Самый мучительный турнир Медведева. В Америке он ворчит, спорит с судьями и кричит от боли

Беспроигрышная серия Даниила Медведева теперь насчитывает 17 матчей. После хет-трика Роттердам — Доха — Дубай он и вовсе подбирается к хардовому покеру: надежды крепнут после победы над Александром Зверевым и первого выхода в четвертьфинал Индиан-Уэллса.

Правда, помешать этому может его же стойкое убеждение, что местные корты совсем ему не подходят. Каждый матч превращается в моноспектакль, где он последовательно жалуется на качество харда или работу организаторов, что уже вызывает удивление, улыбки и даже смех.

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

«В Индиан-Уэллсе, наверное, самый медленный хард в туре, так что во многих розыгрышах всё определяло то, кто первым ошибётся, потому что самому что-то сделать трудно. Нужно было ловить равновесие между активностью и отсутствием ошибок. Мне это удалось чуть лучше, чем ему, и я доволен», — сказал Медведев в интервью на корте.

Тогда же Медведев отметил, что корты на турнире остаются медленными даже днём, хотя обычно в это время суток игра идёт быстрее. «Я не знал, когда начну турнир, так что проводил тренировки и днём, и вечером. У меня была дневная с Кареном, и мы, кажется, сделали четыре брейка на двоих, семь геймов играли час. Так что нужно терпеть, как на грунте».

Это подтверждает и трёхчасовой матч с Александром Зверевым, второй сет продлился 1 час и 20 минут — типичный для грунта хронометраж. Удивляли и некоторые ралли теннисистов: самый эффектный из них Даниил завершил ударом из-за головы с задней линии — в этом моменте он буквально упёрся спиной в фасад корта. На более быстром харде это был бы неберущийся смеш соперника, однако в Индиан-Уэллсе Даниил без проблем до него не просто дотянулся, но и обработал — обвёл вышедшего к сетке немца.

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Развлекал болельщиков Даниил не только классными кроссами из неудобных позиций, но и словесными перепалками. Во время перерывов он часто кидал в воздух безапелляционные высказывания типа «Позорно тут играть» или «Я знаю, что такое хард, я специалист». Тяжело не согласиться с чемпионом US Open — 2021!

«Это позор — играть на этом корте. Нужно запретить здесь играть. Чёртов позор для спорта — этот несчастный корт. И его называют хардом. Какой позор называть это хардом. Я пойду в туалет, мне всё равно, можешь наказать меня за задержку игры, но я буду таким же медленным, как этот корт. Если нам позволяют играть на таком корте, я имею право позволить себе делать что хочу».

Порой в диалог включался судья, хотя он, как и россиянин, повторял одно и то же — «ничего лучшего я предложить тебе не могу». А матчем ранее — с белорусским теннисистом Ильёй Ивашко — в паузе после второго сета Даниил отпрашивался на туалетный перерыв со следующей формулировкой: «Я буду писать так же медленно, как этот корт. Корт медленный, поэтому я иду медленно». Самый харизматичный арбитр тура Мохамед Лайани не смог пройти мимо и ответил Медведеву: «Вы должны принять это, вы профессионал», на что россиянин добавил: «Я этого не приемлю. В справке написано, что это корты с твёрдым покрытием. Но это не жёсткие корты».

В третьей партии Медведев повёл 4:0, однако всё равно сердился на организаторов. Например, после одного розыгрыша кричал: «Лжецы! Лжецы!» А после победы оставил на камере говорящее послание: «Слишком медленно :(»

Фото: Скриншот трансляции

«Ничего не поделать. Я просто стараюсь бороться – хотя условия мне и не очень нравятся», — оправдывал он своё поведение уже на пресс-конференции.

На этом приключения первой ракетки России на харде не закончились — в розыгрыше на задней линии в матче со Зверевым он случайно травмировался: подвернул правый голеностоп. Пришлось впервые в карьере, как признался Даниил, его тут затейпировать.

«Когда подвернул ногу, то думал, что просто встану – быстро и без проблем. Но потом боль быстро накатила, и я такой: это нехорошо. Я думал, что это конец. Думал, что не порвал связку, но повредил и не смогу продолжить. Однако решил попробовать. И удивительно, что бегать было намного проще, чем ходить. При ходьбе я хромал, а потом нормально бегал. Понимаю, как тяжело было сопернику, но я не притворялся. Ходить мне было тяжелее, чем бегать. Теперь, когда адреналин отойдет и я остыну, мне будет больно. Я сделаю снимок и посмотрю, смогу ли продолжить».

С Индиан-Уэллсом у Медведева непростые отношения. Например, в 2021 году он уступил Григору Димитрову в четвёртом круге, ведя 6:4, 4:1 с двумя брейками, — 6:4, 4:6, 3:6. В остальные годы не продирался дальше третьего круга.

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Победный отрезок длиннее в карьере Медведева был лишь раз — в 2020-2021-м он выиграл 20 матчей подряд. Новый же путь, равный 17 матчам, он начал в Роттердаме, обыграв Алехандро Давидович-Фокину. Любопытно, что именно испанец и станет следующим соперником Даниила по четвертьфиналу в США.