самое главное – достичь пика в Париже.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Ноле сможет продержаться ещё несколько лет…»

– Вы часто говорите, что Новак продолжает вас удивлять. Как долго, по-вашему, он будет выступать на самом высоком уровне и выигрывать титулы «Большого шлема»?

– Я уверен, что он сможет продержаться ещё несколько лет – два, три, четыре, я не могу назвать точную цифру. Его тело в идеальной форме, потому что он так тщательно заботится о нём, он всегда вносит что-то свежее в свой рацион. Я имею в виду, что он выиграл семь матчей в Мельбурне на одной ноге, играя так, как он играл. Его теннис продолжает улучшаться, и это не только моё мнение как его тренера.

Теннисные комментаторы отмечали то же самое, и, что самое главное, то же самое отмечали другие игроки. Когда они говорят, что у них не было шанса, что удары Новака были просто слишком глубокими, что они ничего не могли сделать… Эти ребята на 15 лет моложе его и всё ещё не могут справиться с Новаком, когда он морально готов. Он просто слишком силён.

Как долго он сможет продолжать в том же духе? Это зависит от его мотивации, желания, целей… Ещё несколько лет наверняка.

– Джокович и Надаль показывают какие-то нереальные цифры, и они ещё даже не завершили карьеру. Как долго, по-вашему, продержатся их рекорды?

– В карьерах игроков из «Большой тройки» было очень важно, что они подталкивали друг друга и делали друг друга лучшими игроками. Это поддерживало страсть между ними.

Если учесть травмы и всё то, через что прошли Новак и Рафа, то удивительно, на что они были способны, и это всё ещё они правят балом на мэйджорах. Трудно сказать, что их рекорды никогда не будут побиты, но я действительно не могу представить, как это может произойти… Особенно рекорд Новака по количеству недель, проведённых на вершине рейтинга ATP. Если бы кто-то в прошлом сказал нам представить эти цифры, мы бы подумали, что это какая-то шутка.

– Вы часто говорите, что с Новаком на тренировках может быть напряжённо. Можете ли вы привести нам недавний пример?

– Итак, его возвращение в Австралию было замечательным. В Дубае он тренировался с Феликсом (Оже-Альяссимом). Я имею в виду, что парень подавал со скоростью 220 км/ч в углы квадратов, даже два человека едва ли ответили бы на эти подачи, а Новак не принял лишь несколько подач, хотя угадал правильное направление.

И тогда начинается. Он спрашивает:«Почему?» и заявляет «что-то не так», но, видите ли, это интересная часть тренировок – он всегда бросает мне вызов, чтобы я что-то обнаружил, и это делает меня лучшим тренером. Иногда вам приходится говорить ему: «Хорошо, но это была подача со скоростью 220 км/ч на линии, её трудно принять». Ему трудно согласиться с этим, но хорошо, что он такой – вот почему он тот, кем он является, и в его копилке 22 ТБШ.

«Вопрос о G.O.A.T. всегда будет оставаться открытым…»

– У Джоковича когда-нибудь бывает полный выходной, когда он ничего не делает?

– Возможно, когда он отдыхает со своей семьёй. Но на турнирах и вокруг турниров… Если мы договаривались, что возьмём выходной, он всегда говорил: «О, давай просто сделаем немного этого» или «Я пойду сделаю это совсем ненадолго», так что, в конце концов, это вообще не является выходным. Мы ищем правильный баланс, но мы всё ещё не достигли стадии, на которой случится полный выходной (смеётся). Я тоже не думаю, что это произойдёт, он просто так устроен.

– Как вы думаете, каким теннис запомнит Новака через 10–15 лет после завершения его карьеры?

– Я чувствую, что вопрос о G.O.A.T. (величайшем теннисисте в истории. – Прим. «Чемпионата») всегда будет оставаться открытым, поскольку это зависит от личных предпочтений. Лично я буду помнить его как величайшего игрока всех времён и человека, который преодолел все границы дозволенного. Как будто он пришёл прямиком из того сериала «Сумеречная зона»: нереальные результаты, нереальные кадры, всё нереальное … Иногда я наблюдаю за ним и не думаю, что то, что он делает, возможно – пока я наблюдаю, как он это делает. И он не только делает это снова, но и делает это ещё лучше. Его будут помнить как великого бойца, который доказал, что всё возможно.