Безбашенная! Американцев поразили нравы Курниковой на турнире в Индиан-Уэллсе-1998

Анна Курникова – самая популярная спортсменка мира начала XXI века. Её имя пытались найти в интернете чаще всех с 2000 по 2008 год. Российская теннисистка за карьеру не выиграла ни одного титула WTA в одиночном разряде, но благодаря огромной фан-базе заключила ряд выгодных рекламных контрактов и заработала много денег.

Секрет популярности Курниковой заключается не только в яркой внешности, но и в умении вести себя как настоящая звезда. Последнее качество Анне было присуще уже в очень раннем возрасте. Журналисты Sports Ilustrated убедились в этом в марте 1998 года, когда делали резонансный репортаж о 16-летней Курниковой на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Курникова по-настоящему поразила американцев своими нравами.

Анна Курникова на турнире в Индиан-Уэллсе-1998 вылетела в третьем раунде, уступив испанке Кончите Мартинес (3:6, 4:6). Это не помешало Анне стать самой обсуждаемой персоной в Калифорнии. Ажиотаж вызывало буквально каждое действие Курниковой, которая вела себя как настоящая оторва.

«Курникова, 16-летняя российская теннисистка, одетая в обтягивающие чёрные брюки, сидит в длинном лимузине и расчёсывает свои светлые волосы. Она чрезвычайно улыбчивая. Анна просит журналистов подержать её лак для ногтей, пока роется в сумочке в поисках жевательной резинки. Курникова — яркая девушка-подросток, завязавшая романтические отношения с 28-летней хоккейной звездой Сергеем Фёдоровым. Кажется, она флиртует со мной. Я счастливо женатый мужчина, который вдвое старше Курниковой, а её рядом сидящая мать Алла похожа на мою бывшую пару со школьного бала? Всё равно сложно не флиртовать в ответ.

Мне очень хотелось спросить о том внимании, которое Анна привлекает из-за своей внешности. Легионы глазеющих мужчин приходят на её матчи, её фото постят множество веб-сайтов в Интернете. Курникова дошла до полуфинала Уимблдона в прошлом году, занимает 25-е место в рейтинге и считается потенциальной суперзвездой тенниса, но она известна прежде всего благодаря своей красивой внешности и откровенным нарядам», — написал журналист SI Майкл Сильвер в начале материала о Курниковой, представляя читателям теннисистку.

Анна Курникова на турнире в Индиан-Уэллсе-1998 Фото: Gary Prior/Getty Images

Аргентинка Габриэла Сабатини завершила карьеру в октябре 1996 года. Курникова унаследовала от неё статус главного секс-символа в теннисе. Причём Анна отличалась от Габриэлы. Курникова с энтузиазмом приняла эту роль, в то время как Сабатини она была отчасти в тягость. На момент «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-1998 16-летняя Курникова уже заключила спонсорские контракты с adidas, Yonex, Rolex и другими брендами.

«Это человеческая природа — люди замечают меня. Если бы я сделала пластическую операцию, чтобы выглядеть хуже, может быть, это помогло бы избежать внимания. Люди спрашивают меня: «Почему ты стремишься хорошо выглядеть на корте? Почему бы просто не играть?» Я воспринимаю каждый выход на корт как театральное представление. Я хочу выражать себя. Почему я должна выглядеть некрасиво только потому, что я спортсменка?» — заявила Курникова.

Фанаты творили безумства из-за Курниковой. На Australian Open один парень держал табличку с надписью «Анна, позвони мне по такому-то номеру. Я всегда возьму трубку». Там же завязалась драка между зрителями, пытавшимися схватить её потное полотенце. Десять фанатов держали огромный транспарант с надписью «Анна, ты выйдешь за меня?»

«Единственный вопрос, который у меня возник: за кого из них? Должна ли я выходить замуж за всех?» — с иронией ответила Курникова.

Во время Уимблдона фотографы пытались заснять Анну сзади. «Я не толстая. Мои снимки великолепны», — без лишней скромности ответила теннисистка.

Когда в Индиан-Уэллсе один из поклонников прошёл мимо и поздоровался, Курникова ответила: «До свидания».

«Это как меню в ресторане: они могут посмотреть, но не могут себе этого позволить», — объясняла своё отношение к поклонникам Курникова.

Как бы то ни было, Курникова не могла только лишь любоваться собой и время от времени провоцировать публику. Анна на старте карьеры солидно смотрелась на корте и подавала большие надежды наряду с молодыми восходящими звёздами Сереной и Винус Уильямс, Мартиной Хингис и Мирьяной Лучич.

