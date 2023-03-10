Соболенко сражается с россиянкой. А Медведев начинает путь к 4-му титулу подряд. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе. С этого момента в борьбу вступают сеяные теннисисты из нижних половин сеток – у мужчин и женщин. В этот день сыграют все россияне на ATP Masters 1000 – Даниил Медведев (пятый номер посева), Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (13), но их поединки состоятся поздно ночью, уже под утро субботы по московскому времени. А в начале игрового дня всё внимание на женскую сетку. Сразу шесть россиянок играют в этот день. Евгения Родина будет противостоять белоруске Арине Соболенко. Также сыграют Блинкова с Кудерметовой, а ещё Потапова, Александрова и Калинская. Как у них получится – узнаете в нашем онлайне!
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Вот кто играет на арене, где сегодня выступит Даниил Медведев:
22:00 мск. Шварцман (Аргентина) — Рууд (Норвегия, 3)
Далее. Томпсон (Австралия) — Циципас (Греция, 2)
Не ранее 2:00. Саккари (Греция, 7) — Роджерс (США)
Не ранее 5:00. Медведев (Россия, 5) — Накашима (США)
Не ранее 7:00. Джорджи (Италия) — Пегула (США, 3)
О том, как прошли два стартовых дня турнира без участия сеяных игроков, читайте в наших обзорных материалах.
У мужчин всё внимание на троицу россиян — Медведев, Рублёв и Хачанов.
22:00 мск. Ивашко (Беларусь) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 28).
22:00. Шварцман (Аргентина) – Рууд (Норвегия, 3).
22:00. Ву Тун-Лин (Китайский Тайбэй) – Норри (Великобритания, 10).
23:30. Томпсон (Австралия) – Циципас (Греция, 2).
2:30. Хачанов (Россия, 13) – Отте (Германия).
5:00. Медведев (Россия, 5) – Накашима (США).
5:30. Рублёв (Россия, 6) – Легечка (Чехия).
Наиболее интересные матчи в сегодняшней женской программе:
22:00. Саснович (Беларусь) – Остапенко (Латвия, 24).
22:00. Л.Фрухвиртова (Чехия) – Калинина (Украина, 27).
22:00. Векич (Хорватия, 29) – Цуренко (Украина, Q).
22:00. Тайхман (Швейцария) – Бенчич (Швейцария, 9).
23:30. Блинкова (Россия) – Кудерметова (Россия, 11).
23:30. Родина (Россия, SR) – Соболенко (Беларусь, 2).
23:30. Крейчикова (Чехия, 16) – Ястремская (Украина, WC).
23:30. Потапова (Россия, 26) – Сиюй Ван (Китай).
1:00. Синьюй Ван (Китай) – Александрова (Россия, 18).
2:00. Саккари (Греция, 7) – Роджерс (США).
4:00. Плишкова (Чехия, 17) – Калинская (Россия).
5:00. Гауфф (США, 6) – Бушкэ (Испания, Q).
6:30. Джорджи (Италия) – Пегула (США, 3).
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