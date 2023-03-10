«Как они могли его продлить?» Бурная реакция звёзд тенниса на продолжение сериала Netflix

Документалку от известного стримингового сервиса, в которой уже снимались Кирьос и Берреттини, ждёт 2-й сезон. Но почему не все этому рады?

7 марта теннисный мир был ошеломлён свежими новостями: в 2024 году на экранах появится второй сезон документального сериала о профессиональном теннисе «Брейк-пойнт» (Break Point). Объявление появилось в «твиттере» американской стриминговой платформы и не стало для многих неожиданностью. Активная часть фанатов сериала уже на протяжении долгого времени вела разговоры, что его ждёт продолжение, ведь все они подкреплялись происходящим вокруг проекта.

Новый сезон

Премьера «Брейк-пойнта» состоялась в январе 2022 года, а вторая часть (эпизоды 6-10) будет доступна для просмотра уже в июне. Исполнительные продюсеры Пол Мартин и Джеймс Гэй-Рис (ранее работал над сериалом Formula 1: Drive to Survive («Формула-1. Драйв выживания») продолжат руководить шоу.

«Брейк-пойнт» близко и лично знакомился с лучшими игроками в туре в течение целого 2022 года, путешествуя с ними по всему миру на всех четырёх «Шлемах», а также на турнирах ATP и WTA. Центральными героями первого сезона стали Феликс Оже-Альяссим, Маттео Берреттини, Тейлор Фритц, Танаси Коккинакис, Ник Кирьос, Каспер Рууд, Фрэнсис Тиафо и Стефанос Циципас. Из теннисисток в сериале присутствовали Паула Бадоса, Онс Жабер, Арина Соболенко, Мария Саккари, Слоан Стивенс, Ига Свёнтек и Айла Томлянович.

«Брейк-пойнт» демонстрирует страсть, выдержку и целеустрёмленность теннисистов на соревнованиях самого высокого уровня. Шоу открыло невероятное окно в наш вид спорта, и мы рады видеть, что оно возвращается и на второй сезон. Вместе с ATP Media, WTA и четырьмя мэйджорами мы рады сотрудничать с Netflix, чтобы развить успех шоу и донести захватывающие истории до зрителей по всему миру», – сказал глава ATP Андреа Гауденци.

Центральные герои второго сезона

В съёмках второго сезона теннисного сериала участвуют самая юная первая ракетка мужского рейтинга Карлос Алькарас, молодое датское дарование Хольгер Руне и прошлогодняя чемпионка Итогового турнира Каролин Гарсия. Примечательно, что француженка после недавнего финала в Лионе призналась, что согласилась на съёмки в шоу не сразу. Каролин изначально отказалась от них во время Australian Open – 2023, но вскоре поменяла решение.

«Я чувствовала, что в Мельбурне было неподходящее время для этого. Я также хотела пропустить турнир и посмотреть первый сезон. Я посмотрела его в самолете по пути домой, и меня зацепило. Многие игроки и я хотели немного рассказать, что происходит за кулисами. Было весело делать это в начале недели, это придало новую энергию», – сказала Гарсия ещё за несколько недель до официальной новости о продолжении документалки.

Хольгер, который взобрался в десятку сильнейших в конце прошлого года, также воодушевлён продолжением «Брейк-пойнта». В преддверии старта «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 19-летний датчанин опубликовал новое фото со съёмок проекта.

Хольгер Руне Фото: Из личного архива Руне

Вторая сторона шоу

При этом, как и в любом вопросе, существует обратная сторона медали. Тейлор Фритц, который участвовал в съёмках первого сезона, в недавнем подкасте Break Point: A Netflix Recap Show заявил, что теннисная документалка интересна не столько теннисистам, сколько зрителям.

«Я бы сказал, в теннисном мире это всё понимают таким образом, что проект не рассчитан на игроков, для нас это будет просто не так захватывающе. Вы знаете, так оно и есть, именно так создатели проекта намереваются, чтобы это и было. Всё направлено на привлечение новых поклонников, а не на то, чтобы радовать нас, игроков», – говорил Фритц.

Рууд – другой герой первой половины проекта, отметил, что не всё, что он хотел, было отражено на старте шоу.

«Я, честно говоря, желаю, чтобы в следующей части сезона, а также во втором сезоне, создатели задокументировали немного больше тех моментов, например, как выглядит сетка турнира и есть ли в ней какие-то забавные матчи, в которых между игроками есть история взаимоотношений. Я думаю, в первой части мы получили не слишком много из этого», – сказал Каспер.

При этом норвежец упомянул, что не решился впускать съёмочную группу в своё личное пространство, хотя она хотела больше снять именно моменты из жизни игрока вне корта.

«Я не приглашал Netflix для съёмки большого количества моих личных моментов, так как это не то, с чем чувствую себя комфортно. Я чувствую, что меня могло бы быть больше на экране, если бы я захотел, если бы позволил им прийти в мой гостиничный номер или присоединился к создателям за ужином, но для меня это была скорее попытка задокументировать теннисную сторону», – добавил Каспер.

Одним из первых, кто отреагировал на продолжение шоу, стал ещё один представитель США – великан Райлли Опелка. Самый высокорослый игрок за всю историю тенниса (рост 211 см), известный своей активностью в соцсетях, пошутил по этому поводу в одном из мессенджеров.

«Как получилось так, что «Кобра Кай» закрыли, а это продлили? Первый сезон был просто у-у-у», – написал Райлли.

Райлли Опелка Фото: Julian Finney/Getty Images

Стоит задаться вопросом, всё ли так прекрасно в нашумевшем американском сериале, как говорят о нём фанаты, создатели проекта и теннисные функционеры? Многие болельщики категорически отказываются смотреть шоу, считая его слишком нереалистичным. Другие же противники проекта объясняют нежелание следить за продолжением документалки простой статистикой. В течение первой полной недели (16-22 января) «Брейк-пойнту» не удалось попасть в глобальный топ-10 самых просматриваемых шоу на Netflix, а по количеству просмотров на старте оно замкнуло десятку лишь в Австралии и Новой Зеландии. Высказался на тему рейтинга сериала и знаменитый американский журналист Бен Ротенберг.

«Я начал следить за этим шоу. «Брейк-пойнт» вышел в конце рейтинговой недели, что могло повлиять на его производительность в этих циклах, но справедливо сказать, что он произвёл довольно минимальный фурор на Netflix в контексте этой платформы в целом», – писал в своём «твиттере» Ротенберг.

«Брейк-пойнт» доказал свою правоту именно тем, что не достиг своей повествовательной цели. Влияет ли этот результат на успех повествования проекта в течение стартовых пяти эпизодов? Не совсем – стоит согласиться с мнением, что сериал скорее развлекательный. Принесёт ли в дальнейшем сериал такую же большую популярность профессиональному теннису неизвестно. Но, возможно, уже большое влияние оказало последующее отсутствие успеха у игроков, представленных после выхода шоу («проклятие» Netflix никто не отменял). Уже ближайшим летом выйдет вторая часть проекта. Вероятно она и даст ответ на вопрос: сможет ли шоу собрать стабильную аудиторию с прицелом на 2024 год и новый сезон?