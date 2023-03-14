Грачёва снова победила 1-ю ракетку России Касаткину. Расписание и сетки Индиан-Уэллса

А в ночь со вторника на среду определятся все четвертьфиналисты. Свои матчи проведут Медведев и Рублёв.

В Индиан-Уэллсе завершились поединки 3-го круга. В рядах представителей топ-10 посева снова произошли потери. Но обо всём по порядку.

Итоги 6-го дня. 13 марта, понедельник

В этот день играли теннисисты из верхней половины сетки. Чемпион Майами-2021 и 9-я ракетка турнира поляк Хуберт Хуркач в матче с американцем Томми Полом (17) не удержал преимущество в один сет и проиграл в трёх партиях. Также сошёл с дистанции и датчанин Хольгер Руне (7). В трёх сетах с ним справился трёхкратный победитель «Шлемов» Стэн Вавринка. Теннисисты не так давно играли в рамках «Мастерса» в Париже-2022, и тогда после поражения у сетки Вавринка сделал замечание юному сопернику, что тот ведёт себя как капризный ребёнок.

На сей раз Руне встретил швейцарца у сетки вопросом: «Теперь не хочешь мне что-нибудь сказать?» Отметим также победы действующего чемпиона Индиан-Уэллса Тейлора Фритца (4), победителя US Open – 2022 Карлоса Алькараса и Феликса Оже-Альяссима (8). В одном из эпизодов Феликс так неудачно пробил по мячу, что задел ракеткой свой подбородок. Пришлось вызывать врача, чтобы тот остановил кровь и заклеил рану.

Мужчины. 3-й круг



Оже-Альяссим (Канада, 8) – Ф.Серундоло (Аргентина, 27) – 7:5, 6:4.

Пол (США, 17) – Хуркач (Польша, 9) – 4:6, 6:2, 6:4.

Вавринка (Швейцария, SR) – Руне (Дания, 7) – 6:2, 6:7, 7:5.

Фритц (США, 4) – Баэс (Аргентина, 30) – 6:1, 6:2.

Дрейпер (Великобритания) – Маррей (Великобритания) – 7:6, 6:2.

Алькарас (Испания, 1) – Грикспор (Нидерланды) – 7:6, 6:3.

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На женском турнире в этот день состоялось российское дерби. Первая ракетка России Дарья Касаткина (8) и квалифаер Варвара Грачёва разыграли место в 1/8 финала. Девушки до этого встречались дважды, и последний их поединок в рамках Australian Open – 2023 завершился неожиданным разгромом Касаткиной – 6:1, 6:1. А Варвара тогда установила личный рекорд турнира, дойдя до 3-го круга. На сей раз Грачёва тоже уверенно повела – 3:0, но затем Касаткиной удалась серия из четырёх выигрышных геймов – 3:4. И всё же концовка сета осталась за Варварой – 6:4. Во второй партии уже Дарья повела с двумя брейками – 4:1, но Грачёва смогла выиграть 5 геймов подряд, включая три из них на чужой подаче – 6:4, 6:4 за 1 час 40 минут. Для Варвары это вторая в карьере победа над действующей теннисисткой топ-10, и оба раза она обыграла Касаткину. Теперь Грачёва поднимется в рейтинге WTA примерно на 53-е место, что лучше её предыдущего рекорда на 6 позиций.

Из других поединков отметим поражение Онс Жабер (4) из Туниса от чешки Маркетой Вондроушовой. Онс возвращается в тур после пропуска нескольких турниров и операции, но пока не набрала оптимальную форму. Проследовали в 4-й круг француженка Каролин Гарсия (5), Ига Свёнтек (1) из Польши и Елена Рыбакина (10) из Казахстан. Третью победу подряд одержала Эмма Радукану. Чемпионка US Open – 2021 на сей раз справилась с Беатрис Хаддад-Майей (13) из Бразилии. Далее Эмме играть с 1-й ракеткой мира Игой Свёнтек.

Женщины. 3-й круг



Гарсия (Франция, 5) – Фернандес (Канада, 30) – 6:4, 6:7, 6:1.

Мухова (Чехия, SR) – Тревизан (Италия, 23) – 6:4, 3:6, 6:4.

Рыбакина (Казахстан, 10) – Бадоса (Испания, 21) – 6:3, 7:5.

Радукану (Великобритания) – Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – 6:1, 2:6, 6:4.

Вондроушова (Чехия, SR) – Жабер (Тунис, 4) – 7:6, 6:4.

Свёнтек (Польша, 1) – Андрееску (Канада, 32) – 6:3, 7:6.

Грачёва (Россия, Q) – Касаткина (Россия, 8) – 6:4, 6:4.

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Расписание 7-го дня. Матчи вторника, 14 марта

В ночь со вторника на среду в Индиан-Уэллсе пройдут все матчи четвёртого круга. Теннисисты из нижней половины сетки сыграют в ранних запусках, поскольку у них был день отдыха перед этим, а из верхней – попозже, поскольку им играть второй день подряд. Откроет программу центрального корта сражение Даниила Медведева и Александра Зверева. Это один из самых неудобных соперников Медведева. Россиянин проиграл до этого немцу с русскими корнями 6 раз, правда и побед Даниил одержал тоже шесть. Так что победитель 4-го круга Индиан-Уэллса выйдет в лидеры этого противостояния.

Отметим также, что Медведев ранее дальше 1/8 финала на этом турнире не проходил. Ещё один россиянин, оставшийся в сетке, Андрей Рублёв, сразится с британцем Кэмероном Норри. Теннисисты ранее встречались трижды, и Рублёв ведёт в личных встречах со счётом 2-1. Последний их поединок в рамках 4-го круга US Open – 2022 остался за Андреем.

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала)



21:00 мск. Давидович-Фокина (Испания, 23) – Гарин (Чили, Q)

21:00. Медведев (Россия, 5) – Зверев (Германия, 12)

22:30. Рублёв (Россия, 6) – Норри (Великобритания, 10)

22:30. Фритц (США, 4) – Фучович (Венгрия)

0:00. Тиафо (США, 14) – Табило (Чили, Q)

4:00. Алькарас (Испания, 1) – Дрейпер (Великобритания)

4:30. Синнер (Италия, 11) – Вавринка (Швейцария, SR)

5:30. Пол (США, 17) – Оже-Альяссим (Канада, 8)

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У женщин последняя оставшаяся в сетке россиянка Варвара Грачёва, выигравшая в 3-м круге у Дарьи Касаткиной (8), встретится дальше с Еленой Рыбакиной (10) из Казахстана. Состоится в этот день и два сражения между чемпионками ТБШ: Крейчикова – Соболенко и Свёнтек – Радукану.

Женщины. 4-й круг (1/8 финала)



21:00. Саккари (Греция, 7) – Плишкова (Чехия, 17)

21:00. Гауфф (США, 6) – Петерсон (Швеция, Q)

22:30. Крейчикова (Чехия, 16) — Соболенко (Беларусь, 2)

0:00. Вондроушова (Чехия, SR) – Мухова (Чехия, SR)

1:00. Квитова (Чехия, 15) – Пегула (США, 3)

3:00. Рыбакина (Казахстан, 10) – Грачёва (Россия, Q)

4:00. Кырстя (Румыния) – Гарсия (Франция, 5)

6:00. Свёнтек (Польша, 1) – Радукану (Великобритания)

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Индиан-Уэллс проходит с 8 по 19 марта. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».