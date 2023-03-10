Медведев начинает поход за 4-м титулом подряд. Расписание, расклады и сетки Индиан-Уэллса

В ночь с четверга на пятницу по московскому времени в Индиан-Уэллсе завершились поединки 1-го круга у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Сеяные теннисисты всё ещё не вступили в борьбу, но зато все они узнали соперников по 2-му круг.
Итоги 2-го дня. 9 марта, четверг
В этот день свои матчи провели сразу три бывших чемпиона ТБШ, которые сейчас не попадают даже в топ-32 посева. Швейцарец Стэн Вавринка в трёх сетах преодолел сопротивление австралийца Александара Вукича и теперь сразится с сербом Миомиром Кецмановичем (26-й номер посева).
Очередную волевую победу одержал британец Энди Маррей. Он отыгрался с 0:1 по сетам в матче с Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины. Следующий соперник Маррея – испанец Пабло Карреньо-Буста (15). А вот чемпион US Open – 2020 Доминик Тим проиграл в трёх партиях французу Адриану Маннарино, хотя вёл 6:4, 4:1. Пока сезон у австрийца явно не задался – из восьми поединков с учётом Кубка Дэвиса он проиграл семь.
Вавринка (Швейцария, SR) – Вукич (Австралия, Q) – 6:4, 1:6, 6:1.
Маррей (Великобритания) – Этчеверри (Аргентина) – 6:7, 6:1, 6:4.
Шелтон (США) – Фоньини (Италия) – 6:4, 6:1.
Маннарино (Франция) – Тим (Австрия, WC) – 4:6, 6:4, 7:6.
Варвара Грачёва, на днях игравшая в финале Остина, не испытала особых проблем в первом круге Индиан-Уэллса. В матче с такой же победительницей квалификации, как и она, — бельгийкой Исалин Бонавентюр россиянка за 1 час 9 минут нанесла сопернице поражение – 6:2, 6:2. Варвара отразила оба брейк-пойнта соперницы, а сама реализовала 4 из 7. Теперь во втором круге Грачёва померится силами с хорваткой Петрой Мартич (25), с которой у неё неприятный баланс личных встреч – 0-5. Россиянка проиграла в Праге-2020, Парме-2021, на US Open-2020, Уимблдоне-2021 и US Open-2022, взяв за всё это время лишь один сет.
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Определились и соперницы двух сеяных россиянок в верхней половине сетки. Людмила Самсонова (12) сыграет с американкой Бернардой Перой, а Дарья Касаткина (8) – с немкой Татьяной Марией. Отметим и другие интересные пары второго круга: Ига Свёнтек (1) – Клэр Лю, Магда Линетт (20) – Эмма Радукану, Каролина Мухова (SR) – Виктория Азаренко (14) и Елена Рыбакина (10) – Софья Кенин (WC).
Грачёва (Россия, Q) – Бонавентюр (Бельгия, Q) – 6:2, 6:2.
Радукану (Великобритания) – Ковинич (Черногория) – 6:2, 6:3.
Мухова (Чехия, SR) – Путинцева (Казахстан) – 6:3, 4:6, 6:4.
Кенин (США, WC) – Стивенс (США) – 6:4, 6:1.
Расписание 3-го дня. Интересные матчи пятницы, 10 марта
В ночь с пятницу на субботу по московскому времени начнутся матчи второго круга в нижней половине сетки. С этого раунда вступают в борьбу сеяные, в том числе и ведущая российская тройка – Даниил Медведев (5), Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (13). Напомним, что Медведев приехал в Калифорнию после трёх побед подряд – в Роттердаме, Дохе и Дубае. Всех, конечно же, интересует, сможет ли россиянин собрать в Индиан-Уэллсе покер.
Если у вас не открывается опрос, пройти его можно по ссылке.
Матч Даниила с американцем Брэндоном Накашимой поставлен в расписании центрального корта 4-м запуском и начнётся не ранее 5:00 по московскому времени. Рублёв с чехом Иржи Легечкой встретится на «Стэдиум 3» пятым запуском – около 5:30 мск. Поединок Хачанова с немцем Отте состоится на «Стэдиум 5» четвёртым запуском – около 2:30 мск.
22:00 мск. Ивашко (Беларусь) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 28)
22:00. Шварцман (Аргентина) – Рууд (Норвегия, 3)
22:00. Ву Тун-Лин (Китайский Тайбэй) – Норри (Великобритания, 10)
23:30. Томпсон (Австралия) – Циципас (Греция, 2)
2:30. Хачанов (Россия, 13) – Отте (Германия)
5:00. Медведев (Россия, 5) – Накашима (США)
5:30. Рублёв (Россия, 6) – Легечка (Чехия)
У женщин в нижней половине сетки сыграют в этот день сразу шесть россиянок, причём две их них встретятся друг с другом – Анна Блинкова и Вероника Кудерметова. Отметим противостояния Евгении Родиной (SR) с белоруской Ариной Соболенко в 23:30.
22:00. Саснович (Беларусь) – Остапенко (Латвия, 24)
22:00. Л.Фрухвиртова (Чехия) – Калинина (Украина, 27)
22:00. Векич (Хорватия, 29) – Цуренко (Украина, Q)
22:00. Тайхман (Швейцария) – Бенчич (Швейцария, 9)
23:30. Блинкова (Россия) – Кудерметова (Россия, 11)
23:30. Родина (Россия, SR) – Соболенко (Беларусь, 2)
23:30. Крейчикова (Чехия, 16) – Ястремская (Украина, WC)
23:30. Потапова (Россия, 26) – Сиюй Ван (Китай)
1:00. Синьюй Ван (Китай) – Александрова (Россия, 18)
2:00. Саккари (Греция, 7) – Роджерс (США)
4:00. Плишкова (Чехия, 17) – Калинская (Россия)
5:00. Гауфф (США, 6) – Бушкэ (Испания, Q)
6:30. Джорджи (Италия) – Пегула (США, 3)
Индиан-Уэллс проходит с 8 по 19 марта. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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