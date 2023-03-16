«У Дани закончился бензин». Душераздирающий вылет Медведева с турнира в Индиан-Уэллсе-2021

Даниил Медведев в напряжённом матче обыграл Александра Зверева (6:7, 7:6, 7:5) и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2023. Как ни странно, не так давно пребывавший в статусе первой ракетки мира российский теннисист впервые дошёл до столь поздней стадии на калифорнийском турнире.

Предыдущий шанс попасть в восьмёрку сильнейших Индиан-Уэллса Медведев упустил в 2021 году. Тогда Даниил потерпел обиднейшее и, без преувеличения, душераздирающее поражение в матче 1/8 финала с Григором Димитровым (6:4, 4:6, 3:6).

Медведев упустил два брейка и отдал Димитрову восемь геймов подряд

Из-за пандемии коронавируса «Мастерс» в Индиан-Уэллсе-2021 проходил в непривычное время — в октябре вместо марта. Медведев приехал на калифорнийский турнир в статусе чемпиона US Open. Даниил считался главным фаворитом, поскольку легендарные Рафаэль Надаль, Новак Джокович и действующий чемпион Доминик Тим пропускали «Мастерс» по тем или иным причинам.

Как сеяный теннисист Медведев, как и сейчас, начинал турнир со второго круга. Там он прошёл американца Майкла Макдональда (6:4, 6:2), затем в третьем раунде – серба Филипа Краиновича (6:2, 7:6). В четвёртом круге соперником Даниила был экс третья ракетка мира болгарин Григор Димитров. который в последние годы перестал представлять из себя грозную силу. Ожидалось, что с ним россиянин разберётся примерно так же легко, как с Макдональдом и Краиновичем.

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2021 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Медведев легко забрал стартовый сет матча с Димитровым. В первом гейме Даниил сделал брейк и спокойно довёл дело до победы в партии – 6:4. Ещё проще для Медведева складывалась первая половина второго сета. Российский теннисист вёл 4:1 с двумя брейками и, казалось, вот-вот будет праздновать выход в четвертьфинал. Но на корте стало происходить нечто аномальное.

Игра Даниила полностью сломалась. Он допустил 12 невынужденных ошибок и отдал Димитрову пять геймов подряд в концовке второго сета. Невероятным образом просела первая подача Медведева – она проходила менее чем в трети случаев. Среди прочего россиянин выдал ужасающий отрезок, когда из 17 первых подач прошли только две. На второй Медведев выигрывал всего 29% мячей.

От эпизодических провалов не застрахованы даже лучшие теннисисты. Медведев буквально на ровном месте отдал партию, но ничего фатального ещё не произошло. У Даниила была возможность собраться и доказать своё преимущество над Димитровым в третьем сете. Однако российский теннисист так и не пришёл в себя.

Григор быстро повёл 3:0, то есть взял восемь геймов подряд с учётом второго сета. При счёте 1:4 Даниил расколотил ракетку, когда не попал первым мячом на брейк-пойнте. Стало ясно, что россиянин уже не спасётся. Димитров без проблем выиграл в третьем сете и матче – 4:6, 6:4, 6:3.

Григор Димитров на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2021 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Медведеву не нравятся медленные корты Индиан-Уэллса и, соответственно, медленные розыгрыши на нём. Следует отдать должное Димитрову, который за счёт слайса делал их очень медленными. Подрезка болгарина была эффективной. Даниилу приходилось постоянно подстраиваться, он часто начал отвечать на «резаки» мягкими и удобными для соперника ударами. После этого Димитров классно включал форхенд. С середины второго сета Григор лучше контролировал и задавал темп розыгрышей.

Как бы то ни было, при всех заслугах Димитрова решающим фактором стали нетипичные ошибки Медведева на ровном месте. Именно из-за этого случился перелом в матче, который россиянин, казалось, без проблем доведёт до положительного для себя результата.

Комментарии после матча Медведев — Димитров

Вот как Даниил объяснил свой проигрыш.

«Я хочу выделить три вещи, потому что в теннисе не бывает, что всё решает одна. Во-первых, я не помню, чтобы когда-нибудь проигрывал три или даже четыре гейма на подаче на харде. Это показывает, насколько медленный здесь корт – он как грунт. Мне это не нравится. Четыре раза проигрывать подачу недопустимо. Во-вторых, днём мне было трудно контролировать мяч – особенно на подаче. Иногда я вообще не мог попасть первым мячом.

Поэтому я просил ставить меня вечером – но в этот раз такой возможности не было, потому что у меня до этого был выходной, а другие ребята играли вчера. Их поставили вечером. Это нормально, но мне на руку не сыграло.

В-третьих, прямо скажу – если Григор будет играть так, как начал играть при счёте 1:4, он возьмёт титул. Он перевернул матч. Да, я, возможно, чуть устал, но не было такого, что я вообще не попадал и играл совсем плохо. Какой-то уровень сохранился, во многих матчах его бы хватило для победы. Но Григор во второй половине матча играл лучше всех моих соперников на US Open. Если он сохранит такой уровень, я не могу представить, что он кому-нибудь проиграет. Но дождёмся результатов», — сказал Медведев.

Заслуженный тренер России Борис Собкин считает, что Медведеву в решающий момент не хватило энергии.

«По внешним признакам ситуация типичная – у Дани закончился бензин. В индивидуальных видах спорта подобное не редкость. Человек играет, играет, вроде бы всё хорошо, но тут раз, и больше не может. Причём не так, что лежит и не двигается, просто абсолютно пропало внимание, фокус. Думаю, примерно то же самое случилось с Даней. И после удачного US Open и эмоционального Кубка Лэйвера такое рано или поздно должно было произойти», – подчеркнул Собкин в интервью «Чемпионату».

Григор Димитров и Даниил Медведев Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Димитров рассказал, что помогло ему переломить ход встречи с Медведевым.

«Все невозможно, пока не становится возможным. Даниил – очень сложный соперник, особенно в последние полтора года. Мы с ним уже несколько раз встречались, и у меня не получалось ничего придумать. Но сегодня при счёте 1:4 я немного успокоился, начал лучше принимать решения, лучше двигать мяч, контролировать темп игры. Это мне помогло. А в третьем сете я очень много работал – у меня ещё оставалось много сил. В итоге сыграл очень стабильно и умно. Я рад, что снова смог выступить на таком уровне», — заявил болгарский теннисист.

Григор одержал 28-ю победу за карьеру над игроком топ-10, 15-ю – над теннисистом топ-5 и третью – над игроком топ-2. Последний раз он побеждал соперника столь высокого уровня в 2016-м, когда на турнире в Майами прошёл Энди Маррея. Болгарин 14-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса», но только впервые сделал это в Индиан-Уэллсе. Дальше Димитров обыграл поляка Хуберта Хуркача (3:6, 6:4, 7:6), после чего в полуфинале уступил будущему чемпиону британцу Кэмерону Норри (2:6, 4:6), который в решающей игре сломил грузина Николоза Басилашвили (3:6, 6:4, 6:1).

Медведев в матче с Димитровым прервал серию из 10 побед подряд. Всего он потерпел второе поражение в последних 20 матчах. Индиан-Уэллс остался единственным крупным турниром на харде («Большие шлемы», «Мастерсы» и Итоговый ATP), на котором Медведев никогда не доходил до четвертьфинала. Так было вплоть до вышеупомянутой недавней победы над Зверевым в марте 2023 года. Теперь Медведева ждёт встреча с Алехандро Давидович-Фокиной. Соперник далеко не самый грозный, так что Даниил вполне может выйти в полуфинал и заметно улучшить своё резюме в плане результата на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.