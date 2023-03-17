Алькарас и Медведев – в шаге от битвы чемпионов ТБШ! Расписание и сетки Индиан-Уэллса

Супертурнир в Индиан-Уэллсе с общим призовым фондом $ 17,6 млн приближается к развязке. В ночь с четверга на пятницу по московскому времени определились последние полуфиналисты. Свои важные сражения провели участники верхних половин сеток. И в рядах чемпионов произошла потеря – действующий чемпион у мужчин сошёл с дистанции.

Итоги 9-го дня. 16 марта, четверг

Прошлогодний победитель Индиан-Уэллса Тейлор Фритц встречался итальянцем Янником Синнером. Соперники ранее играли лишь раз – на том же турнире в 2021 году, и тогда успех праздновал американец. Но 21-летний Синнер, который какое-то время назад уже был в десятке лучших, стремительно набирает форму, прогрессирует и в этом поединке отнюдь не считался аутсайдером.

За 2 часа 19 минут Янник оформил победу в трёхсетовом сражении – 6:4, 4:6, 6:4 и стал первым итальянцем, пробившимся в полуфинал Индиан-Уэллса. Ну а действующий чемпион сложил свои полномочия.

Соперник Синнера по полуфиналу определялся в сражении бывшей первой ракетки мира 19-летнего Карлоса Алькараса и 22-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима. Карлос на это турнире сражается не только за престижный трофей, но и за возвращение на первое место в рейтинге ATP. В случае завоевания титула в Калифорнии он подвинет Новака Джоковича и снова станет лидером мирового рейтинга. Ситуация усугублялась тем, что Алькарасу достался его самый неудобный соперник. В противостоянии с Оже-Альяссимом испанец до этого проиграл все три поединка.

Но четвёртый их поединок пошёл совсем по другому сценарию. Матч показал, что Карлос, который пропустил концовку сезона-2022 и Australian Open – 2023, набрал сейчас потрясающую форму и за два часа обыграл в двух сетах канадца – 6:4, 6:4. Таким образом, Алькарас пробился в полуфинал, где сыграет с Синнером. И теперь Медведев и Алькарас – уже в шаге от битвы чемпионом ТБШ и бывших первых ракеток мира.

Мужчины. 1/4 финала



Синнер (Италия, 11) – Фритц (США, 4) – 6:4, 4:6, 6:4.

Алькарас (Испания, 1) – Оже-Альяссим (Канада, 8) – 6:4, 6:4.

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В женском турнире игровой день открывало противостояние чемпионки Уимблдона Елены Рыбакиной с чешкой Каролиной Муховой. Девушки ранее встречались один раз, причём довольно давно – на US Open – 2019, и тогда успех праздновала Мухова. С тех пор ситуация изменилась. Елена завоевала «Шлем» и поднялась в топ-10 рейтинга WTA, а Каролина откатилась на 76-е место. Тем не менее, Мухова постепенно набирает былую форму и в нынешнем сезоне добралась до 1/4 финала третий раз – в Окленде, Дубае и Индиан-Уэллсе.

Рыбакина повела с брейком – 3:2, но при счёте 5:4 не подала на сет, упустив сетбол – 5:5. Затем уже Мухова не реализовала сетбол на приёме в 12-м гейме – 6:6. Дело дошло до тай-брейка, где успешнее отыграла представительница Казахстана – 7:6 (7:4). Во второй партии Каролина сразу же повела с брейком – 3:0, а в концовке партии увеличила преимущество – 6:2. В начале решающего сета уже Елена смогла взять чужую подачу – 2:1, имела шансы развить успех в 7-м и 9-м гейме, но ими не воспользовалась. А вот к своей подаче Рыбакина соперницу так ни разу и не подпустила. 7:6, 2:6, 6:4 за 2 часа 48 минут.

Действующая чемпионка Индиан-Уэллса Ига Свёнтек успешно продолжает защиту своего титула. В четвертьфинале соперницей польской теннисистки стала 32-летняя румынка Сорана Кырстя, которая на этом турнире выбила из сетки 5-ю ракетку мира и чемпионку Итогового чемпионата WTA Каролин Гарсию из Франции. Свёнтек не стала нарушать свою традицию, и разобралась с очередной соперницей без потери сета – 6:2, 6:3. Ига стала первой теннисисткой после россиянки Марии Шараповой, которая не проиграла в своих первых шести четвертьфиналах турнира WTA-1000. Шараповой это удалось в 2009 году.

Женщины. 1/4 финала



Рыбакина (Казахстан, 10) – Мухова (Чехия, SR) – 7:6, 2:6, 6:4.

Свёнтек (Польша, 1) – Кырстя (Румыния) – 6:2, 6:3.

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Расписание 10-го дня. Матчи пятницы, 17 марта

В ночь с пятницы на субботу по московскому времени у мужчин впервые за турнир будет выходной, зато у женщин пройдут оба полуфинала. Действующая чемпионка Индиан-Уэллса и первая ракетка мира Ига Свёнтек сразится с победительницей Уимблдона Еленой Рыбакиной, а чемпионка Australian Open Арина Соболенко – с гречанкой Марией Саккари.

Женщины. 1/2 финала



Не ранее 1:00. Саккари (Греция, 7) – Соболенко (Беларусь, 2)

Не ранее 4:00. Свёнтек (Польша, 1) – Рыбакина (Казахстан, 10)

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Индиан-Уэллс проходит с 8 по 19 марта. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».