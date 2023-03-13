«Просто поддерживает любимый клуб». Реакция на появление Потаповой в джерси «Спартака»

Выход понравился не всем. Хотя россиянка с 10 лет болеет за московский клуб и лично знакома с его главной звездой.

Иностранные журналисты уже не знают, за что зацепиться, когда дело касается российских спортсменов, выступающих на международной арене. Под прицел дерзких и критических статей неожиданно попала Анастасия Потапова. На матч третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе она вышла в футболке «Спартака», чем и возмутила пишущих коллег. Обсуждают они вовсе не упорную борьбу россиянки в матче с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой — 6:3, 4:6, 5:7.

Анастасия Потапова выходит в футболке «Спартака» Фото: кадр из трансляции

«Что ж, у нас есть первый случай, который нужно рассмотреть в контексте допуска россиян на Уимблдон. Это повод исключить Потапову или ещё нет?» — написал польский журналист Адам Ромер в своём «твиттере».

«Спустя несколько дней после решения Уимблдона разрешить россиянам вернуться — это… мягко говоря, выглядит провокацией», — вторит коллега Карлос Наварро.

Странно, что, прежде чем писать едкие комментарии, журналисты не потрудились познакомиться с футбольным прошлым девушки. Как недавно признавалась Анастасия в эксклюзивном интервью «Чемпионату», она поддерживает московский клуб с 10 лет, а с 13 — ходит на матчи. На дерби будущую звезду тенниса часто сопровождал её агент Александр Островский — тоже фанат москвичей.

«Да, с 13 лет хожу на матчи. Давно дружу с ребятами, общаюсь с командой. Александр — давний фанат «Спартака». С рождения действительно болеет за команду. Помню, 10-летней, когда особо не понимала, что такое футбол, ходила с ним за компанию на матчи. Тогда я и начала следить за командой».

Потапова призналась, что давно не посещала матчи вживую, что не позволяет сделать плотный календарь тура. Но уведомления на результаты «Спартака» стоят. «Проще смотреть, когда дома находишься и можешь хотя бы на один матч сходить. Но уведомления в Sofascore стоят, часто обращаю внимание, но сказать, что слежу — не могу. Когда буду дома в России, с радостью схожу на матч».

Появление Анастасии на кортах в футболке футбольного российского клуба не новость. В джерси она засветилась ещё в Дубае — приехала туда после победного Линца, но так и не сыграла ни одного матча из-за болезни. Поэтому снялась с турнира. Но до этого девушка провела тренировку в футболке «Спартака» и выложила фотографию в соцсетях с подписью: «Вступаю в ряды красно-белых».

Анастасия Потапова на матче «Спартака» Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

«Накануне на меня вышла девочка, видимо, главная по коммуникации в «Спартаке», мы с ней знакомы. Она спросила, не хочу ли я потренироваться в футболке клуба. Спонтанно вышло. Какого-то посыла в этом нет — дружеская акция».

В ответ на такой жест теннисистка призналась, что не прочь подарить билеты на свой матч уже футболистам. Тем более поддержка давних приятелей никогда не помешает. «Могу назвать ребят, с кем поддерживаю иногда контакт. Квинси Промеса я давно знаю, с 14 лет. Очень хороший, мне он нравится. Лучший бомбардир лиги — очень неплохо (смеётся)».

Сейчас же двойное дно в довольно безобидной и распространённой фанатской истории ищут польский журналист Адам Ромер и его испанский коллега из Punto de Break Карлос Наварро. Хотя на тех же кортах Australian Open — 2023 белорусская спортсменка Виктория Азаренко спокойно светилась в джерси «ПСЖ» и в ней же давала послематчевые интервью: она и её сын Лео – фанаты со стажем.

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«Что тут можно комментировать? Настя просто поддерживает московский «Спартак» и болеет за этот клуб, о чём она неоднократно говорила в своих интервью», — сказал «Чемпионату» агент Потаповой Александр Островский.

«Анастасия Потапова — наша давняя болельщица. Вполне естественно, что она носит красно-белые цвета. Желаем ей успеха и всегда ждём в Москве на матчах «Спартака», — сказали агентству «РИА Новости» в пресс-службе клуба.