«Курникова знает всё. То, чего она не знает, она думает, что знает. С того момента, как Анна приехала в США, она знала, кто она такая, и хотела, чтобы все остальные знали, кто она такая. Я думаю, что она способна справиться с сёстрами Уильямс, Хингис и Лучич. Анна — мастер. У неё есть способность делать на корте то, что подвластно очень немногим людям. Она великолепна возле сетки. Она бьёт с лёта со всех сторон. Единственный человек из мира тенниса, с которым я могу её сравнить, — это Джон Макинрой», — сказал знаменитый тренер Ник Боллетьери, который принял Курникову в свою академию в Брадентоне, когда ей было 10 лет, и продолжал давать ей советы после выхода на взрослый уровень WTA.

Ник Боллетьери и Анна Курникова Фото: Simon Bruty/Getty Images

«Главный вопрос в отношении Анны заключается в том, насколько сильно она хочет играть в теннис. Хочет ли она заработать как можно больше денег, как Сабатини, или она стремится быть номером один?» — заявила легенда женского тенниса Билли Джин Кинг.

«Анна может стать суперзвездой невероятной величины. Можно сказать, что она особенная, просто взглянув на неё. Она ходит как чемпионка», — считал директор турнира в Индиан-Уэллсе Чарли Пасарелл.

В академии Боллетьери Курникова подружилась с 13-летним немецким парнем по имени Томми Хаас, который впоследствии стал второй ракеткой мира и выиграл 15 титулов ATP в одиночном разряде.

«Анна с самого начала знала, что красива и при этом хороша на корте. В основном она была заносчивой и не очень хорошо обращалась с людьми. Но она знала, что ей это сойдёт с рук. Наши отношения? Между нами ничего такого не происходило. У неё уже был бойфренд — Фёдоров. Ей тогда было 14», — сказал 20-летний Хаас.

Томми Хаас в 1998 году Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Курникова время от времени позволяла себе дерзить не только сверстникам, но и легендам тенниса вроде 18-кратной чемпионки ТБШ Крис Эверт и экспертов на телевидении за неправильное произношение её имени.

«Они называют меня «Ахня». Нет, нужно говорить «Анна». Просто эти люди пытаются выглядеть крутыми и притворяются, что знают русский язык. Будто они его реально знают!» — пренебрежительно ответила Курникова.

Sports Illustrated очень интересовали отношения Анны с хоккеистом «Детройт Ред Уингз» Сергеем Фёдоровым, незадолго до турнира в Индиан-Уэллсе подписавшим контракт на $ 38 млн. Фёдоров много раз сопровождал Курникову на публике, носил её теннисную экипировку и, по словам некоторых свидетелей, выполнял все прихоти теннисистки. Анна не пыталась скрывать, что она в их паре является главной.

«Можно ли назвать меня его девушкой? Он хочет, чтобы это было так. В России нет слова «бойфренд». Вы либо женаты, либо друзья. Может быть, люди хотят видеть Сергея моим парнем, но он просто мой хороший друг, очень хороший друг. Наши семьи близки, у нас много общего. Я познакомилась с Фёдоровым на теннисном корте в Москве. Это было много лет назад. Неважно, сколько вам лет. Почему другие люди должны указывать, с кем мне дружить или что мне делать? Они сами неидеальны, и это не их дело. Ты тоже не будешь всё рассказывать о том, что делаешь с женой», — заявила Курникова Сильверу.

В июне 1997 года, вскоре после того, как «Ред Уингз» выиграли Кубок Стэнли в день 16-летия Курниковой, она ехала в машине с Фёдоровым на параде победы в Детройте. Несколько недель спустя, во время Уимблдона, их видели вместе во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в пригороде Лондона. Обозреватель Detroit Free Press Митч Элбом писал о встрече с Фёдоровым и Курниковой. Он отметил, что поздоровался с хоккеистом, который приветствовал его «нервной улыбкой». По словам Элбома, Фёдоров не познакомил его с Курниковой и «извивался, как шестиклассник, замеченный своими приятелями во время разговора с девочкой».

На US Open Федоров тоже присутствовал на матчах Курниковой. Газета New York Post выпустила статью по этому поводу, процитировав сотрудника офиса окружного прокурора Куинса: «Господину Фёдорову лучше следить за своими действиями. Или, что более важно, ему лучше следить за своими руками».

Курникова закатила глаза, когда ей пересказали эту цитату в Калифорнии.

«Откуда взялся этот адвокат? Кого волнует его мнение? Когда я поеду в Нью-Йорк в этом году, мне уже будет 17 лет. Мне сказали, что это совершеннолетний возраст в этом городе. Так что я могу делать всё, что захочу. В этом году на US Open у меня будет пять парней. У меня много парней. Я хочу, чтобы ты написал это. В каждой стране, которую я посещаю, у меня есть отдельный парень. И я целую их всех», — иронично ответила Анна.

