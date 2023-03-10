Соболенко сражается с россиянкой. А Медведев начинает путь к 4-му титулу подряд. LIVE!

Жара в Калифорнии! На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в борьбу вступают лучшие! Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе. С этого момента в борьбу вступают сеяные теннисисты из нижних половин сеток – у мужчин и женщин. В этот день сыграют все россияне на ATP Masters 1000 – Даниил Медведев (пятый номер посева), Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (13), но их поединки состоятся поздно ночью, уже под утро субботы по московскому времени. А в начале игрового дня всё внимание на женскую сетку. Сразу шесть россиянок играют в этот день. Евгения Родина будет противостоять белоруске Арине Соболенко. Также сыграют Блинкова с Кудерметовой, а ещё Потапова, Александрова и Калинская. Как у них получится – узнаете в нашем онлайне!