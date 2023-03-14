Юной чемпионке ТБШ везёт в Америке. Состоится ли камбэк Радукану в Индиан-Уэллсе?

Эмма Радукану пока феноменально проводит турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В ночь на вторник по московскому времени 20-летняя теннисистка одержала очередную победу в Калифорнии, на этот раз обыграв сеяную бразильянку Хаддад-Майю, и впервые в карьере пробилась в четвёртый круг Индиан-Уэллса в частности и «тысячников» в целом. Кроме того, впервые после своего триумфа в Нью-Йорке полуторалетней давности Эмма победила теннисистку из топ-15 рейтинга WTA. Впереди – испытание лучше не придумаешь – матч с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Неужели знаменитая британка вновь обретает былую форму после сенсационной победы на US Open – 2021? Давайте разберёмся.

Что происходило с Эммой после триумфа на американском «Шлеме»?

Ещё свежи в памяти теннисного сообщества воспоминания, как триумф на американском мэйджоре в сентябре 2021 года сделал тогда ещё 18-летнюю спортсменку первой за 44 года британкой, выигравшей престижный титул.

Благодаря неожиданному прорыву Эмма зарабатывает сегодня $ 18,7 млн и в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисисток располагается на четвёртой строчке.

Триумф мгновенно изменил рейтинги и статус Эммы – в 2022 году она стала самым молодым членом Ордена Британской империи. Кроме того, она взлетела в рейтинге WTA c 150-го на 19-е место, и этот успех позволил ей заключить многомиллионные контракты с целой группой топовых брендов, в частности с Dior, Tiffany, Nike, British Airways и Porsche. До этого момента она ездила на скромной белоснежной Dacia Sandero. Последнее время СМИ наблюдают Эмму за рулём серебристого кабриолета Porsche 911 Carrera GTS.

Эмма Радукану Фото: Из личного архива теннисистки

Однако менять Радукану в прошлом сезоне пришлось не только автомобили, но и специалистов. После победы на «Шлеме» в Нью-Йорке она не продвинулась дальше второго раунда ни на одном из ТБШ. Во многом на эти не самые удовлетворительные результаты повлияли травмы. В апреле 2022 года спортсменка рассталась с тренером Торбеном Бельцем, который в своё время добился феноменальных успехов с Кербер, и до минувшего июля не нанимала ни одного наставника на полную ставку. Затем спортивное сообщество ошарашила громкая новость: известная британка решила нанять россиянина Дмитрия Турсунова. Однако сотрудничество сразу не заладилось. Слухи о потенциальном увольнении специалиста пошли ещё в сентябре, когда Эмма вылетела в первом же круге на US Open и резко упала в рейтинге WTA. Окончательное расставание с Турсуновым произошло уже на следующий месяц. К тому моменту Радукану сменила аж четверых тренеров. Сама она прокомментировала частую смену наставников так.

«Я была так воспитана, что меня всегда окружало довольно много людей, и я сама выбирала, к чему прислушаться, а к чему – нет. Думаю, отчасти это было связано с тем, что у меня не было небольшого костяка команды. Не было сплочённого состава и команды, которой я бы полностью доверяла», — говорила Эмма.

Сейчас Радукану работает с Себастьяном Саксом, который приводил Белинду Бенчич к победе на Олимпиаде в Токио, а также помогал Юлии Гёргес забираться в десятку сильнейших, побывав при этом также спарринг-партнёром Азаренко.

2023 год как новая вершина

Перед новым сезоном британка заявляла, что главной её целью в 2023 году остаётся получение наименьшего количества травм, а сама она просто хочет как можно дольше оставаться здоровой. Минувший сезон Эмма завершила на довольно низком 75-м месте рейтинга. Но и старт новой кампании выдался не самым простым. В матче с Кужмовой в Окленде Радукану пришлось сняться из-за травмы лодыжки – корт победительница «Шлема» покидала в слезах. На первых тренировках перед Australian Open – 2023 юная звезда мирового тенниса практически не нагружала травмированную ногу, дабы снизить на неё давление, но особого результата эти манипуляции не дали. Эмма добралась лишь до второго раунда в Мельбурне, уступив в двух сетах другой молодой талантливой спортсменке Кори Гауфф. После этого поражения Радукану решила даже на время отказаться от соцсетей, удалив со своего телефона все аккаунты.

