«Будут доминировать годами». Дуэль Синнера и Алькараса определит новое 10-летие в теннисе?

В одном из полуфиналов Индиан-Уэллса встретятся Янник Синнер и Карлос Алькарас. Парни уже пересекались четыре раза, а после четвертьфинала на US Open — 2022 о них впервые заговорили как о соперниках будущего.

В теннисе много толков о сменяемости поколений и власти. И каждое новое десятилетие дарит нам очередной повод поддаться этому искушению. И почему этого не сделать в полуфинале «пятого» — как его неофициально прозвали в теннисе — ТБШ в Индиан-Уэллсе: Алькарас и Синнер — это новая классика?

Да, здесь ничего общего с первым составом «некстген». Была и остаётся битва Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса, основанная на личной неприязни, компанию им всегда могут составить Ник Кирьос, Александр Зверев, Карен Хачанов или Тейлор Фритц — на пике и при определённых обстоятельствах с замашками на «Шлем». Но Циципасу и Медведеву до статуса «классики» добраться пока не удалось: околотеннисной драмы там больше, чем самого тенниса. Стефанос и Даниил — вывеска мирового тура, но в элитное противостояние на века оно, возможно, так и не превратится.

Каждая их встреча преподносится как нечто неординарное, а в итоге никакого послевкусия — нет матчей «на тоненького», чтобы ещё пару часов после нужно было приходить в себя.

Вспомним встречи на турнирах «Большого шлема». Пятисетовый формат, располагающий к многочасовой рубке, всегда превращался в забег на короткую дистанцию с очевидным исходом: грунт стопроцентно заберёт грек, хард — россиянин. На твёрдых кортах US Open — 2018, АО-2021, АО-2022 всё заканчивалось в четырёх партиях в пользу Даниила, лишь однажды они разыграли тай-брейк. А единственный матч на песочном «Шлеме» ушёл Стефаносу. Если бы не весь этот фон из ссор и обоюдных оскорблений, матчи легко могли стать проходными.

Проблема и в отсутствии стабильности по сезону: когда один на пике, другой возвращается после травмы или ментальных проблем — и наоборот.

Стефанос Циципас и Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Янник и Карлос — более юная формация «некстгена»: без токсичного прошлого, зацикленные больше на теннисе, а не на себе. Как мантра, из уст каждого звучат только слова уважения и поддержки: «Ты действительно заставил меня стать лучше, и я уверен, что в будущем у нас будет ещё много матчей», — сказал Карлос Яннику, как только выиграл самый поздний матч US Open в истории — тогда они разошлись в 2:50 ночи.

В плюс им — абсолютная полярность: тонкость и удушающая монотонность итальянца против взрывной силы испанца. Один напоминает Надаля, другой — Джоковича. Если сильный удар левши Карлоса — форхенд, то у Янника — двуручный бэкхенд. На просьбу уточнить сходство, которое Надаль видит между собой и Алькарасом, Рафа сказал: «Энергия. Скорость на бегу. Та страсть и решимость, что он должен стать великим чемпионом. Это то, что я вижу в нём. Думаю, у него есть талант и физические данные». Новак же нашёл общее с игрой Синнера: «Я как бы вижу частичку себя, когда он играет из глубины корта, наотмашь, постоянно оставаясь на задней, пытаясь оказать давление на соперников».

Янник Синнер и Карлос Алькарас Фото: Jurica Galoic/Getty Images

Видят в них потенциал будущего большого противостояния и опытные коллеги — тренеры и теннисные эксперты:

«На днях сказал, что, возможно, Синнер и Карлос смогут доминировать в туре в течение следующих 10 лет, судя по тому, что я видел на днях», — сказал тренер Алькараса Хуан-Карлос Ферреро после четвертьфинала USO.

«Однажды «Большая тройка» закончит, и у нас появятся Карлос Алькарас, Янник Синнер или Хольгер Руне — другие молодые парни, которые будут лидировать в гонке», — заметил Хуан-Мартин дель Потро.

«Это теннис, который проведёт их через ещё 10 лет к невероятным высотам. Думаю, что они дали нам возможность заглянуть в будущее. Возможно, их следующий «Шлем» состоится уже в этом году, и, если повезёт, это может быть финал», — сказал журналист Tennis Majors Стив Флинк.

Теннисный аналитик в академии Муратоглу Майк Джеймс описывает феномен их стиля как «теннис видеоигр»: способность продолжать играть с той же скоростью и силой через четыре часа, что и после первого очка. Их позиция на корте, по его мнению, — стараться быть более агрессивными. Так, Алькарас превращает защиту в атаку намного быстрее, чем предыдущие поколения. И даже больше: он может переходить от атаки к защите и снова атаковать в той же точке — ещё одна особенность поколения. «Алькарас, на мой взгляд, находит лучшую позицию на корте в любой ситуации. Кроме того, он использует атакующие выстрелы намного раньше, а не в радиусе линии подачи».

К тому же Алькарас и Синнер, по мнению Джеймса, станут игроками, заново изобретающими стиль игры — быть ​​бейслайнером или агрессивным сеточником не имеет смысла. Их теннис построен на творчестве, когда оба снова и снова создают новые узоры в одном розыгрыше. «Можете видеть, как Алькарас отстаёт на четыре метра от задней линии, а уже при следующем ответе находится внутри корта. Это не шаблон, это открытое мышление, чтобы создать хаос для противника».

Возможно, ещё рано говорить о том, как сложится следующее десятилетие мужского тенниса: Надаль всё так же претендует на «Ролан Гаррос», а Джокович — на титулы всех мэйджоров, до которых его допускают. К тому же они выиграли четыре из пяти последних ТБШ.

И можно сколько угодно спорить о том, что новое поколение никогда не будет таким же, как то — из 90-х или начала нулевых. Но однажды даже самая красивая история противостояния закончится, как уже стала прошлым дуэль Джона Макинроя и Бьорна Борга, Пита Сампраса и Андре Агасси, Рафы Надаля и Роджера Федерера. Новому поколению зрителей и совсем юных теннисистов обязательно нужны свои герои — похожие именно на них.

Путёвку в финал они разыграют уже в ночь с 18 на 19 марта. К тому времени теннисисты узнают и соперника в борьбе за титул и тысячу очков.