Сергей Фёдоров и Анна Курникова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Коллеги-теннисистки по-разному относились к вызывающему и порой не совсем зрелому поведению Курниковой.

«Анна из тех девушек, которые один раз с тобой здороваются, а на следующий день проходят мимо. Поэтому я просто перестала с ней здороваться. Она любит привлекать внимание. Она всегда пытается убедиться, что всё внимание сосредоточено на ней», — сказала вторая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт.

«Курникова очень красивая, но я уверена, что она хотела бы поменяться со мной местами, если бы при этом смогла выиграть четыре турнира «Большого шлема», — заявила первая ракетка мира Мартина Хингис, которая впоследствии выиграла два ТБШ и Итоговых в паре с Анной.

Мартина Хингис в 1998 году Фото: Frank Peters/Getty Images

«Забудьте, что говорят другие игроки. Спрашивайте фанатов. Я думаю, что люди мне завидуют. Это нормально. Но я никогда никому не завидовала. Я никогда не говорила: «Хочу быть ею». Честно говоря, я хочу быть собой», — ответила Курникова на претензии коллег.

Курникова ко многим относилась холодно, но всё-таки один кумир у неё был. Это легендарная певица Мадонна.

«В Австралии я виделась с группой Spice Girls. Это было большое событие для всех, но не для меня. Я восхищаюсь Мадонной. Невероятно, как она всегда меняется и остаётся в центре внимания. Она не делает хиты на один день. Её песни будут слушать ещё очень долгое время», — призналась Курникова.

На турнир в Индиан-Уэллсе Курникова и её мать Алла прилетели из Майами. Сотрудник авиакомпании перевёл их в первый класс для полета в Лос-Анджелес, хотя изначально они купили более дешёвые билеты. Курниковой нравилось быть в центре внимания, но она совершенно не возражала против частой компании матери.

«Нравится ли мне тот факт, что мать меня всюду сопровождает? Да. Но это не то, что вы думаете. Я всегда делаю то, что хочу», — сказала Анна.

Даже рядовая тренировка Курниковой днём ​​в будний день вызывала ажиотаж в Индиан-Уэллсе. Поклонники приходили посмотреть на Анну, но она их не замечала. Внимание доставалось и 35-летней Алле, которую Анна по ходу турнира поздравила с днём рождения, вручив ей праздничный торт.

«Анна — ваша дочь? Я думал, она ваша подруга», — сказал матери теннисистки один из болбоев.

«Мама — главный тренер для Курниковой и всегда им будет. Нельзя спорить с мамой, потому что они с Анной очень близки», — утверждал Ник Боллетьери.

Анна Курникова дарит праздничный торт матери Алле на турнире в Индиан-Уэллсе-1998 Фото: Paul Harris/Getty Images

«Алла, как и многие матери теннисисток немного безумная, но так и должно быть. В противном случае ты просто посредственная личность. Алла в хорошем смысле сумасшедшая, в отличие от отца Мари Пирс. Ей приходится непросто. Она общается с Анной как с сестрой, но иногда также должна быть матерью, а порой даже заменять ей отца», — сказал тренер Курниковой Павел Сложил.

Сергей, отец Анны, бывший борец греко-римского стиля, работавший в Министерстве физической культуры России, остался в Москве, когда его жена и дочь переехали во Флориду в 1992 году. Семья Курниковых воссоединялась, только когда у Анны выдавалась пауза от турниров или когда Сергей ездил на заграничные соревнования.

«Это тяжело, но я не из тех, кто плачет по данному поводу. Анна — мой ребёнок. Я хочу быть рядом с ней. Что ещё я могу делать?» — призналась Алла.

Алла Курникова может быть довольна тем, как воспитала дочь. Да, в подростковом возрасте Анна часто вела себя слишком надменно, допускала много ошибок. Хотя это во многом помогло ей состояться как личности. Анна с детства обладала сильным характером. В конечном счёте она направила свой буйный нрав в нужное русло, добившись потрясающего успеха за пределами корта.

В каком-то смысле Курникова пожертвовала спортивной карьерой, отдав предпочтение модельной сфере. Но вряд ли она о чём-то жалеет. Сейчас Анна состоит в отношениях со знаменитым певцом Энрике Иглесиасом, пара растит троих детей. Внимание СМИ её больше не интересует. В своё время она извлекла из него максимальную выгоду и теперь просто наслаждается семейной жизнью.