Казалось бы, что чёрная полоса для британки будет продолжаться. Незадолго до Индиан-Уэллса она решила сняться с небольшого турнира WTA-250 в Остине из-за тонзиллита. Снова болезнь, неприятность, которая могла выбить Радукану из колеи, но она не сломалась.

Ещё в начале февраля стало известно, что чемпионка US Open – 2021 получила уайлд-кард на «тысячник» в Калифорнии. Свой первый матч Эмма проводила против Данки Ковинич. На удивление, эту встречу Радукану провела уверенно, разобравшись с черногоркой в двух сетах и взяв у неё реванш за прошлогоднее поражение в Мельбурне. Дальше молодую британку ожидало испытание посерьёзнее: предстояло сражение с полуфиналисткой минувшего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии – полькой Магдой Линетт. Именно ей Эмма уступила в четвертьфинале Сеула-2022 (лучший на данный момент результат для британки с момента триумфа в Нью-Йорке). Но и тут 20-летняя уроженка Торонто не сплоховала, обыграв соперницу в двух партиях. По ходу встречи британка вызывала врача, ведь незадолго до Индиан-Уэллса она призналась, что испытывает проблемы с запястьем.

«Да, врач немного обработал мне запястье. И я всё ещё могу выигрывать матчи на таком уровне. Справляюсь. В детали вдаваться не буду (улыбается), – сказала Эмма на пресс-конференции после встречи с Линетт.

Эмма Радукану Фото: Barrington Coombs/Getty Images

Журналисты решили поставить Радукану в неловкое положение, напомнив ей о том, что последнее время её преследуют неудачи. Однако юная чемпионка ответила им довольно уверенно и спокойно: «Иногда задумываешься, как такое вообще возможно (улыбается). Но потом я быстро понимаю, что ты хозяйка своей судьбы. И я уже выиграла US Open, мне уже повезло. Так что и невезение нужно принимать. Я ни на что не променяю этот титул. Я ко всему готова, потому что он у меня уже есть» (улыбается), – добавляла Эмма.

А дальше, в третьем круге Индиан-Уэллса, Радукану ждало новое испытание. Новой оппоненткой стала заметно спрогрессировавшая за последний год бразильянка Хаддад-Майя. Победу в этой непростой трёхсетовой встрече праздновала Эмма. Для британки эта победа стала второй в карьере над теннисисткой топ-15. Примечательно также то, что Радукану выиграла первый трёхсетовик у соперницы из топ-50. Сама Эмма призналась после матча, что провела его действительно на высоком уровне, добавив, что довольна показанным уровнем игры, особенно в первом и третьим сетах. При этом победительница американского «Шлема» поспешила заверить всех, что физически чувствует себя намного лучше.

Так в чём же кроется успех Радукану в Индиан-Уэллсе? Возможно, в том, что исторически для Эммы именно турниры, проводимые на территории США, проложили путь к невероятному успеху и победам. После игры с Хаддад-Майей знаменитая спортсменка призналась, что любит проводить время в Америке: «Честно говоря, мне нравилось проводить время здесь, в Штатах. Сейчас отличная погода. Это так просто, так функционально. Вы можете ездить куда угодно. Я люблю водить машину, лично. Так что я могу просто ездить на прогулки (….). В США, как и в Британии, все также очень дружелюбны, что действительно очень приятно и тепло. Я действительно наслаждаюсь своим пребыванием в Штатах», – заявила Эмма.

В матче за выход в четвертьфинал калифорнийского тысячника Радукану ждёт самая грозная соперница, которую можно было себе только представить – первая ракетка мира Ига Свёнтек. Вероятно, именно матч с полькой и даст ответы на главный вопрос: смогла ли Эмма встать окончательно на победную тропу, раз за разом преодолевая трудности и выбивая со своего пути одну теннисистку за другой? Однажды в США молодая британка уже смогла поразить всю теннисную общественность своим громким успехом. Получится ли второй раз? Узнаем совсем скоро.